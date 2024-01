IMAGO/NurPhoto Kein Sonderangebot: Eine »Patriot«-Abwehrrakete kostet vier Millionen US-Dollar (6.2.2023)

Die Bundesregierung hat am Mittwoch verneint, dass sie beabsichtige, der Ukraine Marschflugkörper vom Typ TAURUS bereitzustellen. In dieser Angelegenheit gebe es »keinen neuen Stand«, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin, wie die Agentur Reuters mitteilte. Angesichts der zuletzt verstärkten russischen Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine hatte Polens neuer Außenminister Radosław Sikorski zuvor das westliche Staatenbündnis aufgefordert, Kiew Raketen mit größerer Reichweite zu liefern.

»Wir sollten auf den jüngsten Angriff auf die Ukraine in einer Sprache reagieren, die Putin versteht«, hatte Sikorski am Mittwoch morgen per Kurznachrichtendienst X mitgeteilt. Mit weiter reichenden Raketen könne die Ukraine russische Abschussstellungen sowie Kommandozentralen hinter der Front ausschalten. Sikorski forderte zudem eine Verschärfung der Sanktionen, damit Russland keine neuen Waffen mit geschmuggelten Komponenten mehr herstellen könne.

Sikorskis Forderung nach Lieferung von Waffensystemen wie des deutsch-schwedischen TAURUS an Kiew machte sich im Morgenprogramm des Deutschlandfunks der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zu eigen. Dem schlossen sich wenig später weitere Politiker aus Opposition und Regierungskoalition an. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags, Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), sagte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: »Insbesondere notwendig ist, dass TAURUS schnell geliefert wird.« Auf dem Portal Web.de pflichtete der Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) bei, dass dies »jetzt noch drängender geworden« sei.

Russland hatte am Freitag einen der umfangreichsten Luftangriffe auf die Ukraine seit Februar 2022 durchgeführt. Dabei wurden nach Angaben aus Kiew 39 Menschen getötet. Die Ukraine beschoss darauf am Wochenende die grenznahe russische Region Belgorod, wobei 24 Todesopfer zu beklagen waren. Der wechselseitige Beschuss dauerte auch am Mittwoch an. Wie AFP am selben Tag berichtete, hat die NATO unterdessen mit dem deutschen Rüstungshersteller Comlog einen Vertrag über den Kauf von tausend neuen »Patriot«-Flugabwehrraketen geschlossen. Die NATO-Staaten wollten damit vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ihre Luftabwehrsysteme stärken.