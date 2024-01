Stephane Mahe/REUTERS Es ist spürbar heißer geworden: Kühe in Villeneuve-en-Retz (2022)

Schriftsteller, die gut im Geschäft sind, müssen darauf achten, dass sie es auch bleiben. Ein Schlüssel dazu sind zeitgemäße Themen. Philippe Djian hat sich vor nunmehr fast 40 Jahren mit seinem dritten Roman »Betty Blue« in die Bestselleränge katapultiert. Seither veröffentlicht er jedes Jahr einen Roman und hat sich eine treue Leserschaft erschrieben.

Der Titel des neuen Djian lautet auf französisch: »2030«. Die Klimakrise hat an Fahrt aufgenommen. Es ist spürbar heißer geworden. Darauf spielt der deutsche Titel »Ein heißes Jahr« an. Doch Djian wäre nicht Djian, wenn er uns nicht auch eine heiße Liebesgeschichte erzählen würde.

Djian siedelt seine Geschichten gern in familiärem Umfeld an. Vielleicht ist das Teil seines Erfolgsrezepts. Es sind aber immer dysfunktionelle Familien. Alle stecken in beträchtlichen inneren und äußeren Schwierigkeiten.

Anton lebt mit Ehefrau und ihren beiden Töchtern aus erster Ehe zusammen, seinen Stieftöchtern. Die Stimmung zwischen den vieren ist aus verschiedenen Gründen schwer gestört. Das Liebesleben liegt am Boden. Anton ist ein bulliger Kerl von hundert Kilo und einsneunzig Körpergröße. In seinem Unternehmen produziert er das Pestizid Montrazol, das seit längerem im Verdacht steht, gesundheitsgefährdend zu sein, tendenziell tödlich. Sein Schwager Greg, die eigentliche Hauptperson des Romans, hilft ihm, wenn auch mit Gewissensbissen, Daten zu frisieren und Unterlagen zu fälschen, Richtung Unbedenklichkeit des Stoffes.

Djian hat schon immer die Ansicht vertreten, dass Sex im Roman wichtig ist. Der ist nämlich höchst aufschlussreich für die innere Verfassung der Personen. Um so bedauerlicher zu hören, dass man 2030 dazu übergegangen ist, virtuellen Sex am Bildschirm zu haben. Auch bei der an sich sehr attraktiven hauptamtlichen Klimaschutzaktivistin Véra ist das leider der Fall. Manchmal ist sie ganz zufrieden mit dieser Notlösung, manchmal fragt sie sich aber auch, ob sie mit Anfang 40 nicht doch noch einmal etwas riskieren soll im Leben. Besonders, als ihr Greg über den Weg läuft und es kräftig zwischen ihnen funkt. Und das, obwohl beide ökopolitisch auf verschiedenen Seiten stehen. Greg fährt auch 2030 noch seinen Porsche 911, Verbrenner.

Dann ist da noch Lucie, 14, Antons jüngere Stieftochter und Gregs Nichte, seit kurzem heftig für die »Bewegung« entbrannt. Besonders seitdem sie der jungen Frau begegnet ist, die früher Zöpfe trug und freitags die Schule schwänzte.

Wetterphänomene waren schon immer wichtige Teile der Romanliteratur. 2030 bedeutet das 40 Grad in Alaska, in Schweden wird mittlerweile ein sehr brauchbarer Chardonnay angebaut – »nur einen Steinwurf vom Polarkreis entfernt«. Das sind keine wissenschaftlich fundierten Prognosen, wir befinden uns in einem Roman. In Mitteleuropa nach Monaten ohne Regen vertrocknete Landschaften, drückende Hitze, bleierner Himmel. Dann wieder sintflutartiger Starkregen, der die Gullys überlaufen lässt, so dass die Pumpen angeworfen werden müssen, was zu Stromausfällen führt. »Für gewöhnlich fiel der Strom immer dann aus, wenn man etwas in den Ofen schob, sich nach einem Arbeitstag auf ein warmes Bad freute oder gerade seinen Finger in die Steckdose steckte, um sich umzubringen.«

Typisch Djian, der lockere Ton, den er von den US-Amerikanern gelernt hat. Als Djian anfing, in den 1980ern, herrschte in Frankreich noch der Nouveau Roman vor, artifizielle, weltferne Gebilde, wo in ausgefeiltem Stil nichts erzählt wurde. Für Djian war das nur langweilig. So wollte er nicht schreiben. Abhilfe kam von den Amerikanern: Salinger, Kerouac, Henry Miller, Raymond Carver, um nur ein paar Namen zu nennen. Das waren die Vorbilder. Dort fand Djian den lockeren, persönlichen Ton. Die Freiheit des Stils. Eine gute Schule und lange her.

Einen gewissen Retrolook hat auch Djians Zukunftsroman. Die Leute mixen sich bei ihm immer noch ihre Drinks wie in alten US-Filmen. Alter Film ist auch die Buchhandlung, die Umweltschutzaktivistin Véra betreibt. Sie legt Wert auf das Haptische und das Olfaktorische, die Bücher haben noch den speziellen unverwechselbaren Geruch wie bekanntlich früher die »Livre de poche«.

Greg, der eine Wandlung durchmacht, positioniert sich eindeutig: »Nur unerschütterliche Optimisten konnten daran glauben, dass es eine Chance gab, bestehende Umweltschäden rückgängig zu machen, von den humanitären Schäden einmal ganz abgesehen.« Aber ob ihm das am Ende helfen wird, ist ungewiss.

Djian versteht Romanpersonen und Klimaereignisse so spannend zusammenzuführen, dass der Leser mit Freude am Ball bleibt. Und keine erhobenen Zeigefinger, keine Besserwisserei, keine Bekehrungsversuche, keine ideologische Alternativlosigkeit. Ich hatte länger keinen Djian mehr gelesen, eines aber ist jetzt sicher: Er kann es immer noch. Auf französisch liegt übrigens bereits der nächste Roman von ihm vor.