Moses Sawasawa/AP/dpa

Bei der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo hat Amtsinhaber Félix Tshisekedi vorläufigen Ergebnissen zufolge gewonnen. Wie die Wahlkommission am Sonntag in Kinshasa mitteilte, kam er auf gut 73 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent. Die endgültigen Ergebnisse sollen am 10. Januar veröffentlicht werden. Während Anhänger den Wahlsieg feierten (Foto), sprachen neun Oppositionskandidaten von Wahlbetrug und forderten eine Wiederholung des Urnengangs, der wegen zahlreicher Pannen verlängert worden war. (AFP/jW)