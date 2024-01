Hartenfelser/IMAGO Teilnehmer einer Kundgebung in Kassel im Mai 2021

Sie sind an der Universität Kassel unter anderem in einem Bündnis aktiv, das sich nach dem palästinensischen Studenten Yousef Shaban benannt hat. Weshalb haben Sie seinen Namen gewählt?

Yousef Shaban war ein Kommilitone von uns und ein sehr netter und hilfsbereiter Mensch. Bei einem Familienbesuch im Gazastreifen wurden er und große Teile seiner Familie im Oktober durch israelische Bomben ermordet. Nach seinem Tod wollten wir als Community eine Trauerfeier für ihn an der Uni Kassel abhalten. Sie wurde aber von der Unileitung abgebrochen, weil wir den Täter beim Namen genannt haben. Die Leitung wollte eine unpolitische Trauerfeier. Nach mehreren Repressionsfällen gegen unsere Arbeit seit Anfang Oktober haben wir uns entschieden, ein Bündnis mit verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen für Solidaritätsarbeit mit Palästina zu gründen. Wir haben in Absprache mit Yousefs Angehörigen unser Bündnis in Erinnerung an ihn benannt. Wir werden immer mehr, und das zeigt, dass viele Menschen nicht das glauben, was die einseitige mediale Berichterstattung darstellt. Jede Gruppe oder Einzelperson, die unsere grundlegenden Ziele teilt, ist im Bündnis herzlich willkommen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Repressionen noch gemacht?

Am 13. Oktober war eine propalästinensische Demonstration in Kassel angemeldet. Wir wurden eineinhalb Stunden vorher darüber informiert, dass die Demo verboten worden war. Daraufhin haben sich mehrere solidarische und aktivistische Menschen verantwortlich dafür gefühlt, den bereits Versammelten Bescheid zu sagen. Deswegen sind wir als Teil der Gruppe »Unidiversität« dort hingegangen und haben mit dem Verantwortlichen von der Polizei geklärt, dass wir die Menschen vor Ort über die Absage informieren und nach Hause schicken dürfen. Letztendlich standen wir einem übertrieben großen Polizeiaufgebot gegenüber, wurden eingekesselt und mussten unsere Personalien abgeben. Uns wurde zugesagt, dass wir keine rechtlichen Konsequenzen zu erwarten haben. Nach ungefähr einem Monat kamen aber die Bußgeldbescheide. Rund dreißig Menschen müssen mehr als 600 Euro zahlen, und wir rechnen mit weiteren dreißig Bescheiden. Die meisten waren interessierte Passanten, die migrantisch gelesen werden.

Auch wurde uns an der Uni untersagt, den Film »Gaza Fights for Freedom« (2009 von der US-amerikanischen Journalistin Abby Martin veröffentlicht, jW) zu zeigen, der die gewalttätige Niederschlagung ziviler Proteste gegen die israelische Besatzung darstellt. Wir haben an der Universität gelernt, dass alle Medienprodukte kritisch diskutiert werden müssen. Dafür braucht man aber einen Ort.

Welche Entwicklungen beobachten Sie auf dem Kasseler Campus im Umgang mit ihrer und anderen Gruppen?

Bestimmte Gruppen dürfen an Infotischen auf dem Campus die Nakba leugnen und die Bombardierung von Kindern in Gaza als Terrorbekämpfung rechtfertigen, während linke migrantische Strukturen kriminalisiert und diffamiert werden. Die Definition von Antisemitismus verschiebt sich ständig und wird politisch genutzt. Das führt dazu, dass Menschen, die beispielsweise für die Parole »Es lebe Palästina« eintreten, mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert werden.

Wie gehen Sie mit diesen Einschränkungen um?

Um dagegen und gegen den strukturellen Rassismus anzugehen, ist es unerlässlich, sich zu organisieren, Allianzen mit anderen progressiven Gruppen zu schmieden, Koalitionen zu bilden und verstärkt politischen Druck auf der Straße auszuüben. Nur so können wir zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Im Bündnis sind wir durch unsere Diversität und Expertise gut aufgestellt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir planen weitere Proteste, Infostände und kulturelle Veranstaltungen. Wir wollen palästinensischen Identitäten einen Raum geben und gegen antimuslimischen sowie insbesondere antipalästinensischen Rassismus einstehen. 2024 wollen wir verstärkt thematisieren, dass Kassel eine Rüstungshochburg ist und gegen die Waffenproduktion hier demonstrieren.