Russische Angriffe auf Ziele in Odessa

-/Ukrinform/dpa Eine im September zerstörte Lagerhalle in Odessa (25.9.2023)

Kiew. Am Freitag abend sind in der südukrainischen Hafenstadt Odessa offenbar mehrere Ziele von russischen Drohnen angegriffen worden. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen. Die Luftraumüberwachung hatte zuvor den Anflug von mehreren Wellen sogenannter Kamikaze-Drohnen über das Schwarze Meer gemeldet und die Bewohner der Stadt und des Umlandes aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Auch in anderen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. (dpa/jW)