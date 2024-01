Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Am 1. Januar 1994 begann der Aufstand der Zapatistischen Armee der nationalen Befreiung (EZLN) in mexikanischen Chiapas, um sich gegen den Beitritt Mexikos zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) und die neoliberale Landnahme zu wehren. Am Neujahrstag 2024 feierten die Zapatisten 30 Jahre Widerstand, in denen sie ihre Selbstorganisierung stärkten, Großgrundbesitz besetzten und eigene Schulen, Kliniken und politische und kulturelle Zentren errichteten. Heute bieten Gemeinden, Landkreise und die »Räte der guten Regierung« eine weitgehende Autonomie. (jW)