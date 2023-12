Böllerhotspot des Tages: Thüringen

imago stock&people Silvesterfeuerwerk in Meiningen

Na? Noch nicht zusammengezuckt heute? Wird schon kommen. Denn am Donnerstag war Verkaufsstart für alles, was knallt, stinkt und im übrigen Jahr nicht verkauft werden darf. Ganz sicher lässt sich jetzt schon sagen, dass die Vorfreude auf das erste Kawumm viele Schwarzpulverfans nicht bis zum Silvesterabend warten lässt. Der TÜV-Verband versuchte sich vorsorglich bereits in der Quadratur des Kreises und warnte: »Generell gilt: nicht alkoholisiert böllern.« Witz, komm raus, du bist umzingelt.

Es muss sich übrigens um eine pyromane Minderheit handeln, die nicht ohne Streichholz an der Lunte feiern kann. Dafür eine sehr laute. Nur 18 Prozent der Befragten in einer Yougov-Erhebung gaben an, zu böllern, 77 Prozent, das nicht zu tun. Die Boulevardmedien stimmen seit Tagen auf die Höhepunkte ihrer Silvesterkriegsberichterstattung aus den Brennpunkten der Großstädte ein. Polizei und Feuerwehr in Berlin flehen bereits per Social Media (»Greift uns nicht an!«), und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ihre Pappenheimer fest im Blick – »blinde Wut und sinnlose Gewalt« können schließlich nur propalästinensisch sein. Allerdings empfiehlt sich, den Blick über bestimmte Kreuzungen in Neukölln und Schöneberg hinauszurichten. Da haben sie’s faustdick hinter den Ohren. Das heißt, wer noch welche hat. Im thüringischen Friemar wurde vergangenes Jahr ein 42jähriger so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden mussten. In Schleiz-Crispendorf, ebenfalls in Thüringen, explodierte eine Kugelbombe und riss einem 21jährigen die Hand ab. Und das »grüne Herz Deutschlands« wirft seine Schatten voraus: Am Sonnabend wurde durch eine heftige Böller­explosion im thüringischen Greiz ein Bett, in dem ein einjähriges Kind schlief, mit Glassplittern übersät. Aber das alles passt natürlich nicht ins übliche Übeltäterschema.