Mahmoud Hassano/REUTERS Warten auf den Frieden: Ein Binnenvertriebener im Flüchtlingslager Habat Al-Baraka im Norden Aleppos (18.6.2023)

Syrien will nur ein ganz normaler Staat sein. Das ist den Meldungen der syrischen Nachrichtenagenturen zu entnehmen, die zum Jahresende über Wirtschaft, Politik und Tourismus berichten: In Hama könne dank »nationaler Anstrengungen und Fachwissen« das Schmelzwerk der Gesellschaft für Eisen- und Stahlproduktion wieder in Betrieb genommen werden. Das Landwirtschaftsministerium gab die Jahreszahlen für die Weizen-, Gerste- und Maisernte »in sicheren Gebieten« bekannt. Demnach wurden 1,93 Millionen Tonnen Weizen, 409.000 Tonnen Gerste und 561.000 Tonnen Mais eingefahren. Auch Baumwolle, Gemüse, Bananen, Oliven, Weintrauben, Äpfel und Zitrusfrüchte wurden in nennenswerten Mengen geerntet. Das Tourismusministerium teilte mit, dass trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen – Erdbeben im Februar 2023, Angriffe Israels auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo und der Krieg in Gaza – die Zahl der Touristen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent gestiegen sei. 1,75 Millionen Besucher kamen demnach aus arabischen Ländern und 250.000 aus anderen Ländern wie Russland, Pakistan, Iran und Indien. Die Zahl der Auszubildenden im Hotel- und Tourismusgewerbe wird mit 5.500 angegeben.

Doch alle Zahlen sind viel niedriger als vor Kriegsbeginn 2011. Die Folgen des Konflikts mit der Abtrennung von Gebieten, die ausländische Einmischung und der Raub nationaler Ressourcen, wirtschaftliche und finanzielle »einseitige Strafmaßnahmen« seitens der EU und der USA knebeln das Land seit 13 Jahren. Die Lage wird auf internationaler Ebene im UN-Sicherheitsrat und zahlreichen Untergremien regelmäßig erörtert, ohne dass Entspannung oder Lösungen vermeldet werden. Gespräche zwischen ausgewählten Vertretern der syrischen Opposition und der syrischen Regierung unter Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppierungen unter dem Dach der UNO in Genf stocken seit Jahren.

Not besteht fort

Der Konflikt in Syrien gilt als eingefroren. Keiner der Protagonisten lenkt ein, und zahlreiche Akteure – insbesondere EU, USA und regionale Partnerländer – scheinen gar nicht mehr an Lösungen interessiert zu sein. Die anhaltende Notlage und Instabilität bieten allerdings Raum für eigene Interventionen und dienen so den Interessen von EU und USA mehr, als dass sie schaden.

Den Schaden hat die Gesellschaft, die in nicht bezifferter Höhe für die Folgen des Krieges und des Wirtschaftskrieges aufkommen muss. Den Schaden hat die Natur, die im militärischen Konflikt und bei der unprofessionellen Ausbeutung von Ressourcen verwüstet wird. Den Schaden hat das politische System, das keinen Raum für Veränderungen hat. Den Schaden tragen die Nachbarländer Syriens, die Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben, ohne den Menschen eine Zukunftsperspektive oder eine Rückkehr in Würde bieten zu können. Wirtschaftlich, politisch und humanitär bezahlt die ganze Region für die Folgen der Kriege, die von den USA mit ihren Verbündeten dort initiiert und befeuert werden. Ob Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Gaza oder eben Syrien – es geht um die Kontrolle von Land, Ressourcen und Transportwegen.

Bei der letzten Sitzung im UN-Sicherheitsrat zur politischen und humanitären Lage in Syrien fasste der UN-Sonderbeauftragte das Jahr 2023 knapp zusammen: Das Land erlebte ein verheerendes Erdbeben, eine Zunahme der Not, einen Absturz der Wirtschaft und die schlimmste Gewalt seit drei Jahren, so Geir O. Pedersen am 21. Dezember. Es habe zwar regionale diplomatische Annäherungen gegeben, doch für das Leben der Bevölkerung habe sich nichts verändert. Der in Gaza begonnene Krieg drohe sich über die ganze Region auszubreiten. Israel bombardiere Syrien in allen Landesteilen. Wiederholte Angriffe auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo hätten zu einem Stillstand des zivilen Flugverkehrs und auch der UN-Hilfslieferungen für das Land geführt. Raketenbeschuss auf die von Israel besetzten syrischen Golanhöhen habe zugenommen, auch als Reaktion auf Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Syrien. Nahezu täglich fänden Angriffe auf die US-Militärbasen im Nordosten des Landes statt.

Pedersen wies auf weitere Kämpfe hin. In dem von der Gruppierung Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) – die weithin als Terrororganisation eingestuft ist – kontrollierten Idlib und im türkisch besetzten Afrin finden frontlinienüberschreitend Gefechte zwischen der syrischen Armee und HTS statt, Ortschaften werden diesseits und jenseits der Frontlinie bombardiert. HTS und Verbündete setzen Drohnen gegen Stellungen der Regierungstruppen ein. Dabei wurden Ende September bei einer Abschlussfeier für junge Offiziere unweit von Homs mehr als 100 Offiziere und ihre Angehörigen getötet. Die Türkei und Verbündete greifen im Nordosten die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) mit Drohnen an und töten gezielt politische und militärische Führungspersonen. Die SDK attackieren ihrerseits türkische Armeestellungen. Grenzüberschreitende Angriffe gibt es aus Jordanien auf Schmuggler im Grenzgebiet.

Was für die ausländischen Besatzungstruppen der USA und Türkei geostrategisch von Vorteil sein mag, wirkt sich auf den Wiederaufbau, auf die Versöhnung und die politische und wirtschaftliche Stabilisierung verheerend aus. Syrien wird der Zugang zu nationalen Ressourcen wie Wasser, Öl, Gas, Weizen, Baumwolle und Oliven verwehrt. Es kann seine Grenzen im Norden, im Osten und Südosten nicht selber kontrollieren, weil sie von HTS, von der Türkei, von ehemaligen bewaffneten Regierungsgegnern, den Kurden und/oder den US-Truppen kontrolliert werden.

Isolation überwunden

Eine Wende war mit dem Erdbeben Anfang Februar eingetreten. Während EU und USA an ihrer sanktionsgestützten Politik zur Einhegung Syriens festhalten, begannen die arabischen Golfstaaten – die lange die bewaffnete Opposition gegen Damaskus unterstützt hatten – eine eigene »Erdbebendiplomatie«. Neben Flugzeugladungen von Hilfsgütern, finanzieller und personeller Hilfe fanden zahlreiche Treffen auf hoher Regierungsebene statt. Syrien wurde eingeladen, wieder an den Sitzungen der Arabischen Liga teilzunehmen, und Präsident Baschar Al-Assad reiste im Mai nach Dschidda, wo er vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman begrüßt wurde. Syrien wird zunehmend wieder in regionale und internationale Treffen integriert, die von der EU und den USA erzwungene Isolation des Landes bröckelt.

Im September reiste Assad mit einer hochrangigen Delegation nach China, wo mit dem chinesischen Präsidenten eine strategische Partnerschaft und zahlreiche Abkommen beschlossen wurden. Die Integration in das von China aufgebaute Projekt der »Neuen Seidenstraße« wird Syrien perspektivisch erlauben, jenseits von US-Dollar und Euro mit anderen Staaten Handel zu treiben. In der Region wird diese Entwicklung noch von den USA und Europa ausgebremst. Das könnte sich 2024 ändern, denn der Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens zum BRICS-Bündnis am 1. Januar bietet auch neue Handelsmöglichkeiten für die Region. Russland, das 2024 den Vorsitz der BRICS übernimmt, hat bereits angekündigt, dass die Frage der Finanzbeziehungen einen vorrangigen Stellenwert im neuen Jahr einnehmen werde. Hinzu kommt die von China im März 2023 vermittelte neue Kooperation zwischen Iran und Saudi-Arabien, die ihre diplomatischen Absprachen im Krieg Israels gegen Gaza verstärkt haben. Auch die Zukunft Syriens spielt für die beiden Regionalmächte eine wichtige Rolle.

Die Syrer wollen nur ein ganz normales Leben führen. Das ist auch den Gesprächen mit Leuten auf der Straße und mit langjährigen Freunden zu entnehmen. Ausreichend Geld für Miete, Benzin, die Ausbildung der Kinder, die Rechnungen von Ärzten und Medikamenten kann kaum eine Familie aufbringen. 90 Prozent der Bevölkerung leben nach UN-Angaben unter der Armutsgrenze von 1,50 US-Dollar (circa 1,30 Euro) pro Tag.

Im September war es angesichts der enormen Preiserhöhungen in der südlichen Provinz Suweida zu Protesten gekommen. Vereinzelte Forderungen nach dem »Sturz des Regimes« blieben ohne Erfolg, zumal die einflussreichen Stammes- und religiösen Führer der Drusen mit dem Staat und seinen Repräsentanten verhandelten. Doch die Lage bleibt angespannt. Um in die Provinz zu reisen, braucht es eine Genehmigung.

Mangels Geldes von seiten der Geberländer – hinter den USA steht Deutschland an zweiter Stelle – ist das Welternährungsprogramm (WFP) gezwungen, seine Hilfen für die bedürftigsten Menschen in Syrien mit Jahresbeginn 2024 einzustellen. Dass es keinen Strom und kein Gas zum Kochen gibt, hohe Steuern und Preiserhöhungen haben die Alltags- und Lebensbedingungen im Laufe des Jahres verschärft. Auf die Frage, wie es denn gehe, lautet die Antwort meist: »Wir überleben.«