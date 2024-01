Toronto. Die neu gegründete Fraueneishockeyliga PWHL hat am Neujahrstag ihre Premiere gefeiert. Mit der Partie Toronto gegen New York startete die nordamerikanische Profiliga offiziell, insgesamt sechs Teams kämpfen in der ersten Saison um den Meistertitel. Neben Toronto und New York gehören auch Klubs aus Boston, Minnesota, Montreal und Ottawa der neuen Liga an. (sid/jW)