Nacho Doce/REUTERS Das Erdbeben vom September hat die Risse im herrschenden System schonungslos bloßgelegt (Asni, 13.9.2023)

Marokko ist im vergangenen Jahr von einer der schwersten Naturkatastrophen in seiner Geschichte heimgesucht worden. Anfang September zerstörte ein Erdbeben ganze Dörfer im Hohen Atlas, einer benachteiligten und vernachlässigten Region. Die Wucht der Erdstöße war so groß, dass in Agadir an der Atlantikküste die Reste einer Stadtmauer einstürzten, die das verheerende Erdbeben von 1960 überstanden hatten und erst vor kurzem renoviert worden waren. Nur das Beben, das im 18. Jahrhundert die Stadt Meknès und auch Lissabon auf der iberischen Halbinsel dem Erdboden gleichmachte, hatte eine größere Zerstörungskraft. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 2.000 Menschen getötet.

Während Einsatzkräfte sofort zur Stelle sind, wenn es darum geht, einen Protest niederzuschlagen, wurde die betroffene Bevölkerung von der Staatsmacht weitgehend im Stich gelassen. Der König befand sich in Frankreich. Bis er zurückgekehrt war und sich an die Bevölkerung wandte, verging mehr als ein Tag. Auf Unverständnis stieß die Entscheidung, nur begrenzt Hilfe aus dem Ausland zu akzeptieren. Obwohl auch Rettungskräfte aus Algerien, Frankreich oder Deutschland bereitstanden, wurde nach langer Verzögerung nur Teams aus Spanien, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar die Einreise erlaubt.

Die Betroffenen blieben also weitgehend auf sich gestellt. Zwar gab es Vereine und Einzelpersonen, die oft unter Lebensgefahr Hilfe leisteten. Es ist aber auch die Rede davon, dass versucht wurde, die Notlage der Menschen und insbesondere junger Frauen auszunutzen. Das veranlasste den König, inmitten der Katastrophe eine erneute Reform der Familiengesetzgebung in Auftrag zu geben. Die letzte Überarbeitung liegt zwei Jahrzehnte zurück und war damals als Beleg gefeiert worden, dass Mohammed VI. sein Land tatsächlich in die Demokratie führen wollte. Davon ist es bis heute weit entfernt.

Skandal in Brüssel

Zu Beginn des Jahres hatte Marokko Glück, dass es bei der Aufdeckung eines EU-Skandals im Hintergrund blieb. Bekanntgeworden war die Affäre um Schmiergelder und Einflussnahme im EU-Parlament Ende 2022, als belgische Ermittler in einer Großrazzia eine ganze Reihe von EU-Parlamentariern und -Politikern nebst Anhang mit Koffern voller Geldscheine festnahmen. Der prominenteste Fang war die Parlamentsvizepräsidentin und griechische Pasok-Abgeordnete Eva Kaili, die für das Golfemirat Katar Lobbyarbeit betrieb. Da Katar zu jener Zeit wegen der Fußballweltmeisterschaft in aller Munde war, stand vor allem das Scheichtum im Zentrum der Berichterstattung über »Katar-Gate«.

In Wirklichkeit handelt es sich aber um ein »Marokko-Gate«. Die belgische Polizei hatte laut der Zeitung Le Soir ihre Ermittlungen Ende 2021 aufgenommen, weil sie »von einem ausländischen Geheimdienst« Hinweise erhalten haben soll, dass Marokko »dem EU-Parlament nahestehende Personen« beschäftige, um dort »sogar die Besetzung von Ausschüssen« zu eigenen Gunsten zu manipulieren.

Einer dieser Ausschüsse war die Kommission zur »Pegasus«-Affäre. 2016 hatte die kanadische Einrichtung Citizen Lab aufgedeckt, dass Marokko zu den Ländern zählte, die sich der namengebenden israelischen Spionagesoftware bedienten. Doch Rabat spähte nicht allein Dissidenten im eigenen Land aus, sondern auch Politiker wie den spanischen Premierminister Pedro Sánchez. Nachdem es den Abschlussbericht der Untersuchungskommission entgegengenommen hatte, verabschiedete das EU-Parlament im Sommer eine Resolution, in der auch Marokko für »Pegasus« gerügt wird.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die von Rabat ausgelösten Affären der Grund waren, warum die EU im Sommer ein Fischereiabkommen mit Marokko einfach auslaufen ließ. Der Vertrag war vom EU-Gericht für illegal befunden worden, weil unter seinem Deckmantel auch die Fischgründe der Westsahara ausgebeutet wurden. Im Frühjahr wird ein endgültiges Urteil des Gerichtshofs in dem Verfahren erwartet, das von der Westsahara-Befreiungsfront Polisario angestrengt worden war. Bleibt es bei dem bisherigen Urteil, dürften sich auch Träume von »grünem Wasserstoff« aus der besetzten Westsahara erübrigen.

Der verlorene Brief

Zu »Marokko-Gate« und »Pegasus« kommt ein weiterer Skandal: um »Team Jorge«, eine wiederum israelische Firma, die darauf spezialisiert ist, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Rachid M’barki, Fernsehmoderator beim französischen BFM TV, der laut Rechercheverbund »Forbidden Stories« in eine Kampagne von »Team Jorge« zugunsten Marokkos und der Westsahara-Besetzung eingespannt gewesen sein soll, wurde Anfang 2023 entlassen. Ob jedoch die korrupten EU-Politiker belangt werden, ist unklar. Ende des Jahres waren alle wieder auf freiem Fuß, und Eva Kaili zeigte sich mit Blick auf den im kommenden Jahr bevorstehenden Prozess siegesgewiss.

Spaniens Sozialisten zeigten bisher kein großes Interesse an der Aufklärung des EU-Skandals und der Pegasus-Affäre, zumal der eigene Geheimdienst die Software gegen Befürworter einer katalanischen Unabhängigkeit eingesetzt hatte. Im Frühjahr 2022 hatte der spanische Premierminister Pedro Sánchez sich unvermittelt in der Westsahara-Frage an die Seite Marokkos gestellt. Die Hintergründe dieses Kurswechsels um 180 Grad sind bis heute unklar. Verkündet wurde er seinerzeit nicht von Sánchez selbst, sondern von der marokkanischen Seite, die Auszüge aus einem Brief veröffentlichte, den der Premierminister angeblich dem marokkanischen König geschrieben hatte. Darin wird der marokkanische Plan einer »Autonomie« der Westsahara die »beste Lösung« für den Konflikt um die alte spanische Kolonie genannt. Das Original dieses Schreibens ist allerdings bis heute nicht aufgetaucht. So halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Marokko über ein Druckmittel verfügte, um die Kehrtwende herbeizuführen, die Sánchez bei einem Besuch in Rabat bestätigte.

Vergangenen Sommer behauptete Sánchez, der die allgemeinen Wahlen in Spanien nach einem Debakel auf kommunaler Ebene vorverlegt hatte, dass es in Sachen Westsahara gar keinen Kurswechsel gegeben habe. Und tatsächlich gab es in einer wichtigen Frage keine Veränderung: Marokko hatte in der Frage des Luftraums über der Westsahara Druck auf Spanien ausüben wollen. Dieser wird bis heute von Spanien überwacht, da das für den Luftverkehr zuständige internationale Gericht das auf Grundlage des Völkerrechts so festgelegt hat. Demnach hat Spanien seine Kolonialherrschaft über die Westsahara nie rechtsgültig beendet. Das hätte eine Dekolonisierung des Gebiets nach UN-Regeln erfordert. Spanien kann also nicht einfach die Kontrolle des Luftraums an Rabat übergeben. Marokko ist lediglich widerrechtliche Besatzungsmacht.

Über den neuen Parteienzusammenschluss Sumar erhielt eine Abgeordnete mit sahrauischen Wurzeln bei den spanischen Parlamentswahlen zum ersten Mal ein Mandat im spanischen Parlament. Doch anders als im Wahlkampf kam das Thema Westsahara bei Abschluss des Koalitionsvertrages zwischen PSOE und Linksbündnis im Herbst nicht mehr darin vor. Zwar schloss Sumar wenig später ein Abkommen mit der Polisario-Front. Aber Ende des Jahres verweigerten die spanischen Behörden der Bürgerrechtlerin Aminatou Haidar aus den besetzten Gebieten aus rechtlichen Gründen eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Der Schlingerkurs in Sachen Westsahara scheint noch nicht vorbei.

Unbeliebte Entscheidung

Im Sommer erkannte Israel die »Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko« offiziell an, was Rabat nicht ohne Druck erwirkt hatte. Doch die Normalisierung der marokkanisch-israelischen Beziehungen im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump initiierten sogenannten Abraham-Abkommen hat Rabat in Widerspruch zur eigenen Bevölkerung gebracht. Der marokkanische König ist zwar Vorsitzender des Al-Kuds-Komitees, einer Art Kuratorium zum Schutz der islamischen religiösen Stätten in Jerusalem. Allerdings hat er nichts unternommen, um die immer häufiger werdenden Demütigungen von Muslimen in der »Heiligen Stadt« seit Amtsantritt der extrem rechten Regierung in Israel wirksam zu verhindern. Auch wurden Solidaritätskundgebungen für Palästina untersagt und unterbunden – sogar nach dem 7. Oktober. Das bringt den marokkanischen König in eine unhaltbare Situation.

Unterdessen deutet sich an, dass der Krieg in der Westsahara eine neue Dimension erreicht hat. Im November griff die Polisario-Front mit Raketen einen Drohnenstützpunkt in der besetzten Stadt Smara an, traf aber nach marokkanischen Angaben Wohngebiet. Marokko, das regelmäßig Zivilisten in der Westsahara unter Feuer nimmt, verglich die Befreiungsfront darauf mit der Hamas. Naheliegender wäre jedoch eine andere Gleichung: zwischen Marokko und Israel. Rabat befindet sich inmitten einer gefährlichen Zerreißprobe.