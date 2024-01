Rojava Information Center Bei einem türkischen Luftangriff am 25. Dezember zerstörtes Dialysezentrum in Kamischli

Neben der direkten Besatzung weiter Gebiete in Nordsyrien führt die Türkei in der Region einen Krieg niederer Intensität. Eine zum Jahresende vorgelegte Bilanz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) verdeutlicht das Ausmaß dieser permanenten Angriffe, die auf die weitere Vertreibung der Zivilbevölkerung und die Delegitimierung der Autonomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen und das Schüren von Unsicherheit zielen.

Die SDK als Verteidigungskräfte der Selbstverwaltung registrierten laut der von der kurdischen Nachrichtenagentur ANF am Sonntag veröffentlichten Übersicht im Jahr 2023 knapp 800 Angriffe der türkischen Armee und ihrer aus Dschihadisten gebildeten Söldnertruppen, darunter mehr als hundert Luftangriffe. Am schwerwiegendsten waren zwei Wellen von Luftangriffen Anfang Oktober und Ende Dezember. Zu den 74 getroffenen Zielen »gehören Ölfelder, Raffinerien und Tanklager sowie Wasser- und Kraftwerke, Getreidesilos, Schulen, Krankenhäuser und die Wohnhäuser der Zivilbevölkerung«, so das Medienzentrum der SDK. Da westlich des Euphrat die russische und östlich die US-Armee die Lufthoheit besitzen, appellierten die SDK neben anderen internationalen Mächten an diese beiden Garantiemächte für die 2019 mit der Türkei geschlossenen Waffenstillstände, »ihren Verpflichtungen nachzukommen und einzugreifen, um die türkischen Verbrechen zu stoppen«.

Bei den Luft- und Artillerieangriffen wurden 39 Zivilisten, darunter elf Minderjährige, getötet und 84 weitere verletzt. Zudem erfolgten nach Angaben des in Kamischli ansässigen, von ausländischen Presseaktivisten betriebenen Rojava-Informationszentrums (RIC) vom 30. Dezember im vergangenen Jahr 198 gezielte türkische Drohnenangriffe auf Fahrzeuge und Gebäude. Dabei wurden 105 Personen, darunter 31 Zivilisten, getötet und 123 verwundet. Ihre eigenen Verluste im vergangenen Jahr beziffern die SDK, denen neben kurdischen mehrheitlich arabische Soldaten, aber auch kleinere assyrische und armenische Kontingente angehören, mit 173 Soldaten. Ihrerseits führten die SDK 143 Vergeltungsangriffe auf die türkischen Besatzungstruppen durch, bei denen 237 Söldner und Soldaten getötet und Hunderte weitere verwundet worden seien.