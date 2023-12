Klaus Rose/imago Gegen Gesinnungsschnüffelei: Detlef Hensche (1938–2023) im November 1977 bei einer Protestveranstaltung gegen Berufsverbote in Oldenburg

Solidarität und Geschlossenheit der abhängig Beschäftigten seien »um so notwendiger, als die Übergriffe auf den sozialen Besitzstand und die Angriffe auf die gewerkschaftliche Handlungsfreiheit zugenommen haben und voraussichtlich weiter zunehmen werden«. Diese Feststellung – anno 2023 aktueller denn je – findet sich vor einem knappen halben Jahrhundert in einem Text der Gewerkschaftlichen Monatshefte des DGB (Ausgabe 8/1979). Der Autor: Detlef Hensche, nachmals von 1992 bis 2001 Vorsitzender der Industriegewerkschaft Medien – Druck und Papier, Publizistik und Kunst (IG Medien), der am 13. Dezember 2023 nach langer schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben ist.

Damals war der promovierte Jurist aus gutem Hause, Sohn eines selbständigen Kaufmanns in Wuppertal, seit vier Jahren Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der westdeutschen Druckergewerkschaft, und zwar in der satzungsmäßigen Funktion des Redakteurs von Druck und Papier, dem »Zentralorgan der Industriegewerkschaft Druck und Papier«. Der legendäre Vorsitzende Leonhard Mahlein hatte den jungen Akademiker für »seine« Gewerkschaft »entdeckt«: Hensche war beim DGB-Bundesvorstand zu Zeiten des Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter Leiter der Abteilung Gesellschaftspolitik und hatte dort unter anderem mit pointierten Arbeiten zum Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Verfügungsmacht und Aneignung auf sich aufmerksam gemacht.

Als zum Beispiel Zeitungssetzer der Neuen Ruhr-/Rhein-Zeitung (NRZ) 1973 während eines kurzen Arbeitskampfs (Ergebnis: 10,8 Prozent Lohnerhöhung) einen gewerkschaftsfeindlichen Kommentar des NRZ-Chefredakteurs mit der Bleifräse aus dem Blatt entfernten, verteidigte Detlef Hensche in Die Feder. Zeitschrift der IG Druck und Papier für Journalisten und Schriftsteller diesen »Frevel« unter Hinweis auf das Streikrecht als »ein Stück Mitbestimmung«. Die Unternehmerschaft und die bürgerliche Öffentlichkeit schrien natürlich Zeter und Mordio (»Zensur mit der Fräse!«), aber der spätere gewerkschaftliche Spitzenfunktionär hatte damit erste Grundlagen für seinen Ruf als »der radikale Doktor« (Die Zeit) gelegt.

Als erster Chef eines »Zentralorgans« der organisierten Drucker ohne Gehilfenbrief des graphischen Gewerbes und ohne nennenswerte journalistische Erfahrungen hatte der Akademiker vom praktischen Zeitungmachen zwar bestenfalls verschwommene Vorstellungen, konnte sich aber stets auf ein erfahrenes und loyales Redaktionsteam stützen. Fortan trug Hensche bis zur Verdi-Gründung 2001 regelmäßig mit Kommentaren zum – politischen – Zeitgeschehen und mit Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse zum Erfolg und zur Akzeptanz der Publikationen von IG Druck und Papier und IG Medien bei, klärte auf, erläuterte, bezog Stellung, klar und unmissverständlich.

Bereits 1978 hatte Hensche am Kampf um den segensreichen »Tarifvertrag über Einführung und Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme« (RTS-TV) für die Druckindustrie mitgewirkt, mit dem über viele Jahre die Fachkräftebeschäftigung und -qualifizierung von Schriftsetzern gesichert werden konnte. Im selben Jahr sind Detlef und ich während des Kampfs um den Facharbeiterschutz für die Schriftsetzer erstmals zusammengetroffen. Ich war – als Lokalredakteur im WAZ-Konzern – Mitglied der Tarifkommission für die Printjournalisten. 1982 wurde ich Redakteur der Feder, Detlef als »Hauptabteilungsleiter« mein Vorgesetzter. Es folgten mehr als 40 Jahre freundschaftlicher Zusammenarbeit, nicht immer völlig konfliktfrei, aber meist heiter und stets auf Augenhöhe, geprägt von herzlichem Wohlwollen und gegenseitigem Respekt.

Der erfolgreiche Kampf um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche in den 1980er Jahren wurde Hensches wohl größter tarifpolitischer Erfolg. 1983 war er zum stellvertretenden Vorsitzenden der IG Druck und Papier gewählt worden, verantwortlich unter anderem für die Tarifpolitik der Organisation. Die Publikationen begleitete er fortan als Herausgeber. Nach dem Zusammenschluss der Gewerkschaft Kunst im DGB und der IG Druck und Papier zur IG Medien wurde er erneut stellvertretender Vorsitzender, 1992 schließlich Vorsitzender der Gewerkschaft, die unterdessen auch im »Beitrittsgebiet«, den »neuen Bundesländern«, neue gewerkschaftliche Organisationsstrukturen entwickelt hatte – zusammen mit den dort lebenden und arbeitenden Kolleginnen und Kollegen.

Die Jahre, die folgten, waren geprägt von den weitreichenden Folgen der Einverleibung der DDR und den technischen Veränderungen in der Druckindustrie, der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie und im Journalismus. Die Suche nach Neuorientierung gewerkschaftlicher Arbeit und Struktur führte schließlich 2001 zur Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Altersbedingt stellte Detlef Hensche sich nicht mehr für eine Funktion in deren Vorstand zur Verfügung, engagierte sich allerdings bis ins hohe Alter als Rechtsanwalt und Publizist an der Seite der abhängig Beschäftigten.

Der Verdi-Mitbegründer habe sich »zeit seines Lebens kämpferisch mit Weitblick, Scharfsinn und großer Entschiedenheit für (…) eine solidarische Gesellschaft eingesetzt«, schrieben der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke und seine beiden Stellvertreterinnen Andrea Kocsis und Christine Behle in einem Nachruf. Und weiter: »Detlef war ein Glücksfall für die Arbeiterbewegung, sein Wirken ist uns Vermächtnis.«