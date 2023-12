REUTERS/Clodagh Kilcoyne Weihnachten in Trümmern: Die Krippe vor der Geburtskirche in Bethlehem thematisiert den Gazakrieg (24.12.2023)

Die diesjährigen Weihnachtsfeiern der Christen im Libanon, Syrien und Palästina sind geprägt gewesen vom Krieg in Gaza. Öffentliche Feiern und Umzüge waren abgesagt. In den Kirchen wurde für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern gebetet. Weihnachtsgrüße, die über Mobiltelefone um die Welt geschickt wurden, zeigten Maria und Joseph mit dem Christuskind inmitten von Trümmern.

Auch in Bethlehem erinnern die Krippen an den Krieg in Gaza. So hat die evangelisch-lutherische Gemeinde eine Krippe aus Trümmern mit nur wenigen Holzfiguren aufgebaut. Das Kind, das in der Krippe liegt, ist in eine Kufija, das weiß-schwarze oder weiß-rote Palästinensertuch, gewickelt. In der Altstadt von Bethlehem ist eine große Krippe vor der Geburtskirche aufgebaut. Auch hier liegen Trümmer, die mit Stacheldraht umwickelt sind. Eine Figur läuft mit einem Bündel, wie auf der Flucht. Maria trägt das Kind, in ein weißes Tuch gewickelt, einer der drei Könige bringt als Gabe ein weißes Totentuch. Der Verweis auf das Geschehen im Gazastreifen ist unübersehbar.

Über »Christus unter Trümmern« predigte Munther Isaac, der Pfarrer an der evanglisch-lutherischen Kirche in Bethlehem, am 23. Dezember. »Wir sind zornig, wir sind gebrochen.« Die Weihnachtszeit sollte eine Zeit der Freude sein, doch die Menschen seien in Trauer und Angst. »Mehr als 20.000 wurden getötet, Tausende sind noch unter den Trümmern. Fast 9.000 Kinder wurden auf die brutalste Weise getötet, Tag für Tag. 1,9 Millionen vertrieben, Hunderttausende Wohnungen zerstört, Gaza, wie wir es kannten, gibt es nicht mehr«, so der Pfarrer. »Dies ist eine Vernichtung, dies ist ein Völkermord. Die Welt sieht zu. Die Kirchen sehen zu. Die Menschen in Gaza schicken Aufnahmen ihrer eigenen Hinrichtung.« Die Menschen in Palästina würden »vom Schweigen der Welt gefoltert. Die Führer der sogenannten freien Welt haben einer nach dem anderen grünes Licht für diesen Völkermord an einer gefangenen Bevölkerung gegeben.«

Der Krieg habe bestätigt, dass die Welt »uns nicht als gleichberechtigt ansieht«, so Pfarrer Isaac. »Vielleicht ist es unsere Hautfarbe. Vielleicht ist es, weil wir auf der falschen Seite einer politischen Gleichung leben. Selbst unsere Verbundenheit mit Jesus Christus hat uns nicht geschützt. (…) In ihren Augen sind wir keine Menschen. Aber in den Augen Gottes kann uns niemand so etwas sagen. Heuchelei und Rassismus der westlichen Welt sind offensichtlich und entsetzlich.« An die »europäischen Freunde« richtet der zornige Geistliche noch eine besondere Botschaft: »Ich will nie wieder hören, dass ihr uns über die Menschenrechte oder über das internationale Recht belehrt.«

Pastor Isaac gehörte zu einer Delegation von Kirchenvertretern aus Bethlehem, die Ende November nach Washington reiste, um US-Präsident Joseph Biden persönlich einen Brief zu übergeben. Die Delegation aus Bethlehem forderte in dem Schreiben einen sofortigen Waffenstillstand. »Gott hat politische Führer mit einem Amt versehen, damit sie Gerechtigkeit bringen können«, stand in dem Brief. Die Politiker sollten diejenigen, die Not leiden, unterstützen und sich für Frieden einsetzen. »Wir wollen einen dauerhaften und umfassenden Waffenstillstand. Genug Tod. Genug der Zerstörung. Das ist eine moralische Verpflichtung.« Der Brief war von Vertretern der wichtigsten christlichen Gemeinden in Bethlehem unterzeichnet, darunter von Kirchen der griechisch-orthodoxen, syrischen, armenischen, katholischen und lutherischen Tradition.

Doch Joseph Biden hatte keine Zeit für ein Treffen mit den Christen aus Bethlehem. Statt dessen ließ er die US-Botschafterin im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine Resolution einlegen, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte. Und auch eine entsprechende Resolution, die von der UN-Generalversammlung mit 153 Stimmen angenommen wurde, wurde von den USA abgelehnt. Der Brief der Christen aus Bethlehem wurde an einen Berater des US-Präsidenten im Weißen Haus übergeben. »Gott liegt unter den Trümmern«, sagte Pastor Isaac vor Journalisten. »Kinder so zu töten, wie es geschieht, kann niemals Frieden bringen.«