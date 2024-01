NurPhoto/IMAGO Emsige Roboter: Module für Photovoltaikanlagen (VR China, Nantong, 21.11.2023)

Für die chinesische Hightechindustrie begann das Jahr 2023, wie das Jahr 2022 geendet hatte: mit erbitterten Versuchen der Vereinigten Staaten, sie vom Erwerb der modernsten Hochleistungschips abzuschneiden. Diese benötigt man insbesondere für die Entwicklung und die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI). Hatte Washington schon zuvor den Export solcher Halbleiter in die Volksrepublik untersagt, so setzte es im Januar 2023 zusätzlich ein Verbot durch, Maschinen zu liefern, mit denen man die begehrten Chips produzieren kann. Da diese Maschinen vor allem von dem niederländischen Konzern ASML und von japanischen Unternehmen hergestellt werden, mussten die Regierungen beider Länder dazu veranlasst werden, ihrer eigenen Industrie die von Washington verlangten Restriktionen zu oktroyieren. Das gelang. Die Chancen der USA, das Ziel zu erreichen, das ihr nationaler Sicherheitsberater Jacob Sullivan am 16. September 2022 verkündet hatte – nämlich in den zentralen Hightechbranchen sich »eine größtmögliche Führung« vor China zu sichern –, schienen damit zu steigen.

Weiter ging’s im Laufe des Jahres mit US-Sanktionen gegen eine lange Reihe chinesischer Hightechunternehmen, darunter insbesondere solche aus der Halbleiterbranche. Im August folgte ein Präsidialerlass von Joseph Biden, der US-Investitionen in der Volksrepublik strikten Beschränkungen unterwarf. Ziel war es zu verhindern, dass ausgerechnet US-Firmen mit Investitionen in China Technologien in das Land bringen würden, von denen die US-Regierung es abschneiden wollte. Parallele Schritte leiteten auch Deutschland und die EU ein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte im Juni an, vergleichbare Investitionskontrollen auch in der Union einführen zu wollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürwortete das. Im Herbst konkretisierte Brüssel, man wolle China von insgesamt vier Hightechbranchen fernhalten – außer von Hochleistungschips auch von KI, von Quanten- und von Biotechnologie. Außer den Investitionsbeschränkungen, ließ Brüssel verlauten, kämen dazu Exportverbote in Betracht.

Beschließen will die EU all dies in diesem Jahr; dann, wenn sie auch über mögliche Strafzölle auf die Einfuhr von Elektroautos und Solarzellen aus China entscheiden will. Die dazu notwendigen Ermittlungen hat sie im Laufe des Jahres 2023 gestartet. Der Grund: Den Weltmarkt für Solarzellen, auf dem einst deutsche Unternehmen eine Spitzenstellung innehatten, dominieren längst chinesische Hersteller; bei Elektroautos schicken sich Konzerne aus der Volksrepublik ebenfalls an, die deutschen bzw. europäischen Platzhirsche zu verdrängen – aktuell auf dem chinesischen, künftig womöglich auch auf dem europäischen Markt. Das Problem: Strafzölle auf chinesische Solarzellen würden die Energiewende dramatisch verteuern; Strafzölle auf chinesische Elektroautos kickten Modelle aus dem Markt, die für Personen mit Einkünften unterhalb derer grüner Vielverdiener erschwinglich sind. Das würde womöglich der chinesischen Industrie schaden, wäre aber für die Klimabilanz der Bundesrepublik Gift.

Neben neuen Sanktionen, Investitionskontrollen und Strafzolldebatten in den USA, der EU und der Bundesrepublik gab es im Jahr 2023 auch vorsichtig gegenläufige Momente. So war Washington bemüht, jenseits der fortgesetzten Repressalien eine zweite Ebene in seine Beziehungen zu Beijing einzuziehen – eine Ebene der Absprachen, um eine unkontrollierte Eskalation des Wirtschaftskriegs zu verhindern. Denn bei allem Getöse: Die USA sind ihrerseits abhängig von einem gewissen Maß an Zusammenarbeit mit der Volksrepublik. So verdient etwa Apple nach wie vor viel Geld mit seinen Produktionsstätten in China. Der Konzern, den EU-Strafzölle auf Elektroautoimporte aus der Volksrepublik am heftigsten träfen, heißt Tesla. Selbst die US-Chipindustrie kann es sich nicht leisten, auf Zulieferer aus der Volksrepublik zu verzichten: Bis US-Konzerne unabhängig von China seien, werde es »noch ein oder zwei Jahrzehnte dauern«, konstatierte Ende November der Chef des US-Chipherstellers Nvidia, Jensen Huang. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte deshalb allen Grund, bei ihrem Aufenthalt im Juli in Beijing regelmäßige Gespräche zwischen beiden Seiten anzubahnen – zwecks Schadensbegrenzung, wohlgemerkt, nicht zwecks Entspannung.

Die Abhängigkeit vom China-Geschäft, die für einige Branchen der deutschen Industrie noch deutlich größer ist, war denn auch der Grund, wieso sich 2023 auf beiden Seiten des Atlantiks eine neue Sprachregelung für ein gemeinsames Vorgehen im Wirtschaftskrieg gegen China durchsetzte: Derisking statt Decoupling. Denn ein schneller harter Schnitt zwischen den Volkswirtschaften Chinas und des Westens würde auch im Westen ökonomisch verheerend wirken. Derisking läuft faktisch auf langsames Decoupling hinaus: zunächst dort, wo es noch halbwegs schmerzlos für die eigene Wirtschaft geht; danach wird man weitersehen.

Neu war im Wirtschaftskrieg des Westens gegen China, dass die Volksrepublik zu ersten ernsten Gegenmaßnahmen griff. So verhängte Beijing Exportkontrollen zunächst auf Gallium und Germanium, dann auf Graphit. Die ersten beiden Elemente sind unverzichtbar für allerlei Hightechsparten von der Halbleiterfertigung bis zur Herstellung von Nachtsichtgeräten. Graphit wiederum benötigt man in großen Mengen unter anderem zur Herstellung von Elektroautobatterien. Bei allen drei Rohstoffen hat die Volksrepublik in der Aufbereitung fast ein Monopol; sie kann dem Westen bei Bedarf also empfindlich schaden. Neu waren auch bedeutende Durchbrüche in der Halbleiterproduktion. So ist es Huawei gelungen, neue Chips zu entwickeln, die KI-Chips des US-Herstellers Nvidia ersetzen können. Dem Konzern SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) aus Shanghai gelang es zudem, wie im Sommer 2023 bekannt wurde, seine ersten eigenen Sieben-Nanometer-Chips zu entwickeln. In Washington rief das Bestürzung hervor. Die Biden-Administration war ja eigentlich, so erläuterte die Nachrichtenagentur Bloomberg, bestrebt, China in einem Hightechrückstand von acht Jahren zu halten. Mit dem Sieben-Nanometer-Chip sei das Land nun aber schon auf fünf Jahre herangerückt.