Großes Flattern

picture alliance / Armin Weigel/dpa

In sieben Landtagswahlen seit Mai 2022 hat die FDP Stimmen verloren, in Nordrhein-Westfalen wurde ihr Anteil in jenem Monat halbiert und flog aus der Düsseldorfer Regierung. In Niedersachsen, Berlin und zuletzt in Bayern schaffte sie es nicht mehr in die Landesparlamente, bundesweit kommt sie in Umfragen gegenwärtig auf etwa fünf Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie 11,5 Prozent erreicht. Die Zahl der Abgeordnetenmandate schmilzt dahin. Das ist aber die Währung, in der Parteien einer parlamentarischen Republik gehandelt werden. Nur in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sitzt die FDP noch in Kabinetten. Die FDP ist im Katastrophentrio der sogenannten Ampel das schwächste Glied.

Die Befragung ihrer Mitglieder hat einen Grund dafür offengelegt: Knapp der Hälfte passt die Teilnahme an der Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht. Vermutlich war das von Anfang an so. Eine Partei aber, die übers eigene Regierungsprogramm uneins ist, hat im politischen Marketing schlechte Karten.

Hinzu kommt der tägliche Regierungshorror, der den Umfragen nach die deutschen Wähler mit dem Schlimmsten rechnen lässt. Das Dauerdesaster der Baerbock-Außenpolitik war nach den Fehlleistungen eines Steinmeier und eines Maas nicht vorstellbar. Guido Westerwelle vermied es im Dezember 2013 noch, sich als deutscher Außenminister mit ukrainischen Faschisten auf dem Kiewer Maidan ablichten zu lassen. Sein Nachfolger Steinmeier hatte diese Hemmung zwei Monate später nicht mehr – da hatte Washington den Befehl zum Putsch und zur Installation einer eigenen Marionette – »Fuck the EU!« – bereits ausgegeben. Der acht Jahre später mit »Zeitenwende« fast ins Religiöse, auf jeden Fall ins Fundamentalistische erhobene Bruch mit allen partiellen Klugheiten der BRD-Außenpolitik machte den Krieg wieder einmal zum natürlichen Bestandteil der in Deutschland geltenden Weltordnung. Das wäre mit Genscher und vielleicht sogar mit Kinkel nicht passiert. Der ständig aus dem Hause Habeck durchs Land gejagte Schwachsinn verbunden mit polithandwerklichem Pfusch nervt inzwischen das Kapital, was der Lindner-FDP, die in ihrer Geschichte jeden Wink von dort vorauseilend zu Politik machte, offenbar entgeht. Mitgefangen, mitgehangen? Irrtum. Wenn das Bundesverfassungsgericht dem Christian Lindner die 60 Milliarden Euro, die er großmäulig vor zwei Jahren als »Booster« für die deutsche Wirtschaft angekündigt hat, wegnimmt, dann geht nicht er, der Verantwortliche, sondern er wirft einen der dienstältesten Staatssekretäre raus – meckert in dieser Woche sogar der Spiegel.

Erfolgsrezepte sehen anders aus, genauer: Es sind welche für CDU/CSU und AfD. Die freuen sich zu Recht auf die Wahlen dieses Jahres. Das Berliner Regierungskartenhaus wackelt. Exportwirtschaft und Großkapital haben den Daumen über die Scholz-Truppe noch nicht gesenkt, kann aber jederzeit passieren.