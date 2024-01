Rick Wilking/Reuters Ein, zwei, viele Glocks: In dieser Auslage eines Waffenladens im US-Bundesstaat Kalifornien sind längst nicht alle möglichen Modelle zu sehen (Colorado, 7.12.2015)

Von Colt über Kalaschnikow bis Glock: Bestimmte Namen stehen für eine Zäsur in der Waffenproduktion. Gaston Glock ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben. Wie wurde der österreichische Kunststoffkapitalist zu einem der Großen der Waffenindustrie?

Glock gehört neben Michail Kalaschnikow sicher zu den wichtigsten Waffeningenieuren des 20. Jahrhunderts. Er begann in den späten 1970ern, für eine Ausschreibung des österreichischen Bundesheeres einen Prototyp zu entwickeln. Es war nur mit überalterten amerikanischen Dienstpistolen ausgestattet. Unter Kanzler Bruno Kreisky, SPÖ, wollte man einen staatsnahen Betrieb aufbauen, der das machen kann. Der größte Waffenhersteller in Österreich zu diesem Zeitpunkt war Steyr. Die haben aber kein gutes Modell abgeliefert. Glock hat dann mit wenigen Mitstreitern und aktiver Hilfe von Bundesheer-Mitarbeitern die »Glock 17« entwickelt.

Was war das Besondere daran?

Es war die erste Waffe, die zu einem hohen Anteil aus Kunststoff bestand und mit einer zu jener Zeit noch wenig angewandten Spritzgusstechnik fabriziert wurde. Die konnte wirklich massenhaft hergestellt werden, mit weniger Aufwand als vergleichbare Waffen. Sie hatte viel weniger Teile, was sie wartungsarm machte und somit für den Einsatz durch Armee oder Polizei prädestinierte. Sie war viel robuster und hatte mehr Schüsse im Magazin als geläufige Pistolen damals. Glock erschloss sich in den frühen 80ern den internationalen Waffenmarkt und hatte sehr schnell sehr viel Erfolg, vor allem in den USA.

Sie haben sich als Filmemacher lange mit der Person Gaston Glock befasst. Was konnten Sie über ihn herausfinden?

Er war immer sehr öffentlichkeitsscheu. Es gibt meines Wissens nur ein einziges Interview von ihm. In Österreich war das Unternehmen besonders darauf bedacht, Berichterstattung zu unterbinden. Ich konnte Gaston Glock nie persönlich treffen, meine Anfragen wurden nicht oder mit Klagedrohungen beantwortet. Meine Recherchen haben sich daher viel stärker auf die Verwendung der Pistole bezogen. Ich bin den Waffen nachgereist, von ihrer Produktion bis zu Orten und Menschen, wo sie zum Einsatz kommt.

Ohne je einen großen Marktanteil in den USA zu erobern, hatte es Glock dennoch geschafft, zu einem Synonym für Pistolen überhaupt zu werden. Das geht so weit, dass »to glock« in der Umgangssprache auch anstelle von »to shoot« verwendet wird. So ist der Aufstieg zur Weltmarke eben auch sehr stark über die Populärkultur zu erklären, in Hollywood und vor allem im Gangsterrap.

Hat das Unternehmen aktiv dazu beigetragen?

Glock hat von Anfang an über sein Marketing versucht, die Waffe als »Weapon of Choice« der US-Polizei zu vermarkten. In den frühen 80ern gab es dort sehr viel Bandenkriminalität. Und so wie die Polizei diese Waffe aus Österreich für sich entdeckt hatte, taten das damals auch die Gangs.

Wie sehr hat das Unternehmen die »Gun Culture« in den USA insgesamt geprägt?

Man bewarb die Waffe auch für die Selbstverteidigung, sprach gezielt Zivilisten an, mit clever gemachter Werbung. Es wurde das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bedient, genauer: die Angst, Opfer einer Gewalttat zu werden – zum Beispiel durch Vergewaltiger, um Frauen als Kundinnen zu gewinnen. Zugleich hat der Umstand, dass die Glock die beliebteste Waffe von Amokläufern war, ebenfalls das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung gesteigert und Verkäufe angekurbelt.

Wie wird in Österreich heute mit dem Glock-Imperium umgegangen?

Früher wurde relativ wenig berichtet. Seine neue Ehefrau Kathrin Glock hat zuletzt aber viel Geld in PR gesteckt. Sie betreibt ein Pferdesportzentrum in Kärnten, wo auch viele Celebrities aus den USA, aus Hollywood angekarrt werden. In den Nachrufen auf Gaston Glock ist die Rede von einem erfolgreichen Geschäftsmann und Erfinder. Seine Geschäftsmethoden blendet man aus und verklärt ihn. Dabei muss man sich gerade als offiziell neutrales Land die Frage stellen, wohin man Waffen exportiert und was das bewirkt. So hatte sich bei Verkäufen in den Irak ganz klar gezeigt: Sobald Waffen an Sicherheitskräfte in einem Kriegsgebiet gehen, landen sie zwangsläufig auf beiden Seiten des Konfliktes.