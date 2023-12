Sebastian Kahnert/dpa »Der Sportunterricht ist zu einem Zufallsprodukt verkommen« – Daniel Möllenbeck

Wöchentlich drei Stunden Sportunterricht sind gesetzlich verankert, doch die Praxis sieht anders aus. Wie groß ist der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit?

Würde man den allgemeinen Zustand des Sportunterrichts mit einer Note bewerten, dann könnte das nur auf »mangelhaft« hinauslaufen. Drei Stunden pro Woche stehen oft nur auf dem Papier, vor allem die dritte ist reine Makulatur. Bestenfalls finden zweimal 45 Minuten abzüglich der Zeit fürs Umziehen statt. Neulich habe ich von einer siebenten Klasse gehört, die nach zwei Jahren des Totalausfalls von Sportstunden erstmals überhaupt eine Sporthalle von innen sah. So etwas tut uns als Sportlehrerverband natürlich extrem weh. Vor allem, wenn man weiß, dass der Sportunterricht über sämtliche Klassen- und Altersstufen hinweg bei Schülerinnen und Schülern nach wie vor das beliebteste Fach und darüber hinaus das einzige Bewegungsfach in der Schule darstellt. Dies wird konterkariert. Dieses Fach braucht unbedingt eine Aufwertung.

Wie viele Stunden fallen aus?

Insgesamt ist die Datenlage zum Schulsport äußerst mau, unbefriedigend und bruchstückhaft. Wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass – je nach Standort – 50 bis 80 Prozent der Fünftklässler nicht schwimmen können. Wie oft und wieviel vom Sportunterricht ausfällt, ist unbekannt, sowohl in den Ländern als auch bundesweit. Was das betrifft, betreiben die zuständigen Ministerien seit Jahren eine große Geheimniskrämerei. Die letzte Studie zur Situation des Schulsports in Deutschland stammt von 2006. Wir können nur immer wieder darauf dringen, dass es schleunigst zu einer neuen Analyse kommt. Der Deutsche Sportlehrerverband, DSLV, und andere Akteure halten dies für dringend notwendig. Es wird spannend zu sehen sein, ob die veranschlagten 2,5 Millionen Euro für eine neue Studie im Rahmen des »Entwicklungsplans Sport« 2024 auftauchen. Wir benötigen dringend Steuerungswissen!

Wie oft werden im Sportunterricht fachfremde Lehrkräfte eingesetzt?

Auch darüber fehlen offizielle Angaben. Wir gehen davon aus, dass im Grundschulbereich etwa in 50 bis 80 Prozent der Fälle fachfremd unterrichtet wird, und in den Klassenstufen darüber in den verschiedenen Schulformen wissen wir es nicht. Die hohe Quote in den Grundschulen resultiert aus dem »Prinzip Klassenlehrer«, der möglichst alle Fächer unterrichtet. Doch Sport gehört vielfach nicht zur normalen Grundschullehrerausbildung, sondern muss als Zusatzfach studiert werden. Es gibt Grundschulen, an denen kein einziger ausgebildeter Sportlehrer beschäftigt ist. Es gibt mittlerweile andere, weiterführende Schulen, an denen es zwar versierte Sportlehrer gibt, die aber in anderen Fächern eingesetzt werden, um die Lücken des Personalmangels zu füllen. Es hängt immer davon ab, welche Bedeutung die einzelne Schule dem Sportfach beimisst, wie Prioritäten gesetzt werden. Der Sportunterricht ist zu einem Zufallsprodukt verkommen.

Zuständig für Bildung und damit für einen korrekten Sportunterricht sind die Länder. Sie weigern sich seit Jahren, das eigentliche Ausmaß der Katastrophe zu analysieren und öffentlich zu machen – warum?

Die Länder sind an solchen Erkenntnissen gar nicht interessiert. Sie haben Angst davor, sich zu blamieren. Außerdem fehlt dem Schulsport die Lobby, von der Kultusministerin etwa hier in Niedersachsen wird er komplett ignoriert.

In Norwegen bieten die Schulen täglich und bei jedem Wetter mindestens eine Sportstunde unter qualifizierter Leitung an. Das entspricht den Vorstellungen der Weltgesundheitsorganisation, die fordert, dass Kinder sich täglich bewegen sollen. Davon scheint die BRD als sogenannte Sportnation Lichtjahre entfernt …

In anderen Ländern, ob in Skandinavien, in der Schweiz oder in Osteuropa, hat dieses Fach einen weit höheren Stellenwert. Andere sind uns deutlich voraus, nicht nur quantitativ. In Slowenien werden beispielsweise alle Schüler auf ihre Kraft- und Ausdauer getestet, um anschließend den Sportunterricht entsprechend anzupassen. Wir dagegen sorgen für extreme Negativerlebnisse bei den Kindern in Sachen Bewegung, wenn sie aus der Kita an die Grundschule wechseln. Wir erziehen uns schon an den Schulen die jungen Patienten von morgen mit Riesenzusatzkosten fürs Gesundheitswesen. Aktuell haben wir zu allem Überfluss noch mit Nachcoronawirkungen zu kämpfen, als die »Bewegungszeiten« der Kinder und Jugendlichen nach unten gingen und die »Bildschirmzeiten« nach oben.

Wie groß ist der Ärger bei Ihnen und im Verband?

Der Frustrationsgrad ist sehr hoch, nicht nur bei den fast 10.000 im DSLV organisierten Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja noch weitaus mehr Sportlehrer, die nicht organisiert sind. Darüber hinaus werden einige tausend unter den zirka 40.000 Lehrkräften sein, die laut Deutschem Lehrerverband im Bundesgebiet insgesamt fehlen. Schon seit Jahren weisen wir darauf hin, dass an den Hochschulen mehr Personal für den Sportunterricht ausgebildet werden muss. Trotzdem zeigt sich die Politik immer aufs neue überrascht, wenn welches fehlt. Das kann nicht sein und auch nicht, dass – wenn überhaupt – in Turnhallen unterrichtet wird, in die es reinregnet, in denen die Wände schimmeln und die Sanitäranlagen stinken. Nicht selten stammen Geräte für den Unterricht noch aus den 50er Jahren, und den Schulleitungen oder den Kommunen fehlt das Geld für die Reparatur oder Erneuerung – falls solche Verhältnisse dort überhaupt jemanden interessieren. Nach unserer Auffassung sollte in einer modernen Sportnation jede Schule, egal welches Trägers, über eine eigene Sporthalle und Außensportanlage verfügen.

Wie bewerten Sie die Idee, in einem »Land ohne Sportunterricht« gerade eine Olympia­bewerbung voranzutreiben?

Meines Erachtens wäre es toll, wenn der Schulsport von einer solchen Bewerbung profitieren könnte. Doch es gab in jüngerer Vergangenheit schon einige Olympiabewerbungen, ohne dass sie sich positiv auf unser Fach ausgewirkt hätten. Es wäre ehrlicher, wenn erst die Hausaufgaben gemacht werden. Den Sportunterricht zu stärken und wieder zu einem Kulturgut zu machen ist ja viel mehr, als Schülern Spaß an Bewegung und Einblicke in verschiedene Sportarten zu vermitteln. Damit verbunden sein sollen zugleich Impulse zur Persönlichkeitsentwicklung, für soziale Kompetenz und zum lebenslangen Sporttreiben. Das alles und noch mehr beinhaltet der erzieherische Ansatz, der für den Sportunterricht pädagogisch und fachlich gut ausgebildetes Personal voraussetzt: Erziehung durch Sport und Erziehung im Sport.