Mit dem Beginn der europäischen Kolonialisierung Afrikas, Amerikas und Asiens in der Frühen Neuzeit etablierten englische und später britische Händler sogenannte Kompanien. Diese verbanden das von norditalienischen Händlern zunächst umgesetzte Konzept der Unternehmen mit mittelalterlichen Vorrechten, wie sie die englische Krone und später das Parlament an Akteure vergaben, die wichtige, eigentlich staatliche Aufgaben übernahmen. Die berühmtesten Beispiele dafür waren Universitäten wie Cambridge oder Oxford sowie die City of London, welche alle durch Vorrechte der englischen Monarchen entstanden und sich selbst verwalteten. Den Anfang der langen Reihe der Kompanien machten dabei die Muskowien-Kompanie im Jahr 1555 und die Levante-Kompanie im Jahr 1592. Neben diesen Firmen mit geographischen Schwerpunkten kamen auch andere Kompanien mit Spezialisierungen wie dem Sklavenhandel hinzu.

Im Jahr 1600 entstand die englische Ostindienkompanie, die im 17. Jahrhundert vor allem mit der niederländischen Ostindienkompanie im asiatischen Gewürzhandel konkurrierte. Anfangs hatten die Niederländer dabei die Oberhand, weswegen sich ihr englisches Pendant umorientierte und stärker auf Textilien setzte. Später kam der Tee hinzu. In dem parallel zum Siebenjährigen Krieg (1756–1763) ausgefochtenen Dritten Karnatischen Krieg errangen die Briten die Vorherrschaft auf dem indischen Subkontinent. Nach diesem beschränkte sich der bis dahin größte Konkurrent der Briten, Französisch-Indien, auf lediglich fünf Städte. Die Franzosen waren fortan nur noch ein kleinerer Akteur auf dem Subkontinent – neben den Dänen, Niederländern und Portugiesen.

Exklusive Handelsrechte

Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts konzentrierte sich die Ostindienkompanie auf Bengalen. Dort annektierte die Firma, die über eigenes Militär verfügte, größere Gebiete. Im Gebiet zwischen Gangesdelta, Bhutan, Nepal und Sikkim lag auch die Hauptstadt der »Präsidentschaft Bengalen«: Kalkutta. Zum Aufstieg der Kompanie trug bei, dass die britische Krone dem Unternehmen das exklusive Recht am britischen Handel mit allen Gebieten östlich des Kaps der Guten Hoffnung garantierte. Das schloss den Osten Afrikas und das gesamte Asien mit ein. Mittels der Kompanie-Streitmacht setzten sich die Briten gegen die europäische Konkurrenz durch, zerschlugen einheimische Staaten oder zwangen sie in Abhängigkeitsverhältnisse. Die Truppen der Ostindienkompanie eroberten immer mehr Gebiete in Indien und sogar in Südostasien. Das alles überragende Ziel dabei war offensichtlich: Die Kompanie habe »Indien erobert, um daraus Geld zu machen«, schrieb Karl Marx im Jahr 1853.

Mit der Auflösung des Marathenreichs infolge des Dritten Marathenkriegs (1817–1818) stand der Ostindienkompanie auf dem indischen Subkontinent keine Macht mehr gegenüber, die die britische Hegemonie ernsthaft hätte herausfordern können. Auf dem vorläufigen Höhepunkt der territorialen Macht erlitt die Kompanie allerdings einen wirtschaftlichen Rückschlag: Der britische Staat hatte bereits 1813 der Kompanie das exklusive Recht entzogen, Handel mit dem indischen Subkontinent zu betreiben. 20 Jahre später fiel das Monopol auf den China-Handel. Die sich verringernden Profite der Kompanie glich der britische Staat mit garantierten Renditen für die Anleger aus.

Nach China exportierten die Briten damals hauptsächlich Drogen. Die kaiserliche Regierung Qing-Chinas versuchte, den britischen Opiumhandel mit der damals größten Volkswirtschaft zu unterbinden. Um die Drogenexporte nach China abzusichern, zogen Briten und Franzosen 1839 in den Opiumkrieg. Der Waffengang endete mit einem anglo-französischen Sieg und der Abtretung Hongkongs an das Vereinigte Königreich. Mit der »Öffnung« Chinas für den von Europäern dominierten Welthandel zur See integrierten die Briten das Land teilweise auch noch indirekt in ihr Weltreich. Für die Chinesen wiederum begann das »Jahrhundert der Erniedrigung«.

Trotz territorialer und wirtschaftlicher Expansion sah sich die Ostindienkompanie in ihrem Kernland Indien mit Rückschlägen konfrontiert. In den Kompanie-Gebieten auf dem indischen Subkontinent nahm in den 1840er und frühen 1850er Jahren die britische Missionstätigkeit zu, was zu großem Unmut führte. Das Verhalten der Missionare und Kolonialisten sorgte für immer mehr Widerstand. Nach einem Zwischenfall in der nordindischen Garnisonsstadt Meerut begann im Mai 1857 der Sepoyaufstand, der sich rasch ausbreitete. Neben Tausenden Rebellen schlossen sich auch einige Monarchen der sogenannten Fürstenstaaten dem Aufstand an. Nachdem Rebellen Delhi eingenommen hatten, riefen sie den eigentlich machtlosen Großmogul Bahadur Shah II. zum Kaiser von Indien aus. Mit Hilfe von Loyalisten gelang es schließlich den Briten, den Aufstand niederzuschlagen. Schätzungen gehen davon aus, dass bei den Kampfhandlungen mehr als eine Dreiviertelmillion Inder den Tod fanden.

Zuständigkeit entzogen

Als Konsequenz aus dem Aufstand entzog das britische Parlament der Kompanie die Zuständigkeit für Indien. Die Staatsmacht übernahm selbst die Kolonien. In London entstand ein Indien-Ministerium. Aus dem vormaligen von der Kompanie bestellten Generalgouverneur Indiens wurde ein von London ernannter Vizekönig, der die Politik des Indien-Ministeriums umsetzte. Andere Kompanie-Kolonien wie das »Straits Settlements« (das heutige Malaysia und Singapur) wurden abgetrennt und unterstanden fortan dem Londoner Kolonialministerium. Aufgrund des politischen Desasters infolge des Sepoyaufstandes sowie wiederholten Fällen von Missmanagement verstaatlichte das Parlament schließlich die Ostindienkompanie.

Das laut dem britischen Dichter und Politiker Thomas Macaulay »größte Unternehmen der Welt« existierte für anderthalb Jahrzehnte noch als staatliche Teehandelsfirma weiter. Bis dann im Frühjahr 1873 das britische Parlament den »East India Stock Dividend Redemption Act 1873« beschloss, der festlegte, dass ein letztes Mal Dividenden auszuzahlen seien. Auf Grundlage des Gesetzes wurde die Kompanie zum 1. Januar 1874 aufgelöst.

Der Sepoyaufstand blieb für Jahrzehnte ein Fixpunkt britischer Ängste vor einem drohenden Ende der Kolonialherrschaft in Indien. Der Aufstand wurde in Dutzenden Romanen behandelt und immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, wobei Journalisten wie William Howard Russell die britischen Leser auch mit den Kriegsverbrechen und Greueltaten der Soldaten der Ostindienkompanie konfrontierte.