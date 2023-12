jW

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, und wir Fans fragen uns, was von 2023 zu halten ist. Wurde während Corona noch viel durch die Lethargie der Fans und die vorgespielte Demut der Vereine verdeckt, ist in diesem Jahr viel ans Licht gekommen, was Fans zumindest teilweise für längst überwunden gehalten haben. Hatte sich vor gar nicht allzu langer Zeit die Polizei noch im Rahmen sogenannter Stadion­allianzen aus dem Stadion zurückgezogen und die Fanblöcke in Ruhe gelassen, war davon in diesem Jahr nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, hemmungslose Polizeigewalt war in Vorbereitung der bevorstehenden Europameisterschaft fast allgegenwärtig.

Gleichzeitig hatten wir eine Bundesregierung, die sich mehr Rechtsstaatlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat, wovon der Fan aber nichts spürt. Das Prinzip »Law and Order« herrscht, und die versprochene Reform der »Datei Gewalttäter Sport« lässt weiter auf sich warten.

Dann hatten wir Städte wie Freiburg, die Vorsängern im Stadion Bußgeldbescheide schickten, oder die Stadt Augsburg, die an Kostenbescheiden bastelt, wonach Fans für polizeiliches Handeln bezahlen sollen. Die Krone setzte dem Treiben dann die DFL mit ihrem Investorendeal auf, zumal schon durch die Art der Abstimmung an den Grundfesten von »50 plus eins« gerüttelt wurde.

Andererseits gab es aber auch einen großen Zusammenhalt der Fanszenen, die laut und kräftig demonstrierten und sich einmischten. Fanhilfen haben sich in einem Dachverband organisiert, um eine noch stärkere Stimme zu haben. Und glücklicherweise gibt es immer mehr Journalisten, die nicht mehr nur die Pressemeldungen der Polizei nachplappern, sondern den Fans zuhören oder sogar selber denken.

2023 war zwar ein durchwachsenes Fanjahr, aber für mich als Fan und Fananwalt bleibt dann doch mehr Hoffnung und Stärke als Frust und Ärger. Niemand wird die Kurve leise kriegen, denn das Rückgrat der Fanszenen ist inzwischen so stark, dass keiner es mehr brechen kann. Keine Polizei, kein Verband und auch kein Funktionär.

»Sport frei!« vom Fananwalt.