Die dominanten Themen des Jahres 2023 waren für die EU der Ukraine-Krieg sowie der mit ihm unmittelbar zusammenhängende Machtkampf gegen Russland. Der Krieg trieb nicht nur für die Mitgliedstaaten, sondern auch für die EU selbst die Kosten immer mehr in die Höhe. Allein in Brüssel waren bis Ende Oktober 2023, aufaddiert seit dem 24. Januar 2022, Finanzhilfen für Kiew im Wert von 77,1 Milliarden Euro aufgelaufen, zudem humanitäre Hilfe im Wert von 2,1 Milliarden Euro und Rüstungsunterstützung für 5,6 Milliarden Euro. Im Laufe des Jahres begann in einigen Mitgliedstaaten die Bereitschaft, der Ukrai­ne weiterhin im gleichen Umfang unter die Arme zu greifen, zu bröckeln. Die Slowakei etwa kündigte an, keine Waffen mehr zu liefern, während es in Polen immer mehr Ärger gab, weil ukrainisches Getreide polnisches vom Markt drängte und polnische Lkw-Fahrer Grenzblockaden starteten – sie sahen sich von ukrainischen Kollegen um Jobs gebracht. Das Jahr endete damit, dass Ungarn sich einer Freigabe der nächsten 50 Milliarden Euro für die Ukraine verweigerte – ein Schritt, der in der Europäischen Volkspartei (EVP) Forderungen laut werden ließ, man solle Budapest doch einfach die Stimmrechte entziehen.

Wirtschaft unter Druck

Die Ukraine beschäftigte die EU im Jahr 2023 in wachsendem Maß auch mit Blick auf die offizielle Beitrittsperspektive, die ihr Brüssel 2022 eröffnet hatte. Je mehr sich der Krieg in die Länge zog und je deutlicher wurde, dass die ukrainische Gegenoffensive erfolglos verpuffte, desto dringlicher wurde es, Kiew irgendwie bei Laune zu halten. Auf Dauer bei leeren Versprechungen zu bleiben kam immer weniger gut an. Bisher war man in Brüssel intern davon ausgegangen, die Beitrittsfrage werde sich wohl im Fall der Ukraine ebenso wie im Fall der Türkei auf die ganz lange Bank schieben lassen. Im Sommer 2023 wurden in Brüssel Zweifel laut, ob dies unter den gegebenen Umständen wirklich machbar sei. Die Kommission ließ erstmals durchrechnen, mit welchen finanziellen Folgen ein ukrainischer Beitritt verbunden wäre. Das Ergebnis sorgte für Unruhe: Demnach hätte die EU damit zu rechnen, dass ein Achtel ihres Haushalts allein für Kiew reserviert werden müsste – bis zu 186 Milliarden Euro. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass die EU, sollte sie wirklich nicht umhinkommen, den Beitritt der Ukraine ernsthaft zu diskutieren, sich umfassend umstrukturieren müsste.

Mit der fortgesetzten Unterstützung für die Ukraine gingen eine anhaltende Verhärtung der Politik gegenüber Russland und eine stetige Ausweitung der Russland-Sanktionen einher – bis hin zum nun schon zwölften Sanktionspaket, das Mitte Dezember 2023 verabschiedet wurde. Die ersten elf Pakete hatten nicht zu erreichen vermocht, was die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock als Ziel der EU-Sanktionspolitik benannt hatte – nämlich Russland zu »ruinieren«. Ganz im Gegenteil: Die EU musste sich 2023, so besagten es die Prognosen zum Jahresende, mit einem Wachstum von gerade einmal 0,6 Prozent begnügen, während die Vorhersagen für Russland mehrmals angehoben wurden – zuletzt auf ein Plus von gut 3,1 Prozent.

Lief es mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland schon alles andere als rund, so bereitete die EU sich auch noch auf den Einstieg in einen Wirtschaftskrieg gegen China vor. Ursache war zum einen, dass die USA Druck machten, weil ihnen bei ihrem eigenen Wirtschaftskrieg gegen China kein wirklicher Durchbruch gelang; zum anderen aber auch, dass die Industrie in der EU partiell in die Defensive geriet. Letzteres war in der Kfz-Branche der Fall: Chinesische Elektroautohersteller, die zur Weltspitze zählen, begannen nach Europa zu exportieren und bedrohen, da sie ihre Fahrzeuge preisgünstig anbieten können, die in der Elektromobilität in Rückstand geratenen europäischen Kfz-Konzerne. Brüssel setzte neben einer Debatte über Investitionskontrollen, die nicht zuletzt US-Forderungen Rechnung tragen sollten, auch die Diskussion über Strafzölle auf die Einfuhr chinesischer Elektroautos auf die Tagesordnung.

Dies geschah, während die EU sich nach Kräften darum bemühte, ihren zunehmenden technologischen Rückstand in wichtigen Hightechbranchen zu verringern, insbesondere in der Halbleiterproduktion. Im Sommer 2023 brachte Brüssel den European Chips Act auf den Weg, der – zusätzlich zu nationalen Fördermitteln – 43 Milliarden Euro Subventionen für neue Halbleiterfabriken in der EU bereitstellen soll. Trotz des immensen Aufwands mehrten sich in der Fachwelt Warnungen: Selbst wenn alle geplanten Vorhaben gelängen, werde das nur reichen, um eine weitere Zunahme des Rückstands der EU zu verhindern – von Aufholen könne keine Rede sein. Unterdessen geriet die EU im Herbst auch an anderer Stelle ökonomisch unter Druck. Eigentlich hatte Brüssel darauf gesetzt, mit den USA eine Einigung im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa und auch im Konflikt um Zugang vor allem für europäische Kfz-Konzerne zu Fördermitteln aus dem Inflation Reduction Act (IRA) zu finden. Vergebens, wie sich beim EU-USA-Gipfel im Oktober herausstellte. Immerhin gelang es Mitte Dezember, die Strafzölle noch einmal bis März 2025 auszusetzen. Die erhoffte Dauerlösung aber blieb aus.

Schwierige Freunde

Dass der Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten weiter vor sich hin schwelte, war auch deshalb für Brüssel recht unangenehm, weil die Beziehungen zu den USA sich 2023 nicht zugunsten der EU gewandelt hatten. Einerseits war die Abhängigkeit einer Reihe von EU-Staaten, darunter Deutschland, von US-amerikanischem Flüssigerdgas ganz erheblich gestiegen. Andererseits hatte der Ukraine-Krieg, in dem die USA auf westlicher Seite die klar führende Rolle spielten, Washingtons Einfluss in der EU gestärkt und insbesondere auch mehrere östliche Mitgliedstaaten, allen voran Polen und die baltischen Länder, noch enger als zuvor an die Vereinigten Staaten gebunden. Das erschwerte es zusätzlich, die EU auf eine einheitliche politische Linie festzulegen – jedenfalls in den Fällen, in denen diese Linie nicht derjenigen der USA entsprach.

Dabei hatten sich die Brüche innerhalb der EU im Verlauf des Jahres 2023 auch unabhängig davon vertieft. Insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland mehrten sich die Differenzen, so etwa in der Rüstung, wo Paris sich beklagte, dass Berlin US-amerikanische F-35-Kampfjets beschaffte, anstatt die Mittel in das deutsch-französische Projekt Future Combat Air System (FCAS) zu stecken. Frankreich monierte zudem, dass die Bundesrepublik mit ihrer European Sky Shield Initiative (ESSI) zum Aufbau einer gemeinsamen Flugabwehr die Beschaffung deutscher, US-amerikanischer und israelischer Systeme förderte, französisch-italienische Raketenabwehrwaffen aber ausgrenzte.

Differenzen in der Außenpolitik, so mit Blick auf Afrika oder den Südkaukasus, kamen hinzu. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) räumte im September offen ein, »dass wir uns eigentlich in nichts einig sind«. Zum Konflikt zwischen den zwei stärksten Mächten der EU kam hinzu, dass auch der Streit mit Polen und Ungarn sich immer weiter verschärfte und sich zusätzlich Auseinandersetzungen mit der Slowakei unter dem im Oktober 2023 ins Amt gelangten Ministerpräsidenten Robert Fico abzeichneten. Allerdings machte sich in Brüssel im Oktober nach dem Wahlsieg von Donald Tusk in Polen Hoffnung auf bessere Beziehungen zu Warschau breit.

Bände spricht ein vermeintlicher Erfolg, den die EU – ein seltenes Erlebnis – im Jahr 2023 erzielen konnte. Nach scheinbar endlosem Hängen und Würgen gelang es ihr, ihr Asylrecht umfassend zurückzustutzen. Künftig werden an den EU-Außengrenzen Schnellverfahren durchgeführt. Geflüchtete werden erbarmungslos in Haftlager gepfercht, aus denen sie, falls ihrem Asylbegehren nicht stattgegeben wird, direkt wieder abgeschoben werden können. Italien stieß mit dem Plan, Asylsuchende in ein Lager in Albanien zu pferchen, in Berlin auf erhebliches Interesse. Das »Ruanda-Modell«, eventuell in »europäisierter« Form als »Albanien«- oder, wer weiß, vielleicht bald auch als »Kosovo-Modell«, wurde populär. Die Krone setzte den »europäischen Werten« EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, als sie im Juli in Tunis mit Präsident Kaïs Saïed über gemeinsame Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr verhandelte, während gleichzeitig Dutzende Flüchtlinge in der Wüste an der tunesisch-libyschen Grenze verdursteten; Saïed hatte sie dorthin deportieren lassen. Von Beschwerden der EU – Menschenrechte! Humanität! – ist nichts bekannt.