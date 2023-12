Eibner Europa/IMAGO »Klar haben wir uns mehr erwartet«: Warnstreik vor Wiener Börse zur vierten Verhandlungsrunde

Ungewöhnlich zäh verliefen die Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag für den österreichischen Handel, vor Weihnachten gab es Streiks. Nun hat die Gewerkschaft am Mittwoch abend einer Einigung zugestimmt, die Reallohnverluste bedeutet. Nach sieben Verhandlungsrunden eingeknickt, erklärte die Chefunterhändlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger: »Für uns war wichtig, dass wir einen dauerhaft wirksamen Gehaltsabschluss für alle erreichen.« Sie strich die Zugeständnisse hervor, die den Vertretern der Wirtschaftskammer (WKO) seit Oktober abgerungen wurden: »Wesentlich ist, dass wir die von den Arbeitgebern vorgeschlagene Einmalzahlung vom Tisch bekommen haben. Diese wäre auf Perspektive ein riesiges Verlustgeschäft (…) gewesen.«

Die Gehälter der 430.000 Angestellten des Handels werden ab 1. Januar 2024 zwischen 9,2 Prozent und 8,3 Prozent erhöht, im Schnitt um 8,43 Prozent, also unter der rollierenden Inflation von 9,2 Prozent. Außerdem wird das Mindestgehalt für Berufseinsteiger auf 2.124 Euro angehoben, erhalten Lehrlinge zehn Prozent mehr Lohn. Das war es dann auch schon.

»Klar haben wir uns mehr erwartet«, sagte Fichtinger im öffentlich-rechtlichen ORF. »Es war eine schwierige Situation.« Viele Ziele blieben unerreicht, muss auch Fichtinger einräumen: »Leider gibt es noch keine Bereitschaft von seiten der Arbeitgeber, über Arbeitszeitverkürzung zu reden. Das wäre für die Branche ein echter Meilenstein gewesen.« Trotzdem ist sie zufrieden: »Es ist gut, dass die Beschäftigten nun eine Gehaltserhöhung mit 1. Jänner garantiert bekommen, die rechtsverbindlich ist, und nicht dem Goodwill einzelner Arbeitgeber ausgeliefert sind.«

Größer ist die Freude über den Abschluss bei den Unternehmern. Rainer Trefelik, Obmann der WKO-Bundessparte und Chefunterhändler der Unternehmer, sprach von einem »schwierigen Kompromiss«, verbuchte aber als Verhandlungserfolg, dass der Abschluss »deutlich« unter der rollierenden Inflation liege.

Martin Müllauer, der neben Fichtinger für die GPA am Verhandlungstisch saß, ist bemüht, das Versagen der Gewerkschaft kleinzureden: »Auch wenn wir nicht alle unsere Ziele erreichen konnten, ohne den Druck der Warnstreiks wäre dieser Abschluss nicht möglich gewesen.« Zunächst habe die WKO schließlich nur fünf Prozent geboten: »Es waren die Tausenden Beschäftigten, die in den letzten Wochen betrieblich aktiv wurden und Mut zeigten, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben.«

Mal wieder haben die Arbeiter den Moment verpasst. Der Streikwille der Beschäftigten war da. Doch statt die WKO mit Arbeitsniederlegungen im boomenden Weihnachtsgeschäft in die Knie zu zwingen, wurden Warnstreiks auf die Zeit nach Weihnachten verlegt, in der sie eine geringere Wirkung haben. So versetzte die GPA sich in eine Lage, in der ihr nicht mehr übrigblieb, als einem Kompromiss mit Reallohnverlust zuzustimmen.