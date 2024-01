Alexandros Avramidis/REUTERS »Märchen vom Wirtschaftswunderland«: Bauernhof im Zentrum Griechenlands im September

Zum Jahresausklang erkannte der britische Economist, Griechenland habe 2023 die »best performance« der von den Redakteuren betrachteten und analysierten Wirtschaftsleistungen in 35 »wohlhabenden Ländern« des Planeten geliefert. Die in deutschen Medien lange als »Pleitegriechen« verhöhnten zehn Millionen Bewohner eines Staates, den Banken in ungeheure Staatsschulden und die von der EU ausgesandte Troika in den sozialen Abgrund gestürzt hatten, stünden – nach 2022 zum zweiten Mal hintereinander – vor einem »bemerkenswerten«, folglich auch nachahmenswerten Resultat kluger Wirtschaftspolitik. An zweiter Stelle folgte in dem Ranking der Wirtschaftszeitung Südkorea, an dritter die USA. Die »Erfolgsgeschichte« zeigt sich nach Ansicht der Londoner Redakteure vor allem an zwei Ziffern: Griechische Aktienwerte legten im vergangenen Jahr um 43,8 Prozent zu, die Inflation lag zuletzt nur noch bei 3,4 Prozent. Irrige Betrachtung einer Gesellschaft, deren Mehrheit ins Elend gestürzt wurde.

Die einzig nennenswerte Industrie in dem an der Ägäis ist der übliche Massentourismus sowie seit einiger Zeit noch der aufkommende Luxusbetrieb auf Inseln wie Mykonos oder Santorini. Im Winter liegt dieser Wirtschaftszweig brach, im Sommer schuften Kellner, Reinigungskräfte oder Küchenpersonal für Hungerlöhne. Nach Angaben des Portals Statista lag der Mindestlohn in Griechenland Anfang 2023 bei 4,12 Euro pro Stunde. Das ist ein gutes Drittel des deutschen Mindestlohns, und das bei ähnlichen Preisen für Nahrungsmittel und Energie. Der Liter Benzin zum Beispiel kostet die griechischen Lohnabhängigen mehr als zwei Euro. Die wenigsten kommen mit ihrem Geld über die Runden.

Folge eines neoliberalen Exempels, das seit 2010 an der griechischen Bevölkerung statuiert wird und nach zwölf Jahren Druck aus Brüssel, Berlin und Paris Früchte trägt, die nicht die Lohnabhängigen ernten, sondern ein kleiner Kreis aus wirtschaftlichen Eliten. Mariana Mazzucato von der London School of Economics hat das im Buch »Wie kommt der Wert in die Welt. Von Schöpfern und Abschöpfern« (2019) am Beispiel der USA beschrieben: »Eine winzige Elite streicht nahezu alle Gewinne aus der expandierenden Wirtschaft ein.« Mazzucato bemühte in diesem Zusammenhang den Philosophen Platon, der »der Ansicht war, dass Geschichtenerzähler die Welt regieren (…) Mit Märchen sollte im idealen Staat die Wächterkaste erzogen werden, deren Elite den Herrscher stellt.«

Die griechische Wirtschaft expandiert seit rund vier Jahren, die Jahreseinkommen der Lohnabhängigen sind seit 2012 von 17.136 Euro auf 15.118 Euro gesunken. Erzwungen von der Troika, politisch durchgesetzt von einem knappen Dutzend finanzkapitalistisch geprägter Familienoligarchien, weitgehend gehorsam verwirklicht von rechtskonservativen, sozialdemokratischen und wirtschaftsliberalen Regierungen.

Wie der gegenwärtige rechtsnationale Premierminister Kyriakos Mitsotakis, selbst Spross eines mächtigen Oligarchenclans, bestimmen sie die Erzählung, das Märchen vom Wirtschaftswunderland an der Ägäis. Mitsotakis gewann im Mai die Parlamentswahl, verfehlte die absolute Mehrheit nur um fünf Sitze. Dabei steigt die Staatsverschuldung in Athen weiter. Laut Statista wird sie im Jahr 2028 bei rund 380 Milliarden Euro liegen. Was die Regierung allerdings nicht davon abhielt, die Militärausgaben auf 3,69 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verdoppeln und zu verdreifachen und sich damit als Musterschüler der NATO zu präsentieren.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 26 Prozent der Bevölkerung von Armut und/oder Ausgrenzung bedroht, bei Frauen erreichte der Anteil nahezu 28 Prozent. Betroffen waren vor allem Bewohner von Großstädten wie Athen, Thessaloniki oder Patras. Aber die Armut wächst auch bei der Landbevölkerung. Griechische Bauern leben mehrheitlich von zwei Produktionszweigen: dem Olivenanbau im Süden – vor allem auf der Peloponnes und der Insel Kreta – und der Viehzucht in allen anderen Teilen des Landes. Beide Einkommensquellen drohen in der Klimakatastrophe zu versiegen. Ungeheure Hitzewellen zerstörten im Frühjahr und im Juli mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius die Olivenblüte und ließen die wenigen verbliebenen Früchte vertrocknen. Schaf- und Ziegenweiden verdorrten, Schäfer mussten zufüttern. So lange, bis im September das Sturmtief »Daniel« mehr als 20 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion im Norden vernichtete – mehr als 200.000 Nutztiere ertranken in den Regenfluten.

Massenentlassungen im Sozialwesen und in zerstörten Kleinbetrieben hatten den Anteil der Arbeitslosen während der Rosskur seit 2012 auf mehr als 30 Prozent ansteigen lassen. Inzwischen spricht die Regierung von unter acht Prozent, Statistikämter von elf bis zwölf Prozent. Unerwähnt bleibt im Regierungsmärchen, dass unter den harten Schlägen der Troika rund 600.000 junge Menschen – beschäftigungs- und perspektivlos – das Land verlassen haben. Das waren sechs Prozent der Gesamtbevölkerung.