Nie zuvor wurde in Deutschland an einem Tag so viel Musik gestreamt wie am diesjährigen Heiligabend. Das teilte GfK-Entertainment am Freitag mit. Laut dem Marktforschungsunternehmen gab es am 24. Dezember fast 830 Millionen Abrufe. Höchstmarken wurden auch bei den meistgestreamten Songs innerhalb von 24 Stunden erreicht: Mariah Careys »All I Want for Christmas Is You« erzielte insgesamt 6,1 Millionen Klicks, »Last Christmas« von Wham! wurde mehr als 5,7 Millionen Male abgerufen. (dpa/jW)