Splendid Film GmbH/filmpresskit.de Der Harlekin qualmt: Halloweenparty auf der Queen Mary

Kein Schiffsführer der Welt hat gerne einen amoklaufenden Axtmörder an Bord. Bei Kapitän Caradine (Jim Piddock) ist man sich da nicht so sicher, und bei Bittner (Dorian Lough), dem Mann, der 85 Jahre nach jener blutigen Nacht auf der Queen Mary das Sagen hat, schon gar nicht.

Anders als die Titanic ist die Queen Mary, die es ebenfalls wirklich gab, also nicht auf dem Meeresgrund gelandet. Irgend etwas hat das Schiff, das zunächst für die Cunard-White Star Line unterwegs war, vor dem Untergang bewahrt. Es musste sich während seiner langen Dienstzeit nicht nur vor Eisbergen in acht nehmen. Ursprünglich für Millionäre gebaut, wurde es im Zweiten Weltkrieg zum Truppentransporter, im Film sogar zu einem für Gefangene. Es gibt jedenfalls einen uniformierten, deutsch sprechenden Geist. Doch das ist nicht der Mann mit der Axt.

David (Wil Coban) ging mit Frau (Nell Hudson) und Tochter an Bord. Das Geld reichte nur für eine Kabine dritter Klasse. Um an Halloween beim großen Abendessen dabei sein zu können, geben sie sich als eine andere Familie aus und erscheinen, aufwendig verkleidet, mit Perücke und Maske zu der Party. Allerdings trägt David sowieso immer eine Maske. Infolge einer Kriegsverletzung fehlt sein halbes Gesicht. Seine angeknackste Psyche bekommt den Rest, als die drei, nachdem der Schwindel aufgeflogen ist, des Saales verwiesen werden. Was folgt, ist ein ziemliches Gemetzel, sozusagen Bloody Mary im Unterdeck. Es scheint für diesen Einfall von Regisseur Gary Shore, bekannt geworden mit »Dracula Untold«, einen historischen Hintergrund zu geben, ähnlich wie für den Fürsten der Finsternis.

Seit 1973 liegt der frühere Luxusliner Queen Mary in Long Beach, Kalifornien, als Hotelschiff vor Anker. Besonders teuer ist die Übernachtung in Kabine b474. Hier hat im Jahr 1957 während einer Überfahrt – das Schiff war bis 1967 in Betrieb – ein Vater seine beiden Töchter ermordet. So steht es zumindest im Presseheft. In anderen Publikationen ist davon die Rede, dass er auch deren Mutter und anschließend sich selbst tötete. Doch nicht nur diese Kabine ist unheimlich. Das gesamte Schiff gilt als verwunschener Ort. Über 50 Menschen sollen während der 33 Jahre auf hoher See auf mitunter groteske oder gar mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen sein. Ein echtes Hotel California. Gut für das Geschäft. Im Internet gibt es zahlreiche Amateurvideos von Leuten, die an Bord geschlafen haben oder zumindest die Absicht hatten. Und nun spuken die Geister der Toten auch noch durch einen sehr aufwendig gedrehten Spielfilm.

Da die Axtszene von Beginn an immer wieder auftaucht, ist ähnlich wie in »Titanic« sofort klar, wohin die Reise führen wird. Um trotzdem Spannung aufzubauen, wird ein in der heutigen Zeit spielendes Familiendrama mit dem Gespensterding verwoben. Der Großteil dieses Handlungsstrangs spielt ebenfalls an Bord der Queen Mary, die genau wie in der Wirklichkeit dauerhaft fest vertäut ist. Wenn Stürme und Eisberge als Gefahrenquelle wegfallen, muss neben den Geistern noch etwas anderes für Gefahr sorgen. Es ist der eingangs erwähnte Kapitän Bittner. Tagsüber lässt er sich mit den Touristen fotografieren und führt nachts Telefongespräche mit dem neuen Investor: Horror rund um die Uhr. Das hinterlässt Spuren.

Es gehört zu den originellen Einfällen des Films, dass die Zombies vergleichsweise harmlose Zeitgenossen sind, oder eben Unzeitgenossen, aber immerhin doch friedlich im Vergleich zu den lebenden Charakteren. Besonders aufregend ist das Duell zwischen dem Axtmörder, nachdem der sich aus der Isolierzelle befreien konnte, und dem trunksüchtigen, aber sehr scharfsinnigen Kapitän, der seine Brücke Brücke sein lässt und mit geladenem Karabiner durch die Gänge stürmt, während sein Erster Offizier den verängstigten Passagieren versichert: »Keine Panik, bleiben Sie völlig ruhig. Das ist alles nur Teil unserer Show!« Man könnte auch sagen: Sie bekommen für ihr Geld etwas geboten!

Übrigens gab es in der Geschichte der Seefahrt einige Schiffe, die auf den Namen »Queen Mary« getauft wurden. Das erste war nur sehr kurze Zeit unterwegs, von 1913 bis 1916. Dann wurde es versenkt. Dabei ertranken 1.266 britische Matrosen. Das letzte Foto von dem getroffenen Schiff fand als Postkartenmotiv im Deutschen Reich Verwendung. Wo sonst immer» Grüße aus Bad Neuheim« oder ähnliches steht, ist zu lesen: »Vernichtung des englischen Schlachtkreuzers Queen Mary in der Skagerrakschlacht am 31.5.16, 4.26 Uhr nachmittags«.