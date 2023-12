Staatstrauer in Tschechien nach Bluttat an Karls-Universität

Denes Erdos/AP/dpa Blumen und Kerzen vor der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität (Prag, 22.12.2023)

Prag. Nach dem Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität gedenkt Tschechien mit einer eintägigen Staatstrauer der Toten und Verletzten. Das hatte die liberalkonservative Regierung beschlossen. Die Fahnen an öffentlichen Gebäuden sind am Sonnabend im ganzen Land auf halbmast gesetzt. Zur Mittagsstunde werden die Glocken läuten. Die meisten Advents- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt worden. Der Prager Erzbischof Jan Graubner wird im Veitsdom auf dem Hradschin einen Trauergottesdienst abhalten.

Ein Student hatte am Donnerstag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt 14 Menschen getötet. Nach Angaben der Polizei ist auch der Schütze tot. Er habe sich wahrscheinlich selbst erschossen. Bereits vor der Tat soll der 24jährige seinen Vater getötet haben. (dpa/jW)