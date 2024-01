Reto Klar/IMAGO Die Ordnungsmacht in der Silvesternacht im Kampf um die »Böllerverbotszone« am Alexanderplatz

Alles war angerichtet: Polizeiaufmarsch vor dem Hintergrund apokalyptischer Szenarien, Drohungen aus der Landes- und Bundespolitik, die Springer-Presse mit ihrem Kometenschweif rechter Kleinmedien in Bereitschaft. Das Jahr sollte – wie das vergangene – mit einer Kampagne zu »Krawallen« und »Übergriffen« vorwiegend migrantischer Jugendlicher in der Silvesternacht beginnen.

Doch ein paar Stunden, nachdem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner eine »Nacht der Repression« in Aussicht gestellt und Bild sich mit Berichten über eine »Schlacht« am Alexanderplatz in Stimmung gebracht hatte, wurde offensichtlich, dass das Kalkül nicht aufgegangen war – die Silvesternacht verlief nicht anders als andere zuvor. Die Berliner Feuerwehr registrierte sogar deutlich weniger Böllerwürfe auf Einsatzkräfte und vergleichbare Vorfälle als im Vorjahr. Es seien keine Rettungskräfte verletzt worden.

Auch die Polizei hatte weniger zu tun als erwartet. Sie vermeldete eine Reihe von Festnahmen, unter anderem wegen Abbrennens illegaler Feuerwerkskörper, und »vergleichsweise wenig Verletzte«. In Neukölln seien neun Personen bei der Herstellung von »Molotow-Cocktails« überrascht und festgenommen worden. Für weitaus größere Aufregung sorgte bei den Polizisten die bereitgestellte Verpflegung: Der Berliner Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft beschwerte sich am Montag beim Kurznachrichtendienst X über den »teils schimmeligen« Inhalt.

Zu einem größeren Einsatz kam es in der Nähe des Alexanderplatzes. Nach Angaben der Polizei bewarfen sich dort zahlreiche Personen gegenseitig mit Böllern. Am Sonntag nachmittag hatten in Neukölln nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen unter dem Motto »Kein Silvester – Solidarität mit Palästina« demonstriert; Zwischenfälle blieben hier aus.

Da somit nichts für eine Silvesternacht Ungewöhnliches passiert war, der Aufbau der martialischen Kulisse im Vorfeld aber gerechtfertigt werden musste, steuerte die politische Kommunikation am Montag um: Innensenatorin Iris Spranger (SPD) legte die ausgefallenen »Krawalle« als Erfolg des Behördenkonzeptes aus. Es habe sich gezeigt, »dass die monatelangen Vorbereitungen von Berliner Feuerwehr, Polizei Berlin und meinem Haus in Sachen Prävention und konsequenter Intervention aufgegangen sind«.

Nicht mehr vom Pferd herunter kam der frühere Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der das rechte Portal Nius betreibt. Er phantasierte bei X von »schweren Straßenschlachten«, »zahllosen« Angriffen auf die Polizei und von einem »importierten Bürgerkrieg«. In einem Kommentar raunte er, die Silvesternacht zeige, »dass unser Land in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal islamistischer, männlicher, arabischer, aggressiver, gewalttätiger, hemmungsloser geworden ist«.

Auch in anderen Städten verlief die Silvesternacht in gewohnten Bahnen. Im Leipziger Stadtteil Connewitz versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 3.000 Menschen gegen Mitternacht auf einer Kreuzung. Dabei wurden Pyrotechnik, Müll und Baustellabsperrungen angezündet.