Kay Nietfeld/dpa Kein Badespaß: Hiesiger Milchwirtschaft geht es ökonomisch schlecht (Berlin, 31.5.2023)

Volkstümliche Weisheiten über Milch gibt es einige. Jene etwa, nach der Kalkulationen aufgrund falscher Vorhersagen und Voraussetzungen für den Papierkorb sind – »Milchmädchenrechnungen«. Für Erzeuger von Rohmilch ist es indes mehr als nur eine Redewendung. Sie beklagen periodisch, nicht kostendeckend zu produzieren. Und machen dafür die Marktmacht der Molkereien verantwortlich.

Die muss weiter begrenzt werden, betonen der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), die Milcherzeugergemeinschaft »Milch-Board« und die »Freien Bauern« auf jW-Nachfrage. Wie? Indem der Artikel 148 der Gemeinsamen Marktordnung (GMO) der Europäischen Union (EU) zu nationalem Recht wird.

Das im Juni 2021 in Kraft getretene sogenannte Agrarorganisationen-und-Lieferkettengesetz (AgrarOLkG) soll Landwirte besser vor unlauteren Handelspraktiken schützen. Also für mehr »Fairness« bei den Geschäftsbeziehungen in der Lebensmittellieferkette sorgen. Das reicht aber nicht, um sogenannte Ausweichbewegungen zu verhindern, »mit denen verbotene Praktiken umgangen werden«, erklärte das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) Ende November. Zwei Monate zuvor hatte die parlamentarische Staatssekretärin des BMEL, Ophelia Nick, angekündigt, den Artikel 148 der GMO im Rahmen des AgrarOLkG umsetzen zu wollen. Wann genau? Die Initiative müsse in den betroffenen Ressorts abgestimmt werden, anschließend bedarf es des Votums des Bundesrats, sagte ein BMEL-Sprecher zu jW. »Die Abstimmungsprozesse werden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 eingeleitet.«

Was besagt der GMO-Artikel? Vor rund zehn Jahren hat die EU ihren Mitgliedstaaten eingeräumt, »auf nationaler Ebene das Abschließen von Verträgen mit Vereinbarungen über den Preis, die Menge, Qualität und Dauer verbindlich vorzugeben«, erklärte Hans Foldenauer, Sprecher des BDM, gegenüber jW. Dabei müssen Vertragsinhalte für einzelne Erzeuger frei verhandelbar sein. Das alles ist bisweilen nicht der Fall. Und das müsse sich ändern, so Foldenauer weiter, »damit wir Bauern vor der Abholung der Milch wissen, welchen Preis wir dafür bekommen«. Peter Guhl von der Bundesvertretung der »Freien Bauern« ergänzt im jW-Gespräch: Es könne nicht angehen, »dass wir unsere Milch an nur eine Molkerei liefern und diese uns Monate später mitteilt, was sie dafür zu zahlen bereit ist«.

Ein Knackpunkt: Genossenschaftsmolkereien, die rund 70 Prozent der deutschen Milch verarbeiten. Deren Geschäftsbeziehungen sind im allgemeinen nicht einzelvertraglich fixiert, sondern in Satzungen und Lieferordnungen geregelt. Ein altes »Genossenschaftsprivileg«. Würde der Artikel 148 GMO hier gelten? Nein, an den genossenschaftlichen Vertragsregeln müsse nichts geändert werden, meint der Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbands (MIV), Eckhard Heuser, gegenüber jW. Zumal es in den vergangenen beiden Kalenderjahren »die besten Ergebnisse beim Milchpreis in der deutschen Nachkriegsgeschichte gab«. Ferner rieten Wissenschaftler des Thünen-Instituts in einem kürzlich veröffentlichten Evaluierungsbericht zu den Lieferbedingungen zwischen milcherzeugenden Betrieben und Molkereien von staatlichen Markteingriffen ab.

Ute Zöllner widerspricht. Mit der GMO würde der Staat keine Preise festlegen, sondern Erzeugern erstmals ermöglichen, »Preise und Mengen auszuhandeln«, so die »Milch-Board«-Pressesprecherin gegenüber jW. Damit würden Geschäftsbeziehungen »von unten nach oben« gebildet – und eben nicht mehr wie bisher andersherum. Aber klar, private und genossenschaftliche Molkereien scheuten die Übernahme unternehmerischer Risiken, sie könnten dann geringere Markterlöse wegen »gesättigter und überschüssiger Milchversorgung« nicht mehr an Viehhalter weiterreichen.

Offen bleibt, ob Genossenschaftsmolkereien künftig nicht doch unter die GMO fallen werden, wie es BDM, »Milch-Board« und »Freie Bauern« fordern. Die Signale aus dem BMEL sind bis dato widersprüchlich. Das »genossenschaftliche Relikt« aus dem 19. Jahrhundert müsse beseitigt werden, verlangt Milchbauer Guhl: keine »Milchmädchenrechnungen« mehr.