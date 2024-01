Eibner/IMAGO Gute Gefühle: Andreas Wellinger hat Spaß (1.1.2024)

Dieses Jahr könnte es etwas werden mit dem Gesamtsieg eines Deutschen bei der Vierschanzentournee. Wem es beim Abblick der schwarz-rot-goldenen Flagge nicht warm ums Herz wird, dürfte es reichlich egal sein, aber viele Skisprungfreunde können sich nicht recht freuen, wenn derjenige, der am weitesten von der Schanze fliegt, nicht denselben Pass in der Reisetasche hat wie sie. Andreas Wellinger könnte diese seit Sven Hannawalds Sternstunde 2002 barmenden Bundesbürger diesmal erlösen.

Der 28 Jahre alte Olympiasieger belegte am Montag auf der Großen Olympia­schanze von Garmisch-Partenkirchen Rang drei, nachdem er 138 und 137,5 Meter weit gesprungen war. Er bleibt damit Führender in der Gesamtwertung. Bei der Tournee läuft es aktuell auf einen Zweikampf zwischen Wellinger und Kobayashi Ryoyu hinaus. Der zweimalige Tourneesieger aus Japan wurde bei dem auch durch wechselhaften Wind beeinflussten Geduldsspiel vor 21.000 Zuschauern (Bestmarke für das Neujahrsspringen) Zweiter und liegt nun 1,8 Punkte hinter Wellinger – umgerechnet einen Meter. Tagessieger wurde der Slowene Anže Lanišek mit 136 und 137 Metern. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen war erneut chancenlos und schaffte es nicht einmal in den zweiten Durchgang.

Mit starken Flügen und auffällig hohen Anfahrtsgeschwindigkeiten zeigte Wellinger am Montag erneut eine beeindruckende Leistung. Die Diskussionen über seinen gerissenen Anzug in Oberstdorf beeinflussten ihn ebenso wenig wie die Landungsfehler an Silvester. »Die Sprünge waren auf sehr hohem Niveau. Mit dem dritten Platz bin ich sehr zufrieden«, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Wellinger meinte: »Es ist mir wieder gelungen, dass ich zwei gute Sprünge mache. Der zweite war noch mal ein Stück besser. Ich dachte, er geht noch ein Stück weiter.« Und feierte entsprechend: Faust geballt, Zunge raus.

Anders als beim Auftakt in Oberstdorf, als Wellinger vor Kobayashi und dem Österreicher Stefan Kraft gewann, ging es diesmal eng zu. Nach einem Durchgang waren die vier besten Athleten gerade einmal etwas mehr als einen Meter auseinander. Weltcupspitzenreiter Kraft musste in Garmisch zwar nicht wie in den vergangenen Jahren eine schwere Niederlage hinnehmen, verlor nach Platz sechs aber weitere wichtige Punkte im Kampf um den Titel. Er liegt in der Tourneewertung schon über 25 Punkte (14 Meter) hinter Wellinger zurück.

Die vor der Tournee bislang stark springenden anderen Deutschen enttäuschten. Routinier Pius Paschke schaffte es immerhin auf Platz zehn. Philipp Raimund, in Oberstdorf noch Sechster, landete nach einem mäßigen ersten Durchgang auf Platz 15. Karl Geiger muss sich nach Rang 16 wohl von seinen Hoffnungen auf das Tourneepodest verabschieden. Vor gut drei Wochen hatte er in Klingenthal noch zwei Siege gefeiert.

Schon am Dienstag geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter. Dort waren deutsche Springer in den vergangenen Jahren oft gescheitert. »Der Bergisel verzeiht keine Fehler«, sagt Bundestrainer Horngacher. Wellinger nimmt es locker: »Ich fahre jetzt mit extrem guten Gefühlen nach Innsbruck, es war ein guter Start ins neue Jahr.«