Deutsche Ermittlungen zu Kriegsverbrechen: Russische Offiziere identifiziert

Britta Pedersen/dpa Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz

Berlin. Im ersten deutschen Ermittlungsverfahren zu einem konkreten Kriegsverbrechen in der Ukraine sind die Tatverdächtigen bekannt, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa: »Die mutmaßlichen Schützen und verantwortlichen Offiziere konnten bereits identifiziert werden.« In dem Verfahren, das Mitte Juli eingeleitet wurde, geht es um gezielte Schüsse von Angehörigen der russischen Streitkräfte auf flüchtende Zivilisten im Kiewer Vorort Hostomel. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft besteht ein Anfangsverdacht der Begehung von Kriegsverbrechen. Buschmann nannte »die Ermittlungen zu den in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen sehr aufwendig und herausfordernd«, gab sich aber sicher: »Wenn wir der Täter habhaft werden, werden wir Anklage erheben.« (dpa/jW)