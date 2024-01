Esa Alexander/REUTERS Für Frieden und Freiheit in Palästina: Wandmalerei in Kapstadt (19.12.2023)

Ein Verfahren beim Internationalen Gerichtshof wegen Verstoß gegen das Völkermordverbot, die Einkassierung eines heftig kritisierten Gesetzes durch den Obersten Gerichtshof des Landes und eine Schadensersatzklage von Opfern der Angriffe aus dem Gazastreifen am 7. Oktober: Die rechte Koalitionsregierung und die »Sicherheitsorgane« Israels gehen mit schweren juristischen Problemen ins neue Jahr.

Für die größte innenpolitische Aufregung sorgt das am Montag verkündete Urteil des Obersten Gerichtshofs, mit dem eine Gesetzänderung, die von der Regierungsmehrheit in der Knesset am 24. Juli 2023 verabschiedet wurde, für rechtswidrig und ungültig erklärt wird. Es geht dabei um den einzigen zentralen Bestandteil der von der Koalition geplanten »Justizreform«, der schon das Parlament passiert hatte. Bis zum Beginn des gegenwärtigen Gazakrieges hatten regelmäßig, vor allem an allen Sonnabenden, landesweit Hunderttausende gegen die »Justizreform« demonstriert. Durch die im Juli vom Parlament beschlossene Änderung war die Klausel eines der sogenannten Grundgesetze gestrichen worden, die es den israelischen Gerichten erlaubt, Regierungsentscheidungen und -anordnungen wegen »Unvernünftigkeit« zu widersprechen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern hat Israel keine Verfassung, sondern nur eine Reihe von »Grundgesetzen«, die von der Knesset mit einfacher Mehrheit geändert oder ganz aufgehoben werden können.

Das am Montag verkündete Urteil des Obersten Gerichtshofs fiel mit acht gegen sieben Stimmen denkbar knapp aus. Zuvor hatten 13 der 15 Mitglieder die Zuständigkeit des Gremiums für diese Streitfrage anerkannt. Die Koalitionsregierung, in der ultrarechte Parteien eine starke Stellung innehaben, hatte durch öffentliche Polemik vergeblich versucht, eine Verschiebung des Urteils »bis nach dem Krieg« zu erzwingen.

Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass 42 verletzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Nova-Musikfestivals, das am 7. Oktober von bewaffneten Palästinensern angegriffen wurde, Schadenersatzklage wegen grober Fahrlässigkeit eingereicht haben. Die Klage richtet sich gegen die Streitkräfte, den Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die Polizei. Die Gesamtsumme der Ansprüche beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro. Die Klägerinnen und Kläger werfen den Staatsorganen vor, dass die grenznahe Großveranstaltung trotz vorliegender Erkenntnisse über mögliche Gefahren genehmigt wurde, dass sie ganz unzureichend durch nur 27 Polizeibeamte geschützt wurde, und dass sie nicht sofort nach Beginn der ersten Angriffe aus dem Gazastreifen abgebrochen wurde. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Überfall 364 Menschen, die an dem Festival teilgenommen hatten, getötet und 40 entführt. Einige von ihnen wurden mittlerweile freigelassen. »Viele wurden körperlich oder seelisch verletzt, darunter auch die Kläger«, heißt es in der Klageschrift.

Außenpolitisch unbequem für die Netanjahu-Regierung: Am Freitag voriger Woche hat Südafrika beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag die Einleitung eines Verfahrens gegen Israel wegen Verstößen gegen die internationale Konvention zur Vermeidung und Bestrafung von Völkermordverbrechen beantragt. Schon seit dem 17. November liegt beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), der ebenfalls in Den Haag ansässig ist, eine Klage Südafrikas, Boliviens, Bangladeschs, Dschibutis und der Komoren in gleicher Sache vor. Für Israel, das die Autorität des IStGH generell nicht anerkennt, ist das nun zu erwartende Verfahren beim Internationalen Gerichtshof deutlich unangenehmer: Alle UN-Mitglieder sind automatisch an das Statut des IGH gebunden. Außerdem ist Israel der 1948 von den Vereinten Nationen beschlossenen Konvention gegen Völkermord beigetreten.

Besonders brisant in Südafrikas Antrag ist die Forderung an das Gericht in Den Haag, einstweilige Sofortmaßnahmen anzuordnen. An erster Stelle steht dabei ein Ende der Kriegshandlungen gegen die Bevölkerung des Gazastreifens und des Siedlerterrors im besetzten Westjordanland. Regierungssprecher Eylon Levy erklärte am Dienstag, »der Staat Israel« werde bei den Anhörungen am 11. und 12. Januar »die absurde Blutverleumdung Südafrikas« widerlegen. »Wir versichern den Führern Südafrikas, dass die Geschichte über Sie urteilen wird, und zwar ohne Gnade.«