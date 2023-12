piemags/IMAGO Hat Besseres verdient: Rosika Schwimmer (1877–1948)

Das Beste, das sich über den neuen Roman des baskischen Schriftstellers Kirmen Uribe sagen lässt, ist auch das Schlechte an ihm: dass er absolut harmlos ist. »Das Vorleben der Delfine« tut niemandem weh, rüttelt keinen auf, ist entgegen den Absichten seines Verfassers wenig unterhaltsam und bringt einen nicht zum Nachdenken, außer über die Frage nach dem Verhältnis von Ehrgeiz, Kalkül und Unvermögen. War es dem Autor wirklich ein Anliegen, die Biographie einer außergewöhnlich mutigen Frauenrechtlerin und Pazifistin, der aus Ungarn stammenden, seit 1921 staatenlosen, in den USA gestrandeten Rosika Schwimmer (1877–1948), mit seinem eigenen Dasein als Stipendiat der New York Public Library sowie der Freundschaftsgeschichte zweier Frauen zu verknüpfen, die wie Uribe im baskischen Fischerstädtchen Ondarroa aufgewachsen sind und sich aufgrund der bloß angedeuteten ETA-Militanz der einen über Jahre aus den Augen verloren haben? Oder hat er – weil es ihm einfach nicht gelingen wollte, Schwimmers Bemühen um eine weltumspannende Friedensinitiative während des Ersten Weltkriegs infolge der überwältigenden Fülle des Materials schlüssig darzustellen – aus der Not eine Tugend gemacht und sich selbst, seine Frau, seine Kinder, ihren mehr touristischen als migrantischen Alltag in New York und ihr früheres Leben im Baskenland samt allen möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen und historischen Bezügen in den Roman hineingenommen?

Das Problem liegt, im einen wie im andern Fall, im behäbigen Erzählduktus, mit dem Uribe Schwimmers wechselvolles Schicksal verniedlicht, in seiner oberflächlichen, erstaunlich affirmativen Wahrnehmung US-amerikanischer Verhältnisse zwischen 2018 und 2021, während der Regierungszeit Donald Trumps, im durchaus verständlichen, auf Dauer aber unerträglichen Stolz, mit dem er die Leser hinsichtlich der Begabung und Sensibilität seiner Kinder und des karitativen Engagements seiner Frau traktiert, überhaupt in der maßlosen Zufriedenheit des Autors – oder seines autofiktionalen Erzählers; der eine ist wie der andere – mit sich selbst, seiner Umgebung und seiner Karriere. ­Uribes New-York-Stipendium fiel in das letzte Lebensjahr einer Tante, die für seine Herzensbildung offenbar ungemein wichtig gewesen ist. Doch selbst deren körperlicher Verfall, ihr letztes Telefongespräch und die Nachricht von ihrem Tod werden auf eine Art geschildert, die Zweifel an seiner Erschütterung aufkommen lassen.

An der deutschen Fassung liegt es nicht, dass man die Lektüre des Romans nur mit Mühe zu Ende bringt. Stefan Kutzenberger, selbst Schriftsteller, hat »Das Vorleben der Delfine« aus dem kastilischen Spanisch und nicht nach dem baskischen Original übersetzt. Manchmal hat er sich zwar einen Schnitzer geleistet, einen Kausalsatz mit der Konjunktion »nachdem« eingeleitet, das Adverb »religiosamente« wörtlich, und damit falsch, übersetzt und Uribes Umständlichkeit durch behäbige Infinitivformen noch verstärkt. Schriftsteller, liest man in seiner Übersetzung, »versuchen immer voranzuschreiten, auch wenn sie dafür mit Einsamkeit und Unverständnis bezahlen«. Aber wie hätte Kutzenberger, was schon im Spanischen hölzern klingt (und außerdem Unsinn ist), auf deutsch eleganter ausdrücken können? Das wäre dann ein neuer Roman geworden, ein besserer, ohne Uribes hausbackene Metaphern, in denen die Frauenbewegung sich »mit der Entschlossenheit der Gezeiten voranwälzte«, die ersten Schneeflocken des Jahres »mit der Scheu von jemandem, der seinen Kopf aus dem Fenster hält und dann wieder verschwindet«, vom Himmel fallen, ein Mann in Bilbao herumirrt, »ohne den Stürmen, die das Schicksal für ihn bereithielt, standhalten zu können«, die Frau des Erzählers »traurig versunken in die Spitzen ihrer Haare« ist und Rosika Schwimmer als »freudig erregt und sich ihres Glücks bewusst« erscheint, »was einem ja leider oft erst im nachhinein klar wird, nämlich dann, wenn das Glück schwindet«.

Der Roman verrät uns, und der Klappentext bestätigt es, dass der Urheber solcher und ähnlich unstimmiger Sätze mittlerweile Creative ­Writing an der New York University unterrichtet. Besser, er wäre in Ondarroa geblieben, wo es – soviel lässt sich nach der Lektüre immerhin sagen – um einiges lebendiger zugeht als in Manhattan.