Sudanischer RSF-Anführer besucht Äthiopien

REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah Hemedti: General Mohamed Hamdan Dagalo während einer Pressekonferenz

Addis Abeba. Der Anführer der sudanesischen paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), General Mohamed Hamdan Dagalo, besuchte am Donnerstag Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba auf der zweiten Etappe einer seltenen, öffentlich angekündigten Auslandsreise. Bei seinem ersten bestätigten Auftritt außerhalb des Sudans seit dem Ausbruch des Krieges zwischen der RSF und der sudanesischen Armee Mitte April traf Dagalo am Mittwoch den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni in seinem Landhaus. Der stellvertretende Premierminister und Außenminister Äthiopiens, Demeke Mekonnen, traf Dagalo, der allgemein als Hemedti bekannt ist, am Donnerstag auf dem internationalen Flughafen von Bole, wie das äthiopische Außenministerium mitteilte. (Reuters/jW)