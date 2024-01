IMAGO/serienlicht Ein Blick auf die Nebenkostenabrechnung zeigt: Eine warme Bude muss man sich leisten können

»Junge, warum hast du denn deinen Teddybären ins Eisfach gelegt?« fragt mich meine Mutter in einer Kindheitserinnerung. »Na, weil ich so gerne einen Eisbären will!« Natürlich konnten wir beide nicht ahnen, dass in ferner Zukunft ein »Gebäudeenergiegesetz« (GEG), umgangssprachlich als »Heizungsgesetz« bekannt, Einzug in die gute Stube halten würde. Im Januar tritt es nun in Kraft.

Mein Nachbar berichtete mir neulich, er habe dieses Jahr seine Heizung nicht einmal angeschaltet. Dafür glimme jetzt gemütlich ein Holzbrikett nach dem anderen in seinem neuen Kaminofen. Oh, dachte ich mir, so kann es gehen mit dem Abschied von der Öl- und Gasheizung. Das GEG verlangt, dass eine neue Heizung künftig zu 65 Prozent aus sogenannten erneuerbaren Energien gespeist wird. Mieter stutzen, wenn ihnen hinter vorgehaltener Hand eine drastische Mietsteigerung vorhergesagt wird. Denn die Kosten für den Heizungstausch werden durch die »Modernisierungsumlage« auf sie abgewälzt.

Wie üblich werden soziale Gerechtigkeit und Umweltfragen gegeneinander ausgespielt. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zerstreut weiterführende Bedenken: »Das Gesetz wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung dasitzt und auch nicht dazu, dass jemand sein Haus verkaufen muss.« Da werden sich die mehr als 600.000 Wohnungslosen in Deutschland aber entspannt zurücklehnen. Sie müssen ihr Haus nicht verkaufen! Bundeswirsingminister Robert Habeck meinte am 12. Juni des vergangenen Jahres, man könne jedes Jahr 100.000 Häuser neu an Wärmenetze anschließen. Fernwärme wird im Kraft- oder Heizwerk erzeugt. Mittlerweile will Habeck eine »flexiblere Umsetzung« dieser Vorgabe möglich machen. Was heißt das denn? Ja, was wohl.

Kommen wir zu den Beziehern von »Bürgergeld« (sprich: Hartz IV; sprich: Armut per Gesetz). 5,5 Millionen sind das. Sie bekommen mit dem neuen »Heizungsgesetz« einen »Klimabonus«! 20 Prozent Förderung beim Einbau einer Wärmepumpe vom Staat. Woher der Sozialhilfeempfänger die anderen 80 Prozent der Investitionskosten für eine Wärmepumpe nehmen soll, bleibt offen. Damit wären wir bei der wichtigsten Randgruppe in der BRD, den Hausbesitzern. Ich meine jetzt nicht nur die Milliardäre (226) und Millionäre (500.000) in Deutschland – 45 Prozent aller Bürger besitzen ein Haus. Bürger, die selbst ihren Rasen mähen und regelmäßig Bratwürste auf den hauseigenen Grill legen können. Also die mit dem Mülltonnenkalender. Wenn die schlau wären, würden sie eine eigene Partei gründen und die nächste Regierung stellen! Aber nein, sie haben einfach keine Zeit dafür. Der Rasen …

Und wozu hat man sonst die Randgruppe der Landtagsabgeordneten? Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken in Sachsen, Marco Böhme, sprach kürzlich von einer »Lose-lose-Situation«. In einem unsanierten Gebäude hätten die Bewohner hohe Nebenkosten; in einem sanierten hohe Mieten.

Am Ende will ich meine ganz persönliche Sicht der Dinge darstellen, nichts für ungut: Ich stand vorhin im Bad, die Heizung ist natürlich aus, die Spinne hatte am Waschbecken einen Schneemann gebaut und rodelt jetzt in der Badewanne.