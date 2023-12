IMAGO/Chris Emil Janßen Vor dem Kehraus? Reinigung der Bühne beim Bundesparteitag in Augsburg (18.11.2023)

In der Linkspartei sind im nun zu Ende gehenden Jahr wesentliche Entscheidungen gefallen. Die Protagonisten des Wagenknecht-Flügels haben die Partei verlassen, und die Strömungen, die entweder aktiv daran gearbeitet haben, diese Trennung herbeizuführen, oder diese Bestrebungen zumindest passiv hingenommen haben, sind nun – jedenfalls im Apparat, in den Vorständen und den Parlamenten aller Ebenen – weitgehend unter sich.

Eine politische Gesundung der Partei ist das allerdings nicht. Der Versuch, nach dem Austritt der zehn Bundestagsabgeordneten die Erzählung von einem »Neuanfang« und »Aufbruch« zu plazieren, wird nicht sehr weit tragen. Damit verbunden ist nämlich das Festhalten an der Behauptung, das grundsätzliche Problem der Partei sei keineswegs ihr auf Anpassung und Integration gegründeter politischer Ansatz gewesen, sondern die innerparteiliche Lagerbildung. Die Parteispitze kann zwar so tun, als seien mit dem Wagenknecht-Abgang alle Fragen zur Niedergangsgeschichte beantwortet. »Das interessiert hier einfach niemanden mehr«, versicherte Koparteichef Martin Schirdewan kürzlich in Augsburg. Falls das so sein sollte, ist die Partei verloren.

Puste geht aus

Schon jetzt ist klar ersichtlich, dass der Abgang der Gruppe um Wagenknecht mitnichten dazu führt, dass die Partei sich in den Umfragen erholt. Der über Jahr und Tag mit eiserner Stirn eingepaukte Lehrsatz, die politische und organisatorische Krise der Partei sei in der Hauptsache auf den von Wagenknecht angezettelten »Dauerstreit« zurückzuführen, ist dabei, sich als komplett hanebüchen herauszustellen: Im letzten Quartal 2023, also an der Schwelle des »Neuanfangs«, sind Umfragen eingelaufen, die die Partei bei nur noch drei Prozent bundesweit sehen.

Auch dem Versuch, nach dem Wagenknecht-Austritt eine Erfolgspropaganda in der Frage der Mitgliederentwicklung anzuzetteln, wird bald die Puste ausgehen. Die Zahlen zu Neueintritten, die von der Parteispitze und einzelnen Landesverbänden verbreitet werden, sind nur im Zustand vollkommener Verblendung als Trendwende deutbar: In Berlin etwa, wo es tatsächlich ein liberales, dem Selbstverständnis nach »linkes« Milieu in nennenswerter Größe gibt, von dem sich sagen lässt, es habe sich »wegen Wagenknecht« bislang nicht in der Partei engagiert, registrierte der Landesverband rund vier Wochen nach dem Wagenknecht-Austritt ganze 470 Parteieintritte. Das Schrumpfen in den Flächenländern hält dagegen an; aus Nordrhein-Westfalen kam am Mittwoch die Meldung, dass der Landesverband Anfang Dezember 570 Mitglieder weniger zählte als ein Jahr zuvor.

Am Ende des Jahres 2022 hatte die Partei bundesweit rund 54.200 Mitglieder, Ende 2021 noch knapp über 60.000. Es hätten 2023 also per Saldo zigtausende Mitglieder neu in die Partei eintreten müssen, um überhaupt wieder auf den Stand des Jahres 2021 zu kommen. Im Karl-Liebknecht-Haus weiß man zudem sehr genau, dass bislang nur die führenden Leute des Wagenknecht-Flügels ausgetreten sind. Noch sind, trotz der stillen Austrittsbewegung, die seit Jahren anhält, Tausende Genossen in der Partei, die sich dieser Richtung zurechnen oder zumindest den Kurs des gegenwärtigen Parteivorstandes ablehnen. Wie die sich verhalten werden, sobald die Wagenknecht-Partei da ist, ist die große offene Frage.

Gut im Griff

Das abgelaufene Jahr hat allerdings einmal mehr gezeigt, dass der Block aus »Bewegungslinken« und Regierungslinken samt seiner Hilfstruppen den Laden nach innen weiterhin ganz gut im Griff hat. Er ließ im März und April die aus dem Leipziger Stadtverband gekommene Forderung nach einem Sonderparteitag, der in der Rückschau als beinahe letzte Chance erscheint, den angelaufenen Spaltungsprozess noch abzustoppen und den Vorstand auf offener Bühne zu konfrontieren, ohne großes Aufsehen ins Leere laufen – darauf vertrauend, dass nicht mehr genügend Opposition in den Kreisvorständen vertreten ist, um diesem Vorstoß den nötigen Schwung zu verleihen.

Eine Beerdigung dritter Klasse erhielt im August auch der von dem Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann ins Gespräch gebrachte Parteikonvent. Pellmann hatte angesichts der »Spaltungsspirale« Vorstand und Fraktion aufgerufen, »sich zusammenzuraufen und zu einem Parteikonvent zusammenzufinden«. An diesem Konvent sollten sich nach Pellmanns Vorstellungen auch Basismitglieder beteiligen.

Gerade das wollte im Karl-Liebknecht-Haus offensichtlich niemand: Ende August gab Koparteichefin Wissler bei einer Pressekonferenz gleichsam beiläufig bekannt, dass noch an diesem Tag eine Videoberatung der Bundestagsfraktion und führender Funktionäre aus Bund und Ländern stattfinden und damit der Pellmann-Vorschlag »aufgenommen« werde. Die Parteiöffentlichkeit hatte von dieser eigenwilligen Umsetzung der Konventidee bis zu dieser Stunde keine Ahnung; Mitgliedern, die kurzfristig versuchten, einen Zugang zu erhalten, wurde beschieden, dass die Veranstaltung nicht parteiöffentlich sei. Man kann diese Vorgehensweise eine Provokation nennen. Aber auch damit kam der Vorstand ohne Schrammen durch – schon nach ein paar Tagen war die Sache vergessen.

Kleine Modifikation

Auch der Augsburger Bundesparteitag im November war trotz einzelner kritischer Interventionen unter dem Strich eine weitgehend uniforme Veranstaltung ohne große strategische Kontroversen. Dass es trotz der katastrophalen Lage der Partei möglich war, die Generaldebatte im Handstreich auf 90 Minuten zu verkürzen – so, als gäbe es im Grunde nichts zu besprechen –, mutet fast schon gespenstisch an.

Nur an einem Punkt sah sich die Parteispitze im abgelaufenen Jahr gezwungen, ihre Position zu modifizieren: in der Frage der friedenspolitischen Mobilisierung. Hatten der Parteivorstand und sein Umfeld vor der Antikriegskundgebung am Brandenburger Tor am 25. Februar noch entschlossen demobilisiert und die Kampagne gegen die Organisatoren befeuert, trat die Partei vor der Nachfolgeveranstaltung am 26. November mit einem eigenen Aufruf in Erscheinung, tolerierte die von der Basis her kommende Mobilisierung und schickte einen Redner.

Es ist kein Geheimnis, dass diese Flexibilität sehr viel mit erwarteten innerparteilichen Dynamiken zu tun hat. Es gibt – zumal in den ostdeutschen Flächenländern – Genossinnen und Genossen, die es für möglich halten, dass es nach der Konstituierung der Wagenknecht-Partei zu einer Austrittswelle mit der Folge einer weitgehenden Handlungsunfähigkeit außerhalb der größeren Städte kommt.

Und es gibt diejenigen, die sich für den Augenblick bereithalten, in dem der politische Ansatz der Parteiführung in irreparabler Weise Schiffbruch erleidet. Ist das Resultat bei der EU-Parlamentswahl im Juni und bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen im September ein nicht mehr wegzudiskutierendes Desaster, dann, so die hier und da zu hörende Erwartung, wird es zu einer umfassenden Desintegration und Absetzbewegung nach rechts kommen – vorneweg jene »Progressiven«, die vorläufig noch, nachdem das Etappenziel der innerparteilichen Ausschaltung des Wagenknecht-Lagers erreicht ist, mit allen Kräften auf ein neues Parteiprogramm hinarbeiten.

Ob diese Leute allerdings tatsächlich gehen, solange sie noch ein paar Mandate vom Bundestag bis hinunter zu den Kommunen anzubieten haben, ist Spekulation. Und fraglich ist auch, ob es ein erfolgversprechendes Konzept ist, mit der Konstituierung und Aktivierung eines tatsächlich kämpfenden linken Flügels erst in dem Augenblick zu beginnen, in dem die Partei ein rauchender Trümmerhaufen ist.