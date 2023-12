Jemen: Demonstrationen gegen Flottenaufmarsch

Osamah Yahya/ZUMA Press Wire/dpa Ein Mann verfolgt in Sanaa die Ausführungen eines Armeesprechers (12.12.2023)

Sanaa. Tausende Menschen im Jemen sind auf die Straße gegangen, um gegen die von den USA koordinierte Zusammenziehung von Kriegsschiffen im Roten Meer zu protestieren. Die Nachrichtenagentur Saba veröffentlichte am Freitag zahlreiche Nachrichten über Demonstrationen in größeren Städten im Norden des Jemen, darunter in der Hauptstadt Sanaa. Ein Sprecher des Militärs veröffentlichte Fotos von großen Menschenansammlungen in Sanaa. Gleichzeitig warnte eine von den Huthis veröffentlichte Mitteilung Länder, sich der Koalition der USA anzuschließen. Man werde auf jede feindliche Aktion antworten. (dpa/jW)