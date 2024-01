Khairy Omar/Handout via REUTERS Angriffe seit Jahren: Trümmer nach einem Bombardement des Ortes Skeiniya im Nordirak in der Nähe der Grenze zu Syrien (17.8.2021)

Der Angriffskrieg der Türkei gegen die demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien geht unverändert weiter. Wie ist die Situation der Frauen in der Region?

Sultan Xişo: Die anhaltenden militärischen Angriffe der Türkei, die Zerstörung von Infrastruktur und Wirtschaft stellen eine unmittelbare Bedrohung für das Leben und die Freiheit der Bevölkerung dar. Insbesondere Frauen, die wichtige Funktionen in der Selbstverwaltung Rojavas haben, werden gezielt bedroht und ermordet. Sie fühlen sich nicht mehr sicher und müssen sehr vorsichtig sein. Das betrifft auch die Mitarbeiterinnen unserer Stiftung. Seit dem 23. Dezember gibt es schwere Luftangriffe auf zivile Einrichtungen und Infrastruktur. Die Gebäude der Stiftung mussten evakuiert werden, eine geplante Konferenz wurde abgesagt, und die Arbeiten können aktuell nur unter großer Vorsicht und enormer Sicherheitseinschränkung weitergeführt werden.

Wo sind Sie primär aktiv?

Wir arbeiten hauptsächlich in den Gebieten der selbstverwalteten Region Nord- und Ostsyriens. Dort hatten sich die Lebensumstände für Frauen seit 2012 deutlich zum Positiven verändert, zum Beispiel durch das neue Familiengesetz. Es verbietet Zwangsheirat, Kinderehe, Ehrenmord und sorgte für die Einführung der Frauenquote in den Ämtern der Selbstverwaltung. Frauen bekamen mehr Rechte und mehr Teilhabe an der Gesellschaft.

Seit wann gibt es Ihre Stiftung?

Elisa Stein: Die Stiftung der Freien Frau in Syrien, WJAS, wurde 2014 von kurdischen und arabischen Frauen gegründet. Ziel ist es, die Autonomie und Lebensqualität von Frauen zu fördern sowie sie in einem freien und selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Als unabhängige und gemeinnützige Organisation stellt sie die Anliegen von Frauen und Kindern in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, die die Bereiche Gesundheit, Ökonomie, Bildung, Ausbildung und Pädagogik umfasst. Seit 2019 hat die Stiftung ihre Tätigkeiten auf arabische Städte ausgeweitet. Das Angebot ist mehrsprachig und bringt Frauen verschiedener Kulturen und Religionen zusammen.

Anfangs gab es sowohl Widerstände in der Gesellschaft als auch von Teilen der Selbstverwaltung. Der Anspruch, finanziell und inhaltlich unabhängig zu arbeiten und ein Angebot ausschließlich von Frauen für Frauen zu bieten, wurde zunächst skeptisch aufgenommen. Denn die – kurdische – Ideologie der Freiheit der Frauen widersprach der jahrelang vorherrschenden konservativen politischen Führung des Regimes und der kulturellen patriarchalen Prägung.

In welchem Ausmaß ist WJAS in der Region vertreten?

S. X.: Wir haben mittlerweile in 16 Städten Nord- und Ostsyriens Stiftungszentren, von denen aus Projekte koordiniert werden. Alle unsere Projekte dienen der Hilfe zur Selbsthilfe. Es werden zum Beispiel Computer-, Schreib-, Alphabetisierungs-, Näh- und Fahrkurse angeboten, es gibt Polikliniken, eine mobile Klinik, medizinische Ausbildungskurse wie zur Gesundheitsberaterin und für Erste Hilfe, Betreuungsangebote für Kinder und ein Waisenhaus. WJAS arbeitet auch in mehreren Geflüchtetencamps, darunter das Camp Al-Hol, in dem überwiegend IS-Angehörige untergebracht sind. Hier wird ein besonderer Fokus auf die Reintegration und Deradikalisierung islamistisch radikalisierter Familien gelegt. Wichtig ist auch der traumapädagogische Ansatz bei der Betreuung traumatisierter Familien. Die vielseitigen Projekte werden mit großer Nachfrage angenommen und sind inzwischen eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Angeboten und gleichen zum Teil auch Defizite in der Versorgung aus.

E. S.: Jedes neue Projekt, das von uns umgesetzt wird, ist ein Erfolg. Die wachsende Zahl an Projekten und die steigende Nachfrage nach Kursen, Ausbildungen und Angeboten bilden diese Erfolge ab – trotz widriger Umstände.

Wie kann Ihre Stiftung unterstützt werden?

E. S.: Es ist wichtig, die Situation in Nord- und Ostsyrien im globalen politischen Kontext und den Einfluss der türkischen Angriffe in die Öffentlichkeit zu tragen und die Arbeit der Stiftung bekanntzumachen. Wir stehen für Vorträge oder Diskussionsveranstaltungen zur Verfügung. Man kann unsere Inhalte in sozialen Medien teilen und auch unsere Ausstellung zeigen. Und: Für unsere Arbeit benötigen wir dringend Spenden.