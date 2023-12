IW Köln fordert staatlichen Sonderfonds

Michael Kappeler/dpa Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft

Köln. Der Direktor des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, fordert mehr Staatsschulden. »Wir können kluge Lösungen finden, indem man einen gesamtstaatlichen Infrastruktur- und Transformationsfonds auflegt«, sagte Hüther am Mittwoch im Deutschlandfunk. Dieser Fonds müsse wie das Bundeswehr-Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden. Durch das Karlsruher Haushaltsurteil sei die Regierung mit dem Staatsschuldenrecht konfrontiert, erklärte Hüther: »Man bastelt drum herum, redet noch mal über die Notlagen.« Das Problem sei dabei nicht, dass Deutschland an den Weltkapitalmärkten kein Geld mehr bekomme oder schlechter dastehe. Die Schuldenstandsquote liege bei 64 Prozent der Wirtschaftsleistung. »Aber dieses einseitige Beachten jetzt der Schulden und nicht des Bruttoinlandsprodukts führt natürlich dazu, dass die Regierung selbst verschärfend in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hineinwirkt«, so Hüther. »Und das macht die Sache nun wirklich nicht besser.« Das IW rechnet für 2024 mit einem weiteren Rezessionsjahr. Das BIP werde voraussichtlich wieder um 0,5 Prozent schrumpfen, teilte das Institut vor zwei Wochen mit. (Reuters/jW)