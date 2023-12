Issfou Djibo/EPA/picture-alliance Protest gegen die ECOWAS und die militärische Präsenz Frankreichs in Nigers Hauptstadt Niamey Anfang Dezember

Benin hat die Grenzen zu seinem nördlichen Nachbarn Niger wieder geöffnet. Nach rund fünf Monate währenden Sanktionen durch das westafrikanische Staatenbündnis ECOWAS kann der Transit von Waren nach Niger wieder aufgenommen werden, erklärte der Generaldirektor von Benins Seehafen Cotonou am Mittwoch. Der Schritt war angekündigt: Es gebe »eine Zeit zum Verurteilen, eine Zeit zum Fordern und eine Zeit, um Bilanz zu ziehen und zur Kenntnis zu nehmen«, zitierte Jeune Afrique Benins Präsident Patrice Talon aus einer Rede vom 21. Dezember.

Er wolle die »Beziehungen zu seinem Putschnachbarn schnell wiederherstellen«, so Talon, der damit auf die schweren wirtschaftlichen Konsequenzen der geschlossenen Grenzen zwischen Niger und Benin reagierte. Neben den internationalen Seehäfen Cotonou und Porto Novo hatten durch die Sanktionen auch die kamerunischen von Douala und Kribi einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dem zentralafrikanischen Tschad wurde mit dem Hafen von Cotonou gar seine zweite Haupthandelsachse genommen.

Benin dürfte sich zudem satte Erlöse aus Durchleitungsgebühren der 1.950 Kilometer langen Pipeline Export Niger-Benin (PENB) versprechen. Die längste Ölleitung Afrikas (1.275 Kilometer in Niger und 675 in Benin, acht Pump- und 59 Schleusenstationen und das Ölterminal im Hafen von Sèmé mit zwei 15 Kilometer langen Unterwasserpipelines) wurde seit 2019 von der chinesischen CNPC gebaut – eine Investition von vier Milliarden US-Dollar. Niger verspricht sich mit Inbetriebnahme der Pipeline eine einträglichere Ausbeutung des Ölfelds Agadem. Derzeit wird es vom algerischen Ölmonopol Sonatrach, der britischen Savannah Energy und CNPC zum Rohstoffgewinn genutzt. Niger hält 12,5 Prozent daran.

Nach Talons viertägigem Besuch in Beijing Ende August dürften die Hindernisse für die Inbetriebnahme Pipeline ausgeräumt worden sein, obwohl ECOWAS gedrängt hatte, sie hinauszuzögern. In dem Maße aber, wie das Schreckgespenst einer militärischen Intervention der ECOWAS in Niger schwand, nahm die Kooperation mit Benin wieder zu. Trotz geschlossener Grenzen hatte Nigers Ministerpräsident Ali Mahaman Lamine Zeine die Pipeline Anfang November auf Seiten Nigers in Betrieb genommen. Der Export aus dem Ölfeld Agadem nach Sèmé soll nun von bislang 20.000 Barrel pro Tag auf 110.000 Barrel pro Tag erhöht werden. Nigers Übergangspräsident General Tchiani bestätigte einen Start der Ausfuhren ab Januar.

Die Blockade der ECOWAS hatte Niger eine hohe Inflation beschert und dessen Agrarsektor beeinträchtigt. Obwohl Burkina Faso mit Getreidelieferungen eingesprungen war, hatten sich die Preise etwa für Reis oder Speiseöl nahezu verdoppelt. Die Übergangsregierung nahm die Ausgabe einer Schuldverschreibung zurück und kürzte den Staatshaushalt um 40 Prozent. Da die Zentralbankkonten gesperrt waren und der Umweg über Geschäftsbanken Einschränkungen mit sich brachte, wurde die Zahlung der Gehälter vieler Staatsbediensteter verzögert. Da Nigeria die Stromlieferungen eingestellt hatte, sind Stromabschaltungen in Niger seit sechs Monaten an der Tagesordnung. Die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage von Gorou Banda mit 30 Megawatt durch die nigrische Nigelec konnte seit Ende November nur für die Hauptstadt Niamey, das südliche Dosso und Tillabéri eine Verbesserung bringen.

Nach der Schließung der französischen Botschaft in Niger erwarte das Land ein drastischer Rückgang französischer Investitionen, bemerkte die New York Times bereits im August. Das Ende der neokolonialen Währungspolitik mit dem CFA-Franc in Westafrika könnte sich dadurch beschleunigen und auf das seit Anfang 2023 festgefahrene Projekt »ECU« (Äquatoriale Zollunion) der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft CEMAC auswirken. Eine Vertiefung der im September im Verbund mit Burkina Faso und Mali geschlossenen Allianz der Sahelstaaten (Alliance des Etats du Sahel, AES) bleibt davon wohl unberührt. Statt dessen hat Niamey am Mittwoch eine Revision der Militärverträge mit den USA, der BRD und Italien angekündigt, die derzeit noch Stützpunkte in dem Land unterhalten.