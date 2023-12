Mexiko startet Zugverbindung von Küste zu Küste

Martin Zetina/AP/dpa Ein anderes Großprojekt: Der erste Abschnitt des Tren Maya wurde Mitte Dezember ebenfalls eröffnet (Chochola, 15.12.2023)

Mexiko-Stadt. In Mexiko ist am Freitag eine Zugverbindung von Küste zu Küste in Betrieb gekommen worden, die nach dem Willen der Regierung dem Panama-Kanal Konkurrenz machen soll. Die Fahrt auf der Strecke von Coatzacoalcos am Golf von Mexiko bis Salina Cruz am Pazifik dauert drei Stunden, befördert werden sowohl Fracht als auch Passagiere. Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte, »alle asiatischen Staaten« hätten Interesse an der Verbindung gezeigt, da der Panama-Kanal ausgelastet sei. Kritiker haben jedoch erklärt, über die Zugstrecke könne nur ein Bruchteil der Frachtmenge transportiert werden, die über den Wasserweg befördert werde. Die Zugverbindung soll auch die wirtschaftliche Entwicklung im ärmeren südlichen Teil Mexikos vorantreiben. (Reuters/jW)