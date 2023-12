Das Hochhausgebäude des Deutschlandfunks in Köln soll Denkmalschutz erhalten. Das kündigte das Deutschlandradio anlässlich des 30. Geburtstags der Senderfamilie im Jahr 2024 an. »Das 1979 in Betrieb genommene Kölner Funkhaus wird im Jubiläumsjahr aufgrund seiner Bedeutung für Medien- und Stadtbaugeschichte unter Denkmalschutz gestellt«, heißt es in einer Mitteilung. Einzelheiten zur Begründung werden zu Beginn des kommenden Jahres erwartet.

Der brutalistische Hochhausbau des Architekten Gerhard Weber ist in der Kölner Skyline weithin sichtbar. Mit 102 Metern gehört das Mitte der 1970er Jahre errichtete Funkhaus am Raderberggürtel zu den 100 höchsten Gebäuden in Deutschland. Das Berliner Deutschlandradio-Funkhaus im ehemaligen RIAS-Gebäude steht bereits seit 1995 unter Denkmalschutz. (dpa/jW)