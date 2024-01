Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Nach dem schweren Erdbeben in Japan vom Neujahrstag ist die Zahl der Todesopfer am Mittwoch auf 62 gestiegen. Unpassierbare Straßen, beschädigte Infrastruktur und die abgelegene Lage der am stärksten betroffenen Gebiete auf der Halbinsel Noto erschwerten die Bergungsarbeiten. Hinzu kamen eisige Temperaturen und Regen. Bei dem Versuch, Hilfsgüter in die Katastrophenregion zu bringen, war am Dienstag in Tokio ein Flugzeug der Küstenwache mit einer Verkehrsmaschine kollidiert. Für fünf Insassen des Rettungsflugzeugs kam jede Hilfe zu spät. (Reuters/jW)