Alicias blau-rotes Kleid mit den bunten Stickmustern sticht schon aus der Ferne ins Auge. Sie erwartet mich strahlend an ihrer Haustür im Dorf El Tablón, das etwa zwei Autostunden von der Hauptstadt Guatemalas entfernt liegt. Alicia Sen Sipac leitet seit elf Jahren die Theatergruppe Mujeres Ajchowen. Ihr Name geht auf eine Maya-Sprache zurück und bedeutet Künstlerinnen. Die derzeit in der Gruppe aktiven Frauen gehören den Urvölkern Cakchiquel und Quiché an, zwei der 24 indigenen Bevölkerungsgruppen Guatemalas.

In kraftvollen Inszenierungen vermitteln sie ihren Alltag und ihre Kultur, indem sie in ihren Muttersprachen und auch auf spanisch die Weisheiten ihrer Vorfahren in die Stücke einfließen lassen. Dabei orientieren sie sich immer an den 20 Energien des Maya-Kalenders, die den Zustand der Natur und aller Lebewesen reflektieren.

Ihre Werke sind ausschließlich kritischen Themen wie der Ausgrenzung der Maya-Frauen gewidmet. »Wir zeigen, was man im Alltag nicht sagen darf«, sagt Alicia. Männlicher Sexismus und die Unterdrückung von Frauen sind oft der Mittelpunkt ihrer Bühnenstücke. Von den Frauen der indigenen Gemeinschaften in Guatemala wird immer noch erwartet, dass sie Haus und Hof hüten. Sie sind es, die an den Brunnen der Dörfer stehen und die Kleidung aller Familienmitglieder waschen. Sie sind diejenigen, die frühmorgens das Feuer anzünden, um das traditionelle Frühstück mit Tortillas und Bohnen zu bereiten. »Mein Haus ist kalt ohne mich, wenn ich dort bin, ist es warm, aber mir wird kalt«, heißt es in dem Stück, das die Schauspielerinnen kurz vor Weihnachten in einem Dorf am Atitlán-See aufführten.

Repression und Heilung

Die traditionelle Rolle der Frau sei eng mit weiteren Themen wie der Erinnerung an die blutige Geschichte Guatemalas und der Verteidigung der indigenen Territorien verknüpft. Hinzu kämen das Wissen über medizinische Pflanzen, sagt Alicia. Die Künstlerinnen wollen mit ihren Aufführungen historische Wunden heilen, von denen heute insbesondere noch die weibliche indigene Bevölkerung gezeichnet ist. »Diese Wunden dürfen nicht weiter offenbleiben«, sagt die Künstlerin.

Das mittelamerikanische Land litt nicht nur unter der spanischen Kolonialherrschaft, unter der besonders die Urvölker ausgebeutet wurden. Bis Ende der 1990er Jahre herrschte ein Bürgerkrieg, der mehr als 250.000 Tote und Verschwundene zur Folge hatte. 83 Prozent der Opfer stammten aus indigenen Gemeinschaften. Dieser Völkermord wird trotz mehrerer Gerichtsverfahren bis heute immer wieder von offizieller Seite geleugnet.

Aktuell erlebt Guatemala wieder eine Phase der politischen Unsicherheit: Ein Großteil der indigenen Bevölkerung protestiert seit beinahe drei Monaten gegen die Generalstaatsanwaltschaft des Landes, da diese versucht, den Amtsantritt des Präsidenten in spe, Bernardo Arévalo, zu verhindern. Der designierte sozialdemokratische Staatschef und seine Anhänger sprechen von einem »Staatsstreich in Zeitlupe.«

Die Künstlerinnen sehen in ihrer Arbeit eine Art kulturelle Revolution, die dem Leben der indigenen Frauen eine neue Perspektive verleihen soll. Man könnte sagen, sie erschaffen eine Gegenwelt, die den Maya-Frauen aus ihrem Alltag Bekanntes aus einer anderen Perspektive zeigen will. Die Frauen benutzen Legenden, Wissen von Großmüttern und Großvätern, machen Witze über provokative Aussagen von Männern und lassen ihre Bräuche und Traditionen in ihre Werke einfließen. Der ironische Beigeschmack der Ajchowen-Kreationen ist beispielsweise in einem ihrer Kurzfilme erkennbar: Zu Beginn diagnostiziert eine traditionelle Heilerin »das Fehlen eines männlichen Partners« als Ursache für ihre dauerhafte Migräne. Im Anschluss machen sich die Frau und ihre Freundin bei der Arbeit auf dem Maisfeld über diesen Rat lustig.

Das Theater habe aber auch therapeutische Wirkung, um die schrecklichen Erlebnisse, die den Frauen widerfahren sind, zu verarbeiten. Alicia fand durch ihren Ehemann, einen landesweit bekannten Theatermacher, der entführt und ermordet wurde, ihren Weg in die Welt der Kunst. »Ich musste diese Tragödie in meinem Leben überstehen. Bevor ich mit dem Theater angefangen habe, habe ich sehr unter dem Tod meines Mannes gelitten, aber nach und nach wurde ich gesund«, erzählt die zweifache Mutter. Deshalb habe sie ihren Arbeitsplatz im Büro gekündigt und widmet seither ihre gesamte Zeit künstlerischen Aktivitäten. »Ich fand viele Antworten im Theater und habe bemerkt, dass Kunst ein starkes, kritisches und machtvolles Werkzeug ist, um von Problemen, die uns beschäftigen, zu berichten, um zu heilen und unsere Gefühle und Gedanken weiterzugeben«, findet Alicia. Die Welt des Maya-Theaters habe dazu geführt, dass der Tod ihres Mannes nicht mehr schmerze.

Die Werke schreiben die Frauen im Kollektiv. »Wir schreiben unsere eigene Geschichte; wir kopieren nichts von anderen, da es nicht von unserem Leben erzählt!« stellt Alicia klar. Das liege unter anderem daran, dass die Maya-Frauen sich nicht mit Klassikern aus Europa und Lateinamerika identifizieren können. Die Leiterin der Ajchowen erklärt, dass ihre Werke etwas Neues, noch nie Dagewesenes präsentierten. Sie möchten, dass das weibliche Publikum beim Zuschauen seinen Alltag erkennen kann. »Wir erzählen von den Personen, die uns umgeben, deshalb ist unser Angebot so originell«, berichtet die Leiterin stolz.

Nicht nur für Frauen

Jedem Stück gehe ein mehrwöchiger Forschungsprozess voraus, erklären die Mitglieder der Gruppe. Besonders wichtig sei der konstante Austausch mit den Großeltern, deren Wissen die Basis vieler Stücke bildet. Nach und nach tragen die Künstlerinnen dann die Inhalte für ein Stück zusammen. »Wir sind Aktivistinnen, wir haben das nicht studiert«, sagt Lorena Tumax, die jüngste der Ajchowe-Künstlerinnen. Deshalb begleite Viktor Barillas, ein Dramaturg aus der Hauptstadt, das Projekt seit mehreren Jahren. Barillas helfe ihnen, große Themen wie Armut oder Diskriminierung dramatisch umzusetzen. Besonders wichtig sei Barillas der Umgang mit der Mehrsprachigkeit. Diese stelle bis heute eine große Hürde dar.

Die Stücke richten sich vorrangig an weibliche Indigene des Landes. Aber »wir wissen sehr genau, dass unsere Botschaft nicht nur an Frauen gerichtet ist«, sagt Alicia. Da sie über gesellschaftliche Probleme reflektieren und einen Wandel herbeiführen wollen, sei es wichtig, ein diverses Publikum zu haben.

Tumax erklärt mir im Gespräch, dass sie ihre Aufführungen als gesellschaftliches Projekt sieht: Zu Beginn sei besonders die Reaktion der Männer negativ gewesen. »Was machen diese Frauen da?« und »Was sagen die da?« hätten sie über die Arbeit der Ajchowen gefragt. Sie nähmen die Aussagen der Stücke persönlich und fühlten sich angegriffen. »Aber langsam ändert sich das, mittlerweile erheben viele ihre Stimme in unserem Namen und sagen, wir haben recht. Ihnen wird bewusst, wie unser weibliches Leben aussieht und dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zu schaffen«, berichtet Lorena. Dennoch werde es immer Männer geben, die sagen, dass Kunst keine Arbeit sei. Sie seien aber glücklich, dass die vermittelten Informationen bei den Männern ankommen und einige ihre Auffassung ändern und nach den Aufführungen auf sie zukommen, um sie zu beglückwünschen.

Den Kontext zu verstehen, sei wichtig, ergänzt Alicia. Die Schauspielerinnen versuchen auch in abgelegene Orte zu gelangen, insbesondere in indigene Gemeinschaften. »Wir waren schon in Dörfern, in denen vor uns noch nie jemand Theater gespielt hatte!« Problematisch sei leider, dass sich Kunstprojekte und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel immer in den großen Städten sammelten und ländliche Gegenden außen vor blieben. Darum seien sie um so zufriedener, dass sie sich mittlerweile selbständig durch die Eintrittskarten finanzieren und hin und wieder Geld aus verschiedenen Quellen wie Stiftungen schöpfen können. Die Pandemie hat das Projekt zuerst geschwächt, aber letztlich sei sie eine Chance gewesen, Kunst auf andere Weise zu vermitteln, sagt Alicia. Sie hätten angefangen, mehr mit moderner Technik zu arbeiten, Stücke zu verfilmen und sich mit audiovisueller Vermittlung ihrer Inhalte auseinanderzusetzen. Inzwischen geben die Ajchowen auch Workshops für Nichtindigene. Sie reisen nicht nur regelmäßig durch ihr Heimatland, um ihre Stücke zu zeigen, sie waren auch schon in Kolumbien, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, in den USA und jüngst in Spanien.