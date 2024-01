Jens Kalaene/dpa Ex Karlsruhe lux: Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup plazierte bereits am Dienstag in Begleitung des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse die ersten Plakate

Der Februar naht und mit ihm die nächste Wahlwiederholung in Berlin. Ziemlich genau ein Jahr nach der vollständigen Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2021 wird am 11. Februar die Bundestagswahl, so hat es abschließend das Bundesverfassungsgericht festgelegt, in 455 von 2.256 Berliner Wahlbezirken noch einmal durchgeführt. Seit Dienstag können die Parteien Plakate kleben; auch die Verschickung der Wahlbenachrichtigungen an die rund 550.000 Wahlberechtigten ist angelaufen.

Auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag wird diese Wiederholungswahl keinen nennenswerten Einfluss haben, auch wenn es hier und da zu Verschiebungen kommen kann. 29 der derzeit 736 Mandate im Bundestag wurden in Berlin vergeben. Zwei bis drei davon könnten neu verteilt werden. Geht etwa das Zweitstimmenergebnis der Linkspartei deutlich zurück, dann könnte das Mandat von Pascal Meiser, der 2021 als letzter über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag eingezogen war, weg sein. Auch ein erheblicher Rückgang der Wahlbeteiligung könnte diesen Effekt haben. Mit dem Resultat vom 11. Februar wird das bundesweite Gesamtergebnis noch einmal neu festgestellt. »Es kann daher zu länderübergreifenden Verschiebungen bei der Sitzverteilung kommen«, teilt die Bundeswahlleiterin in einer Information mit.

Die betroffenen Wahlbezirke sind ungleichmäßig über die ganze Stadt verteilt. Flächendeckend nach Wahlkampf aussehen wird es in den kommenden Wochen wohl nur im stark von Gentrifizierung betroffenen Bezirk Pankow, zu dem auch die ehemaligen Bezirke Prenzlauer Berg und Weißensee gehören. Hier muss die Wahl in 180 von 215 Wahlbezirken wiederholt werden, womit auch das Direktmandat, das 2017 noch an die Linkspartei gefallen war, zur Disposition steht. 2021 hatte es Stefan Gelbhaar von den Grünen mit 25,5 Prozent der Erststimmen gewonnen. Hoffnung macht sich nun der ehemalige sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup, der auf 21,5 Prozent gekommen war.