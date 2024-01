Zorana Jevtic/REUTERS Rote Karte für die Regierung: Anhänger der liberalen Opposition am Sonnabend in Belgrad

Die Hoffnung der proeuropäischen Opposition auf eine Mehrheit im Stadtparlament von Belgrad ist erst einmal vom Tisch: Am Sonnabend haben in einigen Wahllokalen Serbiens, darunter in der Hauptstadt Belgrad Nachwahlen stattgefunden. Laut amtlichem Endergebnis kommt die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) auf 49 von 110 Sitzen in der Belgrader Stadtversammlung, das Oppositionsbündnis »Serbien gegen Gewalt« (SPN) erhält hingegen nur 43. Die beiden rechten Listen Nada und »Wir – Stimme aus dem Volk« werden mit sieben bzw. sechs, die Sozialistische Partei (SPS) mit fünf Mandaten vertreten sein. Zwar wäre eine Koalition zwischen SPN, Nada und »Wir – Stimme aus dem Volk« rechnerisch möglich, doch politisch kaum vorstellbar, da die Ansichten weit auseinanderliegen.

Am Dienstag sind die Bürger in acht weiteren Wahllokalen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Ergebnisse der Wahlen vom 17. Dezember in den betreffenden Wahllokalen waren nach Kritik, besonders von »Serbien gegen Gewalt«, annulliert worden. Anhänger gingen regelmäßig auf die Straße, um Neuwahlen zu fordern. Ihr Argument: Bei der Abstimmung, die die Regierungspartei klar gewonnen hatte, habe es Manipulationen gegeben. Am 24. Dezember kam es bei einer Kundgebung zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Einige Demonstrationsteilehmer versuchten, das Rathaus zu stürmen. Weniger gewalttätig verliefen die Proteste am Wochenende: Studenten blockierten Straßen der Belgrader Innenstadt, zudem zogen rund 17.000 Menschen vor das Verfassungsgericht. Zugleich beendete die letzte Oppositionspolitikerin von vormals drei am Sonnabend ihren Hungerstreik.

In der vergangenen Woche hatte Präsident Aleksandar Vučić vor einer sogenannten Farbenrevolution in Serbien gewarnt. Belgrad habe dazu Informationen aus Russland erhalten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow ergänzte am Donnerstag: Der Westen versuche, Serbien vor die Wahl zu stellen, sich entweder den Sanktionen gegen Russland anzuschließen oder sich einem Staatsstreich gegenüberzusehen. Am Sonntag legte Vučić nach: Serbien werde eine unabhängige Politik verfolgen, weitere Fortschritte in Richtung EU-Beitritt machen und gleichzeitig freundschaftliche Beziehungen zu Russland und China pflegen.

In dieser Woche beginnen in Serbien die Feiertage, die am 6. und 7. Januar mit dem orthodoxen Weihnachtsfest ihren Höhepunkt erreichen. Ob es der Opposition dann wieder gelingen wird, Menschen zu mobilisieren, ist fraglich. Besonders weil der bürgerliche Protest keine breite Unterstützung in der Bevölkerung habe, sieht auch Aleksandar Đenić von der Neuen Kommunistischen Partei Jugoslawiens (NKPJ) im Gespräch mit jW keine Aussicht auf Erfolg.

»Die proimperialistische, bürgerliche Opposition, die sich um die Liste ›Serbien gegen Gewalt‹ versammelt, ist unzufrieden darüber, dass sie die Wahlen in Belgrad nicht wie erwartet gewonnen hat«, fasst der Exekutivsektretär der NKPJ die Lage zusammen. Die SNP scheue nicht davor zurück, gewalttätige Demonstrationen zu organisieren, um die gegenwärtige Regierung zu ersetzen und »den Interessen des westlichen Imperialismus und des Großkapitals zu dienen«. Es handele sich um den Streit »zweier proimperialistischer Strömungen um die Macht«. Dieser Einschätzung nach verfolgt auch Vučić eine prowestliche Politik.

Die NKPJ war bei den Wahlen gemeinsam mit dem kommunistischen Jugendverband SKOJ auf der Liste der Russischen Partei angetreten. Diese vertritt die russische Minderheit im Land und konnte mit einem Abgeordneten in das serbische Parlament einziehen. Neben mehr Sozialpolitik forderte sie freundschaftliche Beziehungen zu Russland und China.

Auf den Vorwurf der Manipulation angesprochen, verweist Đenić auf den undemokratischen Charakter des serbischen Wahlgesetzes, das hohe Hürden vorsieht, um bei Abstimmungen anzutreten. Diese Vorgaben seien auch von liberalen Kräften verabschiedet und verschärft worden. Das Ziel dahinter sei das gemeinsame Interesse von bürgerlicher Opposition und Regierung, nämlich: »möglichst wenige Abgeordnete im Parlament zu haben, die auf der Seite des Volkes stehen«.