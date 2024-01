Zürich. Der Fußballweltverband FIFA hat wegen einer Gerichtsentscheidung in Deutschland seine neuen Regeln für Spielervermittler vorerst weltweit ausgesetzt. Das gelte bis zu einem endgültigen Urteil durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH), beschloss der Ratsausschuss der FIFA am vergangenen Samstag. Das Landgericht Dortmund hatte im Mai 2023 mit einer einstweiligen Verfügung die Anwendung, Um- und Durchsetzung des Reglements untersagt. Das Landgericht Mainz hatte ein anderes Verfahren ausgesetzt und ein sogenanntes Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. (dpa/jW)