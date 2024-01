Luca Girardini/Gropius Bau Zeichen für die Nöte isolierter HIV-Infizierter: Installation von General Idea

Im grell ausgeleuchteten Lichthof des Gropius-Baus schwimmen noch bis Mitte Januar drei putzige Harfenrobbenheuler mit Acrylfell auf einer Styroporscholleninsel inmitten eines Meeres künstlichen Treibeises. Die immense Installation »Fin de Siècle«, die heutigen Betrachtern stante pede als kritischer Künstlerkommentar zur auch süßeste Robbenbabys bedrohenden Klima­katastrophe einleuchten mag, entpuppt sich ohne weiteren Kontext auch auf den zweiten Blick nur schwer als Kritik des medialen Umgangs mit der Immunschwächekrankheit AIDS. Im Gegensatz zur kommerziellen Robbenjagd, die 1990, im Entstehungsjahr der Arbeit, für viel Aufregung sorgte, wollte das Künstlertrio Jorge Zontal, Felix Partz und AA Bronson akuten Aufmerksamkeitsdefiziten bezüglich der Krankheit entgegenwirken, der Zontal und Partz 1994 erliegen sollten.

Immer im Umlauf

Ursprünglich hatte das seit 1969 aktive kanadische Kollektiv General Idea als Symbol- und Wappentier den Pudel gewählt, der die Queerness der selbst gern als Pudel auftretenden Künstler symbolisieren sollte. Als Zeichen für die Nöte isolierter HIV-Infizierter, ließen sich Robbenbabys aber stimmiger sowie wohl publikumswirksamer inszenieren als drei Pudel auf Eis.

Die auch für das Trio also tragische HIV/AIDS-Thematik nimmt in der rund um die Installation eingerichteten, nicht stringent chronologischen, thematisch wohlgeordneten General-Idea-Gegenüberstellung einen entsprechenden Raum ein. In dem finden sich etwa AIDS-Medikamente in Form riesiger Plastikpillen ebenso wie die ab 1987 entstandene Bilderserie »AIDS«, die die Grundidee hinter dem Schaffen des Kollektivs gut aufzeigt. Ab 1966 wurde der bunte Schriftzug des Hippie-Mantras »LOVE« des amerikanischen Pop Art-Malers Robert Indianas zur ubiquitär reproduzierten Designikone, die von Servietten über Schlüsselanhänger bis Briefmarken auf allerlei Alltagswaren gedruckt wurde. Diese popkulturelle Omnipräsenz machte sich General Idea zunutze, ersetze »LOVE« durch »AIDS« und schuf so wiederum ein Design von höchstem Wiedererkennungswert, das die Deutsche AIDS-Hilfe noch heute als Logo verwendet. »Unsere Absicht mit diesem Logo war, dass es selbst die Rolle eines Virus spielen sollte«, erklärte AA Bronson. Wie ein Virus sollte es sich in der Kultur ausbreiten, um so die »Sichtbarkeit des Wortes AIDS« zu kreieren, »so dass es nicht unter den Teppich gekehrt werden konnte, wie es passierte«.

Mythos Antikunst

Wie für General Idea üblich, handelte es sich um eine Synthese aus Design, Kunst und Öffentlichkeitskampagne, die dieses Mal allerdings nicht nur den drei frühen Vätern der Konzeptkunst selbst, sondern auch der Geißel AIDS internationale Aufmerksamkeit bescheren sollte. Und wie üblich wurden Iterationen des Logos für die unterschiedlichsten Medien geschaffen, vom Gemälde über Skulpturen, erschwinglichen Multiples bis hin zu Tapeten und Postern. Um sich Bekanntheit zu verschaffen, setzte General Idea seit Beginn ihres fast drei Jahrzehnte währenden Crossover-Schaffens auf steten Medienmix so sehr wie auf Masse. Immer ironisch medienkritisch, wussten sie die Massenwarenwelt doch bestens für ihre Zwecke zu nutzen. Und wurden so selbst zum stilbildenden, vielfach inspirierenden, wo nicht kopierten Mythos einer Antikunst, die auch heute noch nicht museal wirkt.

In ausliegenden Nummern des File-Magazins, dem zwischen 1972 und 1989 in 29 Ausgaben erschienenen Printorgan einer imaginären, erst zu schaffenden neuen Kunstszene, können Besucher wohl nur kurz blättern. Bietet ein Museumstag doch nur begrenzt Zeit, all die Artefakte der von AA Bronson mitkurartierten Wanderretrospektive in Augenschein zu nehmen, die nach Stationen im kanadischen Nationalmuseum und dem Stedelijk Museum in Amsterdam aktuell im Gropius Bau gastiert. Nicht zuletzt, um den Rechten hier nicht noch weiteres Feld zu überlassen, sollte man sich in aller Ruhe den präsentierten Ideen widmen, wie sich bislang unterrepräsentierte Botschaften mittels geeigneter Medien popularisieren lassen. Darüber, dass das Medium immer auch Message ist, lässt sich am Ende des Rundgangs dann im Museumsshop bei Ansicht des Ausstellungskatalogs reflektieren. Bestimmt hätten sich auch General Idea darüber gefreut, dass der statt für 75 Euro nun für nur noch 60 zu haben ist.