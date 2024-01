IMAGO/EHL Media Treckerfahrer in Rage und mit Demomotto: Sachsenweite Blockaden von Autobahnzufahrten (Leipzig, 21.12.2023)

Die Mobilisierung läuft auf Hochtouren – und Spekulationen schießen ins Kaut. Der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Verein »Landwirtschaft verbindet Deutschland« (LSV) haben eine Aktionswoche angekündigt: gegen die geplante Abschaffung des Agrardiesels und der KfZ-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte durch die Ampelkoalition (siehe Hintergrund). Stichtag für den »friedlichen und angemessenen Bauernprotest« ist der 8. Januar. Zum Auftakt wollen die Erzürnten dezentral demonstrieren, bundesweit. Eine Woche später dann der Abschluss mit einer Großdemonstration in Berlin.

Nicht nur Bauern machen mobil, auch Spediteure vom Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) kontra Mauterhöhung. Die »einzige Lenkungswirkung« eines höheren Wegegelds seien steigende Verbraucherpreise, hieß es seitens des BGL. In »sozialen Medien« kursieren ferner Aufrufe zu Neuwahlen, selbst zum Generalstreik. Eilig distanzierte sich der DBV »aufs schärfste von Schwachköpfen mit Umsturzphantasien, die unsere Aktionswoche kapern wollen«. Der BGL zog nach und wandte sich gleichfalls entschieden gegen »einen möglichen Generalstreik«. Streiks, zumindest befristete, dürfte es aber in der zweiten oder dritten Woche des Jahres geben: durch die Lokführergewerkschaft GDL.

Bereits am 18. Dezember hatten Landwirte den Verkehr in der Hauptstadt mit bis zu 3.000 Treckern teils lahmgelegt. Werden die Streichpläne des Bundeskabinetts nicht restlos annulliert, würden Bauern allerorts präsent sein, »in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht gesehen hat«, versicherte DBV-Präsident Joachim Rukwied. Ein Ruf, den besonders Eilige schon erhört haben. In den Tagen vor und nach Weihnachten kamen in verschiedenen Städten schon zahlreiche Landwirte, aber auch solidarische Gastronomen und Metzger zu Kundgebungen zusammen. In Bayern etwa in Freising, Donauwörth, Würzburg, Kempten. Und nicht zuletzt am Samstag abend in Augsburg. Von einem kilometerlangen Zug Hunderter Vehikel und Tausender Demonstranten quer durch die Innenstadt berichtete die Augsburger Allgemeine.

Mehr als nur ein Strohfeuer. Entsprechend hektisch wirken die Agrarminister von Bund und Ländern. Am Mittwoch voriger Woche hatten sie bei einer Videokonferenz das Aus für »Agrardiesel« und KfZ-Steuerbefreiung abgelehnt. Unisono. Bereits in dieser Woche wollen sich die Ressortchefs erneut zusammenschalten, um das weitere Vorgehen zu beraten. Wohl auch, um extra Zündstoff vor der Aktionswoche zu vermeiden. Das vermutet gleichfalls Agrarblogger Willi Kremer-Schillings im Gespräch mit jW. Mehr noch: Nähme die Ampel die Rotstiftbeschlüsse zurück, der Anlass des Aufruhrs wäre vom Tisch.

Ein taktischer Move. Zunächst zoffen die Koalitionäre indes weiter. Öffentlichkeitswirksam via X. Besonders in der Schusslinie: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Ressortchef des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL). Ihm werfen Freie Demokraten vor, im vergangenen Sommer Subventionsstreichungen beim Bundesfinanzministerium (BMF) ins Spiel gebracht zu haben. Belegen soll das ein Schreiben der BMEL-Staatssekretärin Silvia Bender. Darin werden »Vorschläge zur Überarbeitung der Agrar­dieselbeihilfe« erwähnt. Özdemirs nachträgliche Kritik an den Haushaltsbeschlüssen der Kabinettsspitze sei bigott, meinte die Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Carina Konrad. Daraufhin reagierte Benders Kollegin Claudia Müller harsch: »Das ist schlicht gelogen!« Im Gegenteil habe Özdemir samt Stab auf Wunsch des BMF Varianten zum Umbau der Agrardieselbeihilfe geprüft – und letztlich verworfen. Müller zu Konrad: »Eine Entschuldigung wäre angebracht!« Die blieb bislang aus.

Sei’s drum, die Dreierregierung hinterlässt einen zerzausten Eindruck. Nicht von ungefähr wird der Hashtag »dieampelistkaputt« beim Bauernprotest immer populärer. Auch das rot-weiß gestreifte Flatterband, das unterschiedliche Berufsgruppen verbinden soll. Nicht bloß symbolisch. Planspiel zu den Ampelplänen: Traktoristen bestellen keine Äcker, Trucker blockieren Verkehrsadern, Triebwagenfahrer bleiben im Lokschuppen. Die Folge: der Kollaps.

Übrigens, wo sind denn linke Bauernverbände? Irgendwie dabei, mittels Statements. Martin Schulz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), sagte jüngst: Die Streichliste komme in einer Situation, »wo viele Bauern bereits mit dem Rücken an der Wand stehen«. Deshalb der legitime Aufschrei. Und für die »Aktion Agrar« gehe es nicht nur um vergünstigten Diesel, sondern um viel mehr: um die Mobilisierung für eine Agrarwende – rasch und mit hoher Drehzahl.