Einzelhandel: Keine Einigung im Tarifstreit

REUTERS/Kai Pfaffenbach Es sieht nach weiteren Streiks im Einzelhandel aus

Hamburg. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels sind die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord erneut ohne Einigung auseinandergegangen, wie beide Seiten am Abend mitteilten. Verdi warf der Gegenseite vor, ihr bisheriges Angebot nicht aufgebessert zu haben. »Die Arbeitgeber haben sich nicht bewegt, das bedeutet für die Beschäftigten Reallohnverlust, das machen wir nicht«, teilte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit.

Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Die »Arbeitgeber« hatten zuletzt eine Tarifsteigerung von insgesamt 10,24 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Zusätzlich enthielt die Offerte eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro sowie ein tarifliches Mindestentgelt.

Nach einer mehrwöchigen Unterbrechung der Verhandlungen auf regionaler Ebene im November waren die Tarifparteien in der Hansestadt erstmals wieder zu Gesprächen zusammengekommen. Ein Abschluss hätte auch in den anderen 13 Tarifgebieten als Blaupause dienen können. Die Tarifauseinandersetzung im Handel dauert inzwischen acht Monate an. (dpa/jW)