Agustin Marcarianâ/REUTERS Vor dem Justizpalast in Buenos Aires protestierten am Mittwoch linke Gruppen gegen die Regierung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei

Wir stehen hier vor den Überresten des geheimen Foltergefängnisses Mansión Seré, in dem Sie während der argentinischen Militärdiktatur inhaftiert waren. Die Junta zerstörte das Gebäude, um Spuren zu verwischen. Heute ist es ein Gedenkort. Woran erinnern Sie sich?

Über dem Keller (Carlos García zeigt mit dem Arm über die Mauerstücke) war der erste Stock und der Raum, aus dem wir geflohen sind. Auf den Bildern, die Sie hier sehen, sind alle Vermissten, die wir in der westlichen Zone der Provinz Buenos Aires gezählt haben. Und die Fotos hier unten zeigen jene, die hier in der Mansión Seré inhaftiert waren. Hier ist zum Beispiel Mario Valero Sánchez, er wurde mit seinem Sohn entführt. Der Vater ist verschwunden, also tot. Und dann da hinten, Alejandro Astiz und Rosario Infantino. Sie waren mit mir im selben Raum – sie wurden eines Tages mitgenommen und verschwanden.

Astiz hatte einen Bruder, der bei den Monteneros, der militanten, linksperonistischen Guerilla, war. Als sie ihn in seinem Haus suchten, lebte sein Bruder bereits in Mexiko, und bevor er floh, hinterließ er seinem Bruder eine Zyankalikapsel. Wissen Sie, was Zyankali ist? Schon mal davon gehört? Nun, wir hatten damals nicht alle eine Zyankalikapsel, aber sie gaben sie Leuten, die sehr engagiert waren. Ich hatte keine.

Bitte erzählen Sie uns, wann und wie Sie verhaftet wurden.

Ich wurde am 4. Oktober 1977 in meiner Wohnung verhaftet. Ich war mit meiner Schwester zu Hause, meine Eltern waren wegen eines Todesfalls im Freundeskreis nicht da. Nachts klingelte es an der Tür. Die Polizei sei da, und ich solle die Tür öffnen. Etwa zehn Leute oder mehr in Zivil kamen ins Haus, alle bewaffnet. Sie brachten meine Schwester nach hinten, und ich hörte sie schreien. Dann kamen meine Eltern zurück, sahen das alles und waren schockiert. Ich wurde mit gefesselten Händen und verbundenen Augen aus dem Haus geführt. Sie setzten mich in ein Auto und fingen an, mich zu verprügeln. Tritte, Schläge mit Stöcken. So kam ich hierher, in die Mansión Seré. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich konnte nicht laufen, weil ich meine Beine nicht mehr spürte. Sie schleppten mich die Treppe hinauf in den ersten Stock.

Also hierhin, wo wir stehen?

Genau dort steckten sie mich in ein Zimmer, zogen mich aus, fesselten mich mit einem Gummiband an ein Bettgestell und übergossen mich mit Wasser. Dann fingen sie an, mich mit Strom zu foltern. Sie fragten mich unentwegt, welcher Organisation ich angehöre, ob ich ein Montonero oder ein ERP-Mitglied sei. Sie hatten überhaupt keine Ahnung. Das Ziel war, Informationen zu sammeln: Je mehr sie herausfanden, desto mehr Leute wurden verhaftet. Ich versuchte also immer, Zeit zu gewinnen, falsche Informationen zu geben und meine Genossen zu schützen. So haben sie mich stundenlang gequält. Ich kann nicht genau sagen, wie lange, denn während der Folter verliert man das Zeitgefühl. Zwischendurch kam ein Arzt mit einem Stethoskop, horchte mein Herz ab und sagte den anderen, dass sie weitermachen können. Die Folter mit Strom trocknet den Körper aus, und man wird sehr, sehr durstig. Man bittet also um Wasser, aber sie geben einem keines.

Wer war noch in der Mansión Seré?

Arbeiter, Studenten, sogar Anwälte. Einer derjenigen, die mit mir geflohen sind, war Fußballtorwart aus einer Mannschaft der ersten Liga B aus Almagro. Er studierte Philosophie und war in der Kommunistischen Partei. Die Arbeiterklasse wurde sehr bestraft, und in dieser Gegend wurden viele Arbeiter entführt. Sie sagten: Wenn ihr protestiert, werden wir euch hier töten. So wurde die gesamte Arbeiterbevölkerung terrorisiert.

Konnten Sie sich mit Ihren Mitgefangenen unterhalten?

Wir hatten immer Angst, dass die Wachen zuhören. Am Anfang waren wir sehr vorsichtig, weil wir nicht wussten, ob sie einen Spitzel eingeschleust hatten. Wir mussten Augenbinden tragen und Handschellen. Aber wenn wir alleine im Zimmer waren, unterhielten wir uns flüsternd.

Die Geiselnehmer kamen von hier, vom Luftwaffenstützpunkt Morón, der ganz in der Nähe ist, es waren zwei oder drei Leute. Sie benutzten Reflektoren, die an den Seiten des Hauses angebracht waren, um die Umgebung im Auge zu behalten. In ihrem Zimmer befand sich ein Funksender, über den sie mit dem Luftwaffenstützpunkt und den Einsatzkräften in Verbindung waren, die auf der Straße nach Leuten suchten, und es gab Waffen. Das habe ich trotz Augenbinde sehen können.

Und warum sage ich »gesehen«? Weil die Wachen uns zwischendurch herausholten, uns die Augenbinden abnahmen und zwangen, Essen an die anderen Häftlinge zu verteilen oder Reinigungsarbeiten zu verrichten. All das half uns, zu wissen, wo wir waren, und erleichterte später die Flucht. In dieser Zeit erfuhren wir, dass die Wachen von der Luftwaffe waren. Warum? Weil wir Besteck und Teller mit dem Emblem der Luftwaffe gesehen hatten. Das war nachher sehr wichtig für die Prozesse gegen die Folterer.

Wissen Sie, wer Sie verraten hat?

Ich war, seit ich 13 Jahre alt war, politisch aktiv. Ich war in der Peronistischen Jugend und in der Vereinigung der Sekundärschüler (Unión de Estudiantes Secundarios, jW). Diejenigen, die damals verhaftet wurden, waren entweder politisch organisiert oder waren mit Leuten in Kontakt, die organisiert waren. Vielleicht stand dein Name in einem Notizbuch deiner Freunde, vielleicht bist du im Terminkalender aufgetaucht, ohne dass du etwas damit zu tun hattest. Sie gingen in eine Fabrik, eine Schule oder eine Universität und nahmen dich mit. Alle meine Freunde wussten, wo ich wohnte, wir hielten Treffen bei mir zu Hause ab. Um meine Familie zu schützen, sagte ich allen, ich sei umgezogen. Doch nach einiger Zeit wollte ich meinen Vater und meine Schwester sehen und ging nach Hause. In dieser Nacht schnappten sie mich. Vielleicht war es Zufall, vielleicht haben sie auch auf mich gewartet, ich weiß es nicht. Jahre später, als ich längst im Exil in Spanien war, konnte ich mit dem Freund, der mich verpfiffen hatte, sprechen. Er hatte mich aufgesucht, um mich um Verzeihung zu bitten. Aber ich sagte ihm, das sei nicht nötig. Das ist etwas, das man mit der Zeit erkennt. Denn wer kann schon unter Folter widerstehen?

Wusste Ihre Familie, wo Sie waren?

Sie wussten nichts. Man wurde aus dem Haus geholt und war verschwunden, wusste nicht, wo man war, und niemand sonst wusste es. Meine Familie suchte überall nach mir. So blieb ich fünfeinhalb Monate gefangen, bis es uns gelang, zu fliehen.

Wie gelang es Ihnen, aus dem Folterknast zu entkommen?

Vor der eigentlichen Flucht hatte es einen ersten Versuch gegeben. Es gab eine Wache, die aus zwei Personen bestand. Mittags ging einer zum Luftwaffenstützpunkt in Morón, der ganz in der Nähe liegt, um Lebensmittel zu holen, und wir waren dann alleine mit dem anderen. Die Idee war, ihn mit einem Bügeleisen niederzuschlagen und auf den anderen zu warten, denn er würde mit einem Auto kommen. Wir wollten ihre Kleidung mitnehmen, weil wir ja nackt waren, etwas Geld und eine Waffe. Aber als ich dem Wächter den Schädel einschlagen sollte, konnte ich es einfach nicht.

privat Carlos García gelang im März 1978 mit drei weiteren Genossen die Flucht aus dem geheimen Foltergefängnis »Mansión Seré«

Aber offensichtlich entkamen Sie trotzdem?

Da war ein Mann, der uns sagte, dass wir alles sagen sollten, was wir zu sagen hatten, weil wir vor ein Kriegsgericht gestellt würden. Wir wussten, dass sie uns töten würden. Sie brachten uns also einen nach dem anderen in einen anderen Raum. Wie durch ein Wunder fiel eine Schraube aus einem der Bettgestelle. Hinter uns im Zimmer war ein großes Fenster ohne Griff, die Schraube ging genau hinein und wir konnten das Fenster öffnen. Wir entkamen in der Nacht zum 24. März, dem zweiten Jahrestag des Militärputsches. Wir nutzten aus, dass die Wachen sich gerade ein Fußballspiel ansahen, die argentinische Nationalmannschaft bereitete sich auf die Fußballweltmeisterschaft 1978 vor. Nach der letzten Zählung, die sie vornahmen, griffen wir vier Decken, die dort lagen, um uns abzuseilen. Der Plan war, auf die Straße zu gehen, im Zickzack zu gehen und zu versuchen, ein Auto zu stehlen. Aber niemand wusste, wie man ein Auto knackt.

Wir haben uns dann nackt versteckt, bis Guillermo, einer der Genossen, an einer Tür klopfte und eine Lüge von einem Raubüberfall erzählte, um mit dem Festnetz telefonieren zu dürfen. Wir kannten alle Nummern von unseren Eltern auswendig. Er erzählte, die Räuber hätten ihm die Kleider geraubt – er war ja fast nackt. Doch nach dem Telefon zu fragen war ein großes Risiko, es hätte sein können, dass die Anwohner die Polizei rufen. Die Frau aus dem Haus überbrachte die Nachricht am Telefon, gab ihm ein Hemd, eine Hose, einen Geldschein, ich weiß nicht mehr, wieviel es war, und schloss das Fenster.

Nachdem wir entkommen waren, lebte ich eineinhalb Monate im Haus meiner Patentante, bis ich meinen Pass bei der spanischen Botschaft beantragen konnte. Von dort aus konnte ich dann das Land verlassen. Ich ging nach Uruguay und verbrachte dort eine Woche, bis ich einen Flug nach Madrid bekam. Damals gab es nicht jeden Tag Flüge nach Europa. In Madrid blieb ich ein Jahr, dann zog ich nach Barcelona, wo ich 34 Jahre blieb, bis ich 2011 nach Argentinien zurückkehrte.

Die neue Regierung will eine neue Erzählung über die Zeit der militärisch-zivilen Diktatur durchsetzen. Was bedeutet das für Sie?

Javier Milei ist – freundlich gesagt – eine variable Person. Er hat mit der Kettensäge gefuchtelt, ob er die Dinge aber wie angekündigt umsetzt, wird sich zeigen. Doch was kommen könnte, macht mir Angst. Die Menschenrechtspolitik steht unter Beschuss, und als Betroffener des Staatsterrorismus sehe ich mich gefährdet. In Person von Expräsident Mauricio Macri und Vizepräsidentin Victoria Villarruel sehe ich hinter Javier Milei zwei fraglos gefährliche Strippenzieher.

Die Vizepräsidentin, Tochter eines hochrangigen Militärs, ist Anwältin und Negationistin und verteidigt seit Jahren Militärs, die für Verbrechen während der Diktatur im Gefängnis sitzen. Sie pflegt beste Kontakte zur europäischen Rechten, zur Vox in Spanien etwa oder zum Rassemblement National in Frankreich. Mauricio Macri hat großen Einfluss auf die Medien, auf die Judikative und Richter. Er leugnet ebenfalls die Zahl der 30.000 »Verschwundenen« der Militärdiktatur. Zudem hat er große wirtschaftliche Macht: Seine Familie profitierte von der Diktatur, konnte sich Dutzende Firmen aneignen. Und jetzt steht er hinter Mileis Regierung, die quasi eine Kopie seiner eigenen Agenda fährt.

Wir erleben das Trauma, das wir damals durchgemacht haben, noch einmal. Die vielen jungen Leute, die für Milei gestimmt haben, sind in einem Land mit vielen Grundrechten aufgewachsen und wissen nicht, dass Menschenrechte und feministische Errungenschaften mit viel Kampf und viel Blut erreicht wurden. Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Phase, und ich nehme an, dass viele ihre Pässe bereithalten, um, wenn nötig, wieder ins Exil zu gehen.

Warum ist die Erinnerung an den Staatsterror für die argentinische Gesellschaft wichtig?

Durch Prozesse und Erinnerung üben wir Gerechtigkeit für die 30.000 »Verschwundenen«. Das sind wir ihnen schuldig. Es ist, als ob sie uns einen Auftrag gegeben haben. Denn diejenigen von uns, die nicht getötet wurden, die nicht aus Flugzeugen geworfen oder in den Hinterkopf geschossen wurden, fühlen sich verpflichtet. Wir haben uns im allgemeinen auch schuldig gefühlt: Warum wurden sie getötet und verschwanden – und ich nicht? Als Zeitzeugen waren und sind wir ein wesentlicher Teil von juristischen Prozessen gegen diese Verbrechen gegen die Menschheit. Wir sind lebendiges Zeugnis dessen, was geschehen ist. Das ist es also, was die Erinnerung für mich ausmacht: weiterzugeben, was geschehen ist.

Viele in der jungen Generation, die jetzt schlecht gewählt hat, wissen nicht, was damals passiert ist. Einige von ihnen werden es wissen, weil ich es an sie weitergebe. Ich gehe seit einigen Wochen in Schulen, zeige dort den Film über meine Flucht aus diesem Foltergefängnis und spreche mit ihnen. Gerade erst war ich nicht weit von hier, in Merlo, in einer Schule, wo mehr als 200 Kinder zugehört haben.

Ist die Erinnerung also ausreichend, um gegen die Vorhaben der Regierung anzukommen?

Das Land ist bereits hoch verschuldet, aber die Regierung will es liquidieren. Die USA spielen die Musik und wir sollen tanzen: Es wird viele Entlassungen geben, es wird eine wirtschaftliche Rezession geben, die Lebensmittelpreise steigen bereits jeden Tag. Was in Europa vielleicht fünf Jahre dauert, ändert sich hier jede Woche. Es wird viele Demonstrationen auf den Straßen geben. Argentinien wird sehr wütend werden, und wenn wir einen Stein werfen müssen, werden wir ihn werfen. Wir werden da sein, auch wenn wir die Polizei konfrontieren müssen.

Wir müssen mit allen Genossinnen und Genossen zusammenkommen, uns gegenseitig helfen und Widerstand leisten. Dieser richtet sich nicht nur gegen das System der Regierung, er richtet sich gegen den Kapitalismus, er richtet sich gegen Institutionen, die uns nicht nur hier, sondern in ganz Südamerika erniedrigen wollen.

Befürchten Sie eine Amnestie für Täter des Staatsterrors, etwa dass auch Wärter aus dem Folterknast Mansión Seré freikommen könnten?

Die Regierung will die Menschen glauben machen, dass es vor der Militärdiktatur in Argentinien einen Krieg gab: Wir nennen das die Theorie der zwei Dämonen. Doch es gab ein Volk, das ohne Waffen war, und einen repressiven Staat, der mit Waffen, einer Armee, einer Luftwaffe und einer Marine dagegen vorging.

Im Jahr 2008 fand der erste Prozess gegen die Täter vom Mansión Seré statt. Bislang gab es drei Prozesse. Guillermo, der auch hier gefangen war, und ich verbrachten nach unserer Vorladung 2009 fünf Tage damit, vor Gericht auszusagen und uns Fotos von Soldaten von der Marine, der Luftwaffe, der Polizei, der Armee anzusehen, um sie zu identifizieren, um zu sehen, ob wir einen von ihnen identifizieren können. Es gelang uns, drei zu identifizieren. Nach und nach wurden sie gefunden und inhaftiert.

Einer wurde gefunden, weil seine Tochter ihn angezeigt hatte. Er hatte die schwangere Frau damals so schwer verprügelt, dass sie ihr Kind verlor. Als wir hier drinsaßen, haben wir uns oft gefragt, wie dieser Kerl hier sein und uns foltern kann, Blut an seinen Händen hat und dann nach Hause geht. Und was für ein Leben er führt, wie er seine Kinder ansieht und so weiter. Er war der blutrünstigste von allen gewesen, der am schrecklichsten war und uns am meisten schlug. Als ich ihn sah, erkannte ich ihn sofort. Da bin ich zusammengebrochen und habe geweint. Sollte die jetzige Regierung die Täter also davonkommen lassen, wäre das schrecklich, denn sie werden sich für alles rächen wollen. Sie würden ihre eigene Erzählung durchsetzen und vom Staat entschädigt werden wollen. Und in diesem Jahr feiern wir – in Anführungsstrichen – 40 Jahre Demokratie! Ich sage in Anführungszeichen, weil ich nicht weiß, was jetzt passieren wird.