Peter Endig/IMAGO Oktopus mit Binärzahlen: Ein Maskottchen an der Schwelle zwischen analog und digital

Hacken« wird mitunter als kolossaler Negativbegriff wahrgenommen. Noch immer assoziieren viele Menschen damit illegale Angriffe auf IT-Infrastrukturen oder Datenleaks in verteilten Systemen. Die Anfänge dieser gelebten Praxis sind indes andere: In Deutschland datieren sie auf ein Zusammentreffen einer Handvoll Menschen, die sich selbst als »Komputerfrieks« bezeichneten. Einer ihrer ersten Aufrufe zum dezentralen Zusammenschluss erschien am 1. September 1981 unter der Rubrik »Aktionen« in der Berliner Taz. In einem Auszug daraus heißt es: »Daß durch Komputereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in ›Feldversuchen‹ beweisen zu müssen. Daß der ›personal computer‹ nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Daß sich mit Kleinkomputern trotzalledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentr(alis)ierten Großorganisationen erfordern, glauben wir.«

Aus dem Gründungsmanifest avant la lettre ist in den vergangenen Jahrzehnten die europaweit größte Hackerinnen- und Hackervereinigung hervorgegangen. Zwischen Weihnachten und Silvester feiern Mitglieder und Freunde des Chaos Computer Clubs (CCC) ein Jahresendzeitfest der besonderen Art. In den Jahren 2017–2019 fand der Chaos Communication Congress (C3) vorübergehend in Leipzig, bedingt durch die Coronapandemie 2020–2021 lediglich online und 2022 gar nicht statt. Nachdem von 1984 (Motto: »CCC 84 nach Orion 64«) bis 2016 (Motto: »Works for Me«) die jeweiligen Veranstaltungsorte entweder in Hamburg oder Berlin lagen, ist die Großveranstaltung für das diesjährige 37. Treffen mit dem Kürzel »37C3« und dem Motto »Unlocked« nach Hamburg zurückgekehrt.

Technikinteressierte, die sich in losen Zusammenschlüssen organisieren, treffen beim 37C3 aufeinander. An Infoständen und selbstgestalteten »Assemblies« präsentieren sie Hard- und Softwareinnovationen oder vermitteln Wissen über quelloffene Betriebssysteme. Vor Ort sind auch diverse netzpolitische Initiativen zugegen, viele davon lancieren Kampagnen zu Informationsfreiheit oder leisten digitale Solidaritätsarbeit. Ein eigenes Eventblog informiert über die laufenden Veranstaltungen, in drei Sälen gibt es vier Tage lang Programm. Unter den Vortragenden finden sich in diesem Jahr neben dem langjährigen CCC-Sprecher Frank Rieger und dem IT-Sicherheitsexperten Felix »Fefe« von Leitner auch der Netzpolitik.org-Autor Markus Reuter, der gemeinsam mit Netzpolitik.org-Kochefredakteurin Anna Biselli und CCC-Sprecherin Elina »khaleesi« Eickstädt zur »netzpolitischen Neujahrsansprache« lädt. Traditionelle Jahresrückblicke wie die »Fnord News Show« oder die »Security Nightmares« bilanzieren die kuriosesten Ereignisse sowie weltweite Entwicklungen in der IT-Sicherheit.

Alle Onlineverbindungen scheinen auch in diesem Jahr bestens zu funktionieren, viele Teilnehmer haben sich vor Ort DECT-Telefone (Schnurlostelefone mit »Digital Enhanced Cordless Telecommunications«-Funkstandard, jW) mit eigener Durchwahl organisiert. Reger Austausch findet auch auf analogem Weg statt: Es geht um rechtliche Regulierungen, Fragen des geteilten Wissens und der dezentralen Organisierbarkeit – und um die Rolle, die Technik im Kontext der Realisierung gesellschaftlicher Utopien spielen könnte. Hacken – so viel steht fest – ist kein Freizeitsport oder ein schneller Rundumschlag in Sachen Systemdestruktion. Hacken, das setzt Wissen und Werkzeuge voraus, mit denen sich eine Nuss zum richtigen Zeitpunkt knacken lässt. Durch freie Lizenzen kann beides der Allgemeinheit wieder zur Verfügung gestellt werden. Dies war von Beginn an auch das Ziel der GNU/Linux-Bewegung. Mit der Intention, ein für alle frei zugängliches, unixoides Betriebssystem zu schaffen, rief 1983 der damalige Physikstudent Richard Matthew »rms« Stallman das GNU-Projekt (»GNU’s Not Unix«) ins Leben.

Dieser Tradition folgend, interessieren sich die 37C3-Besucherinnen und -Besucher nicht für den fetischistischen Gebrauch technischer Markenprodukte. Vielmehr geht es ihnen darum, sich technisches Wissen anzueignen, das durch exklusive Lizenzen und die profitorientierte Logik globaler Computerkonzerne in den Händen weniger verbleibt. Es geht um Wissen und Macht – und ein wenig auch um »Playful Cleverness«. Der Historiker Steven Levy hat diese Eigenschaft einst (aufbauend auf sein Standardwerk »Hackers. Heroes of the Computer Revolution« von 1984) zur kleinsten gemeinsamen Eigenschaft aller Hackerinnen und Hacker erklärt.

Herwart Holland-Moritz alias Wau Holland, der 2001 verstorbene Mitbegründer des Chaos Computer Clubs und Mitverfasser des Taz-Aufrufs aus dem Jahr 1981, fand ähnliche Worte. So wird ihm von Frank Kargl, Institutsdirektor des Instituts für Verteilte Systeme an der Universität Ulm, folgende Definition zugeschrieben: »Ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann«.